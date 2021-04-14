السمبوسة باللحم الطبق الرئيسي في عزائم وفطار شهر رمضان المبارك

يعد طبق السمبوسة باللحم هو الطبق الأهم طوال شهر رمضان المبارك حيث يحضر ويقدم كطبق رئيسي بجانب الأطباق الأخرى على سفرة الإفطار كما أنها وجبة مميزة مناسبة للعزائم الكبيرة والمناسبات المميزة، يمكنك عمل تلك الأكلة بكل سهولة في المنزل وتقديمها ولن تأكخذ منك أي جهد أو وقت فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير بالتفصيل. السمبوسة باللحم المقادير اللازمة لعمل السمبوسة: السمبوسة باللحم المقادير اللازمة لعمل السمبوسة: مقادير العجين: ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

بيضة واحدة كبيرة.

رشة من الفلفل أسود المطحون ناعم.

ماء فاتر للعجن. مقادير الحشو: ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم أو السبع بهارات.

ملعقتين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة من صلصلة الطماطم الجاهزة.

كمية من الزيت للقلي. خطوات تحضير السمبوسة باللحم: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي النشا وقلبي المكونات جيداً. يضاف الملح والفلفل الأسود والبيض وتقلب المكونات معاً. أضيفي الماء بشكل تدريجي إلى أن تبدأ العجبنة في التكون. اعجني المكونات جيداً إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة وطرية للغاية. اتركي العجينة مغطاه لترتاح لحين تحضير الحشو. حضري الحشو عن طريق تسخين الزبدة على النار. أضيفي اللحم المفروم وقلبي على النار إلى أن يتغير لونه. أضيفي البصل والتوابل كلها وقلبي. أضيفي الصلصة وقلبي واتركي اللحم ينضج على النار. أحضري العجين واقسمية إلى كرات ثم افردي ل كرة حتى تصبح رقيقة. ضعي الحشو وأثني العجين على هيئة مثلث. يتم قلي السمبوسة في الزيت الساخن الغزير حتى تنضج وتحمر. خطوات تحضير السمبوسة باللحم: الوسوم

يعد طبق السمبوسة باللحم هو الطبق الأهم طوال شهر رمضان المبارك حيث يحضر ويقدم كطبق رئيسي بجانب الأطباق الأخرى على سفرة الإفطار كما أنها وجبة مميزة مناسبة للعزائم الكبيرة والمناسبات المميزة، يمكنك عمل تلك الأكلة بكل سهولة في المنزل وتقديمها ولن تأكخذ منك أي جهد أو وقت فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير بالتفصيل. السمبوسة باللحم المقادير اللازمة لعمل السمبوسة: السمبوسة باللحم المقادير اللازمة لعمل السمبوسة: مقادير العجين: ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

بيضة واحدة كبيرة.

رشة من الفلفل أسود المطحون ناعم.

ماء فاتر للعجن. مقادير الحشو: ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم أو السبع بهارات.

ملعقتين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة من صلصلة الطماطم الجاهزة.

كمية من الزيت للقلي. خطوات تحضير السمبوسة باللحم: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي النشا وقلبي المكونات جيداً. يضاف الملح والفلفل الأسود والبيض وتقلب المكونات معاً. أضيفي الماء بشكل تدريجي إلى أن تبدأ العجبنة في التكون. اعجني المكونات جيداً إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة وطرية للغاية. اتركي العجينة مغطاه لترتاح لحين تحضير الحشو. حضري الحشو عن طريق تسخين الزبدة على النار. أضيفي اللحم المفروم وقلبي على النار إلى أن يتغير لونه. أضيفي البصل والتوابل كلها وقلبي. أضيفي الصلصة وقلبي واتركي اللحم ينضج على النار. أحضري العجين واقسمية إلى كرات ثم افردي ل كرة حتى تصبح رقيقة. ضعي الحشو وأثني العجين على هيئة مثلث. يتم قلي السمبوسة في الزيت الساخن الغزير حتى تنضج وتحمر. خطوات تحضير السمبوسة باللحم:

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