أسرار غامضة في طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد بطريقة أحسن حلواني

البسبوسة بالكاسترد من ألذ الحلويات التي تعد في المنزل بكل سهولة لأن مكوناتها بسيطة وطريقة عملها سهلة على طريقة أحسن حلواني، ولكم التجربة في هذه الطريقة لأنكم سوف تحصلون على أشهى حلوى من البسبوسة وألذ طعم، وتعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة والمحببة لدى الجميع، فأليكم المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل.

مكونات وطريقة تحضير البسبوسة بالكاسترد

كما ذكرنا أن البسبوسة نمن الحلويات التي يعشقها كلا من الكبير والصغير، لذلك نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد.

ثلاث أكواب من السميد كوب إلا ربع من السمن نصف باكو من البيكنج بودر واحد كوب من الحليب الدافئ نصف كوب شربات ثقيل كوب إلا ربع من السكر نصف كوب من جوز الهند فانيليا ذرة ملح

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن ونضعها جانبا.

نحضر بولة ونضع بها السميد وجوزالهند والبيكنج بودر ذرة الملح.

نحضر كزرولة ونضع بها السكر والحليب والسمن، ونضعها على النار لتدفئ فقط، ويذوب السكر، ونضيف الشربات الثقيل.

نضع الخليط على السميد ونقوم بتقليبة وخلطه جيدا.

نضع الخليط في الصينية، ونقوم بفرده.

ندخل الصينية فرن مسبوق التسخين لمدة نصف ساعة حتى تمام التسوية.

نخرج الصينية ونقوم بسقيها بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن.

تترك حتى تبرد وتتماسك، ويمكننا وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نضع عليها الكاسترد.

تقطع وتقدم بالهنا في أطباق التقديم.

طريقة تحضير البسبوسة بالكاستردطريقة تحضير الكاسترد

المكونات: كوبين من الحليب+ ثلاث ملاعق من مسحوق الكاسترد+ ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة تحضيره: يوضع مسحوق الكاستر على الحليب والسكر ونقوم بتذويبة، ونرفعة على النار مع الإستمرار في التقليب لمنع التكتل،

مكونات شربات البسبوسة

المكونات: كوبين من السكر+ كوبين من الماء.

طريقة تحضيره: يوضع السكر والماء على النار حتى الغليان ويترك لمدة خمس دقائق.