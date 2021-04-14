وصفة تحضير الخشاف على المائدة الرمضانية باحترافية وطعم غني وفوائده الكبيرة

يعتبر الخشاف من أبرز أنواع المقبلات التي يتم تقديمها على السفرة الرمضانية، والذي يقترن تحضيره بشهر رمضان المبارك، وهو من المشروبات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية التي تعوض الجسم عن جميع ما فقده من المياه في فترة الصيام على مدار اليوم، والذي يتكون من التمر بشكل أساسي بالإَضافة إلى العديد من الفواكه المجففة ذات القيمة العالية، ومنها المشمش المجفف والقراصيا والتين المجفف، ولا يتطلب إعداده إلى الكثير من المواد الغذائية والتي نقدمها لكم في الخطوات التالية. طريق عمل الخشاف الرمضاني طريق عمل الخشاف الرمضاني المكونات 1 كوب من التمر أو البلح المجفف.

1/4 كوب من التين المجفف.

1/4 كوب من المشمش المجفف.

1/4 كوب من القراصيا.

3 كوب من الماء أو الحليب.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من المكسرات المشكلة من (الكاجو، الفسدق، اللوز، الزبيب، جوز الهند). طريقة التحضير يتم تقطيع البلح والفواكه المجففة في قطع صغيرة متساوية الحجم. توضع في قدر كبير مع إضافة السكر. يضاف إليه اللبن أو الماء المغلي ويغطى طوال الليل. في اليوم التالي يوضع في الثلاجة ويصبح جاهز للتقديم. يتم توزيع الخشاف في أكواب مع إضافة المكسرات حسب الرغبة. فوائد الخشاف في صيام رمضان يحتوي الخشاف على عدد كبير للغاية من المعادن المتعددة ومن بينها الحديد والكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والزنك.

يتضمن الخشاف على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تساهم في التقليل من الإمساك وتليين المعدة.

يتضمن المشمش المجفف على نسبة كبيرة من البيتاكاروتينات المفيدة جداً للجيم.

يعتبر الخشاف من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية والطاقة التي تمكن الصائم من استكمال يومه الطويل.

من الأفضل استبدال السكر بالسكريات الطبيعية الموجودة بالفواكه، لتجنب تناول المزيد من السعرات الحرارية.

استخدم المكسرات النيئة التي تعتبر مغذية أكثر وسعراتها الحرارية أقل. فوائد الخشاف في صيام رمضان الوسوم

يعتبر الخشاف من أبرز أنواع المقبلات التي يتم تقديمها على السفرة الرمضانية، والذي يقترن تحضيره بشهر رمضان المبارك، وهو من المشروبات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية التي تعوض الجسم عن جميع ما فقده من المياه في فترة الصيام على مدار اليوم، والذي يتكون من التمر بشكل أساسي بالإَضافة إلى العديد من الفواكه المجففة ذات القيمة العالية، ومنها المشمش المجفف والقراصيا والتين المجفف، ولا يتطلب إعداده إلى الكثير من المواد الغذائية والتي نقدمها لكم في الخطوات التالية. طريق عمل الخشاف الرمضاني طريق عمل الخشاف الرمضاني المكونات 1 كوب من التمر أو البلح المجفف.

1/4 كوب من التين المجفف.

1/4 كوب من المشمش المجفف.

1/4 كوب من القراصيا.

3 كوب من الماء أو الحليب.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من المكسرات المشكلة من (الكاجو، الفسدق، اللوز، الزبيب، جوز الهند). طريقة التحضير يتم تقطيع البلح والفواكه المجففة في قطع صغيرة متساوية الحجم. توضع في قدر كبير مع إضافة السكر. يضاف إليه اللبن أو الماء المغلي ويغطى طوال الليل. في اليوم التالي يوضع في الثلاجة ويصبح جاهز للتقديم. يتم توزيع الخشاف في أكواب مع إضافة المكسرات حسب الرغبة. فوائد الخشاف في صيام رمضان يحتوي الخشاف على عدد كبير للغاية من المعادن المتعددة ومن بينها الحديد والكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والزنك.

يتضمن الخشاف على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تساهم في التقليل من الإمساك وتليين المعدة.

يتضمن المشمش المجفف على نسبة كبيرة من البيتاكاروتينات المفيدة جداً للجيم.

يعتبر الخشاف من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية والطاقة التي تمكن الصائم من استكمال يومه الطويل.

من الأفضل استبدال السكر بالسكريات الطبيعية الموجودة بالفواكه، لتجنب تناول المزيد من السعرات الحرارية.

استخدم المكسرات النيئة التي تعتبر مغذية أكثر وسعراتها الحرارية أقل. فوائد الخشاف في صيام رمضان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة تحضير الخشاف على المائدة الرمضانية باحترافية وطعم غني وفوائده الكبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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