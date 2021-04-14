طريقة عمل القطايف في الخلاط في خطوة واحدة بدقائق

طريقة عمل القطايف في الخلاط تعتبر هي أسهل طريقة لعمل القطايف الرمضانية، وهي نوع من المعجنات التي تتميز بها سفرة شهر رمضان المبارك في الكثير من الدول العربية، يمكن عمل القطايف حلوة أو مالحة ويمكن أيضاً تقديمها بالعديد من الحشوات المختلفة وفي كل مرة تجدون لها طعماً مختلفاً، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في البيت في خطوة واحدة والنتيجة ولا أروع، سوف تعتمدين تلك الوصفة في كل مرة تحضرين بها القطايف الرمضانية لسهولتها. مقادير القطايف في الخلاط كوبين من الدقيق.

كوبين من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف البودرة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح. طريقة عمل القطايف في الخلاط نخلط كل المقادير مع بعضها في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج تماماً ونحصل على عجينة متجانسة وشبه سائلة.

نترك العجينة في الخلاط مغطاة لمدة نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

نضع محتويات الخلاط في كيس الحلواني أو في زجاجة أو زجاجة مثقوبة مثل زجاجات الكاتشب لسهولة تشكيل العجينة.

نضع مقلاة غير لاصقة على النار ثم نمسحها بالفرشاة بالزيت.

نصب العجينة على شكل دوائر صغيرة أو متوسطة حسب الرغبة ثم نتركها على نار متوسطة لمدة 30 ثانية.

حين تلاحظي جفاف سطح العجينة وتكون الفقاقيع تكون العجينة جاهزة للرفع من النار، توضع حبات القطايف الساخنة على فوطة نظيفة وجافة.

لا توضع القطايف فوق بعضها حتى لا تلتصق العجينة ببعضها وإنما توضع بشكل مفرد.

نتركها حتى تبرد لمدة نصف ساعة ثم نضع بها الحشوة التي نرغب بها ونقليها في زيت غزير ونسقيها في الشربات أو الشيرة الخفيفة وتقدم. طريقة عمل القطايف بحشوة السوداني المقادير قطايف طازجة.

سوداني مجروش.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة هيل مطحون “اختياري”. الطريقة لا بد أن تكون القطايف طازجة حتى تغلق أطرافها بشكل صحيح.

نخلط السوداني المجروش مع السكر والقرفة والهيل المطحون.

نضع مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة في القطايف ونغلق أطرافها جيداً.

نقلي القطايف في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونها ذهبياً.

نصفيها من الزيت ثم نضعها في الشيرة. مقادير القطايف في الخلاططريقة عمل القطايف في الخلاططريقة عمل القطايف بحشوة السوداني المقاديرالطريقة الوسوم

طريقة عمل القطايف في الخلاط تعتبر هي أسهل طريقة لعمل القطايف الرمضانية، وهي نوع من المعجنات التي تتميز بها سفرة شهر رمضان المبارك في الكثير من الدول العربية، يمكن عمل القطايف حلوة أو مالحة ويمكن أيضاً تقديمها بالعديد من الحشوات المختلفة وفي كل مرة تجدون لها طعماً مختلفاً، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في البيت في خطوة واحدة والنتيجة ولا أروع، سوف تعتمدين تلك الوصفة في كل مرة تحضرين بها القطايف الرمضانية لسهولتها. مقادير القطايف في الخلاط كوبين من الدقيق.

كوبين من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف البودرة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح. طريقة عمل القطايف في الخلاط نخلط كل المقادير مع بعضها في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج تماماً ونحصل على عجينة متجانسة وشبه سائلة.

نترك العجينة في الخلاط مغطاة لمدة نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

نضع محتويات الخلاط في كيس الحلواني أو في زجاجة أو زجاجة مثقوبة مثل زجاجات الكاتشب لسهولة تشكيل العجينة.

نضع مقلاة غير لاصقة على النار ثم نمسحها بالفرشاة بالزيت.

نصب العجينة على شكل دوائر صغيرة أو متوسطة حسب الرغبة ثم نتركها على نار متوسطة لمدة 30 ثانية.

حين تلاحظي جفاف سطح العجينة وتكون الفقاقيع تكون العجينة جاهزة للرفع من النار، توضع حبات القطايف الساخنة على فوطة نظيفة وجافة.

لا توضع القطايف فوق بعضها حتى لا تلتصق العجينة ببعضها وإنما توضع بشكل مفرد.

نتركها حتى تبرد لمدة نصف ساعة ثم نضع بها الحشوة التي نرغب بها ونقليها في زيت غزير ونسقيها في الشربات أو الشيرة الخفيفة وتقدم. طريقة عمل القطايف بحشوة السوداني المقادير قطايف طازجة.

سوداني مجروش.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة هيل مطحون “اختياري”. الطريقة لا بد أن تكون القطايف طازجة حتى تغلق أطرافها بشكل صحيح.

نخلط السوداني المجروش مع السكر والقرفة والهيل المطحون.

نضع مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة في القطايف ونغلق أطرافها جيداً.

نقلي القطايف في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونها ذهبياً.

نصفيها من الزيت ثم نضعها في الشيرة. مقادير القطايف في الخلاططريقة عمل القطايف في الخلاططريقة عمل القطايف بحشوة السوداني المقاديرالطريقة

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