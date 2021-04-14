أسرار عمل عجينة القطايف بطريقة الشيفات العصرية بسيطة ومبتكرة في المنزل

عجينة القطايف من أسهل الطرق التي تصنع في المنزل لكي تحضري القطايف الشهية لأفراد أسرتك، وهى مكوناتها بسيطة من داخل منزلك تكون عبارة عن عجينة سائلة من الدقيق والماء، وهى من أشهر حلويات شهر رمضان، والقطايف تأكل نيه أو مقلية، ولسهولة عملها يمكننا أن نحضرها داخل المنزل بكل سهولة فإليكم مكونات وطريقة تحضير عجينة القطايف.

مكونات وطريقة تحضير عجينة القطايف

كما ذكرنا أن عجينة القطايف تحضر بكل سهولة، وهى من الحلويات الرمضانية الشهيرة لذلك معظم ربات البيوت تقوم بتحضيرها وحشوها بحشوات كثيرة لكي تقدمها لأفراد أسرتها لذلك نقدم لكم مكونات عجينة القطايف.

نصف كيلو من الدقيق مائة جرام من السكر واحد باكو من الخميرة البيكنج بودر واحد باكو من الفانيليا ربع ملعقة من الملح نصف لتر من الماء

مكسرات+ سكر+ جوزهند+ قرفة+ زيت للقلي.

كاسترد

مهلبية

شيكولاتة

نحضر بولة ونضع بها مقدار الدقيق بعد نخله، ونضيف اليه السكر البودر، والبيكنج بودر، والملح، ونخلطهم جيدا.

نضيف مقدار الماء إلى الدقيق وباقي المكونات، ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

نحضر طاسة ونقوم بتسخينها، ونقوم بصب عجينة القطايف على شكل دوائر صغيرة.

عندما تنضج واحدات القطايف نرفعها من على الطاسة ونضعها على فوطة، ونحتفظ بها في علبة بعد أن تبرد.

طريقة تحضير القطايف بالمكسرات

نقوم بتحضير المكسرات وجوز الهند والقرفة ونخلطهم جيدا.

نحضر وحدات القطايف ونقوم بحشيها بالمكسرات حسب الرغبة.

نحضر زيت غزير في طاسة، ونقوم بقلي القطايف فيه حتى نحصل على اللون الذهبي.

نضع القطايف بعد خروجها من الزيت في الشربات.

نقوم بتصفية القطايف في مصفاه للتخلص من الشربات الزائد.

نقوم بتقديم القطايف وبالهنا أحلى قطايف بصنع إيدك.

حشوات مختلفة للقطايفطريقة تحضير عجينة القطايف