طريقة اعداد مهلبية قمرالدين الرمضانية في المنزل بأقل التكاليف

مهلبية قمر الدين من الوصفات المشهورة التي دائما ما يتم اعدادها في شهر رمضان الكريم، على الرغم من توافره طوال أيام السنة، قمر الدين يتضمن العديد من الفيتامين والمعادن التي يحتاج اليها الجسم وتعوضه الفاقد منه، بالاضافة الى ذلك فقمر الدين من الأمور المفيدة للبشرة وتعمل على ترطيبها، ولهذا فيجب أن يتناول بصورة مستمرة دون الحاجة الى الانتظار لحلول شهر رمضان، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد مهلبية قمر الدين بطريقة سهلة ولذيذة. طريقة اعداد مهلبية قمرالدين طريقة اعداد مهلبية قمرالدين نقدم لكم عبر موقعنا مكونات عمل مهلبية قمر الدين اللذيذة أربع ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من الماء البارد.

4 أكواب من قمر الدين.

كوب من السكر.

فانيليا

كوب من المكسرات المشكلة.

كوب اخر من النشا. طريقة تحضير مهلبية قمر الدين نضع اناء على النار ونضيف به ماء وننتظر حتى تمام الغليان، ثم نضيف مقدار قمر الدين، ونستمر في تقليبه حتى يذوب تماما.

نقوم باضافة السكر على قمر الدين بعد التأكد من تمام الذوبان، نقلب جيدا حتى يذوب السكر تماما بصورة تدريجي

في كوب صغير نضيف النشا في الاناء ونقوم بتقليبها جيدا حتى تمام الذوبان، ثم نقوم باضافته الى قمر الدين ونقلب جيدا، وعندما يبدأ قمر الدين في الغليان نغلق النار، ثم نغلق النار.

نضيف كل من جوز الهند والفانيليا، ونستمر في التقليب.

يتم وضع قمر الدين في الأطباق ونقوم باضافة المكسرات عليها، ويمكن اضافة المشمش المجفف على الطبق.

وبهذه الطريقة نتمكن من تحضير مهلبية قمر الدين في المنزل بطريقة سهلة، ولقمر الدين العديد من الفوائد منها مد الجسم بالفيتامين، مضافا الى ذلك فهو يقلل الشعور بالعطش، ويحرص الرياضيين على استخدامه، كما يسهل عملية الهضم. الوسوم

مهلبية قمر الدين من الوصفات المشهورة التي دائما ما يتم اعدادها في شهر رمضان الكريم، على الرغم من توافره طوال أيام السنة، قمر الدين يتضمن العديد من الفيتامين والمعادن التي يحتاج اليها الجسم وتعوضه الفاقد منه، بالاضافة الى ذلك فقمر الدين من الأمور المفيدة للبشرة وتعمل على ترطيبها، ولهذا فيجب أن يتناول بصورة مستمرة دون الحاجة الى الانتظار لحلول شهر رمضان، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد مهلبية قمر الدين بطريقة سهلة ولذيذة. طريقة اعداد مهلبية قمرالدين طريقة اعداد مهلبية قمرالدين نقدم لكم عبر موقعنا مكونات عمل مهلبية قمر الدين اللذيذة أربع ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من الماء البارد.

4 أكواب من قمر الدين.

كوب من السكر.

فانيليا

كوب من المكسرات المشكلة.

كوب اخر من النشا. طريقة تحضير مهلبية قمر الدين نضع اناء على النار ونضيف به ماء وننتظر حتى تمام الغليان، ثم نضيف مقدار قمر الدين، ونستمر في تقليبه حتى يذوب تماما.

نقوم باضافة السكر على قمر الدين بعد التأكد من تمام الذوبان، نقلب جيدا حتى يذوب السكر تماما بصورة تدريجي

في كوب صغير نضيف النشا في الاناء ونقوم بتقليبها جيدا حتى تمام الذوبان، ثم نقوم باضافته الى قمر الدين ونقلب جيدا، وعندما يبدأ قمر الدين في الغليان نغلق النار، ثم نغلق النار.

نضيف كل من جوز الهند والفانيليا، ونستمر في التقليب.

يتم وضع قمر الدين في الأطباق ونقوم باضافة المكسرات عليها، ويمكن اضافة المشمش المجفف على الطبق.

وبهذه الطريقة نتمكن من تحضير مهلبية قمر الدين في المنزل بطريقة سهلة، ولقمر الدين العديد من الفوائد منها مد الجسم بالفيتامين، مضافا الى ذلك فهو يقلل الشعور بالعطش، ويحرص الرياضيين على استخدامه، كما يسهل عملية الهضم.

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