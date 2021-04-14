تحضير العجة في المنزل بطريقتها الأصلية بأسهل الطرق وأيسرها لصحور رمضان

تحضير العجة في المنزل بطريقتها الأصلية، من أهم الوصفات الشعبية التي يشتهر بها المطبخ المصري الذي يتسم بوصفات الشعبية المتنوعة والتي تتمتع بمذاق رائع، والعجة من الوصفات المحببة لدي العديد من العرب بجنسياتهم المختلفة، ويمكن أن تقدم هذه الوصفة على وجبة الفطار، أو في وجبة الغداء، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة سهلة وبسيطة لتحضير العجة في المنزل بكل مكوناتها.

مكونات تحضير العجة الأصلية

لتحضير وصفة العجة الأصلية نحتاج الى بعض المكونات الرئيسية لاعدادها وهى كالتالي:

7 حبات من البيض.

3 حبة من البصل متوسطة الحجم.

1 حبة من الطماطم كبيرة الحجم.

حزمة بقدونس.

ربع حزمة من الكزبرة.

حبة من الفلفل الرومي الأصفر والأخضر، أو فلفل حار حسب الرغبة.

رشة من الملح، رشة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

زيت حوالى ربع كوب، ومكعب صغير من الزبدة.

مقدار نصف كوب من الدقيق.

نكسر البيض ونضعه في اناء عميق ونقوم بخفقه جيدا باستخدام شوكة، ثم نقوم باضافة الملح والفلفل الأسود والكمون.

في مقلاه على النار نضع الزيت ومكعب الزبد ونقوم باضافة البصل بعد أن يتم تقطيعه الى مكعبات صغيرة الحجم والفلفل أيضا الى مكعبات صغيرة ونشوحهم جيدا على النار، ثم نغلق النار.

نقوم باضافة الدقيق على البيض بالتدريج حتى نحصل على قوام ثقيل ممع التقليب جيدا.

بعد ذلك نقوم باضافة حزمة الكزبرة والبقدونسبعد أن يتم تقطيعها الى مكعبات صغيرة، ونضيف البصل والفلفل ونقلب جيدا.

نقوم بتجهيز صينية العجة ودهنها بمكعب زبدة من كافة الجوانب ثم اضافة مزيج العجة، وتوضع العجة في فرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج تمام ونحصل على اللون الذهبي فنقوم باغلاق النار، وتقطيعها، وتقدم بألف هنا.

طريقة تحضير العجة الأصلية