طريقة عمل الهريسة في المنزل بطريقة ناجحة وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل الهريسة، تعتبر الهريسة من أكثر من الحلويات المميزة والتي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذة وهي من أكثر الحلويات المشهورة حول الوطن العربي ويتم تجهيزها دون مختلفة ومتنوعة وتحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة وتجهيزها بطريقة ناجحة، وبالتالي يجب تناولها كثير من الأطفال بجانب العصائر الطبيعية وهي من الأكلات السريعة والتي لا تحتاج الكثير من المكونات والمجهود لتجهيزه، لهذا سوف نتعرف في خلال السطور القادمة على طريقة عمل الهريسة في المنزل مثل الجاهزة بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الهريسة

نقدم لكم عبر موقعنا المكونات

2 كوب سميد

كوب سكر

كوب لبن بودر

كوب جوزهند

كوب بيكنج بودر أو فستق حلبي مطحون

كوب من اللبن البودرة.

طريقه تجهيز الهريسة

في الخطوة الأولي لتجهيز البسبوسة نبدأ تجهيز وعاء ونضيف عليه الحليب وجوز الهند والسميد وتقلب المكونات ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والزيت والماء مع التقليب المستمر بعد ذلك تبدأ بتجهيز صينية مناسبة للبسبوسة.

ونقوم بإضافة الزبدة ثم نضع الهايس ويتم فردها جيداً حتى تصبح متساوية ثم ضعي عليها الفستق الحلبي وتترك الصينية على الأقل ساعتين حتى ترتاح بعد ذلك نبدأ بتسخين الفرن لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وأضافت عليها الشربات.

حيث 2 كوب السكر وكوب من الماء وملعقة من عصير الليمون وماء الورد ووضع جميع المكونات مع بعضها على النار لمدة 15 دقيقة، وتترك حتى تبرد ثم يتم إضافتها على البسبوسة بعد إخراجها من الفرن وبعد أن تبرد بعد تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم وتناولها بجانب الشاي أو العصير وبعض الأشخاص يحبون تناولها بجانب الحليب أو القهوة وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.