طريقة عمل السوبيا بأسهل الخطوات … مشروبات رمضانية

طريقة عمل السوبيا نعرضها لكم فيما يلي؛ حيث تعتبر السوبيا هي الأكثر شهرة من بين المشروبات الرمضانية على الإفطار في جميع أنحاء الوطن العربي لذلك تختلف كل دولة عن الأخرى في طريقة عمل السوبيا وفيما يلي أكثر من وصفة من أجل تحضيرها. طريقة عمل السوبيا المصرية طريقة عمل السوبيا المصرية المكونات: أربعة أكواب من الحليب.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من جوزة الهند. ثانياً طريقة التحضير: نضع كل من الحليب وجوزة الهند في الخلاط الكهربائي، ونضيف إليهم السكر ونخفق المكونات بشكل جيد.

نضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تصبح السوبيا باردة.

نصب السوبيا في الأكواب ويتم تقديمها على الإفطار في رمضان.

يمكن إضافة الأرز كواحد من ضمن المكونات السابقة لتحضير مشروب السوبيا المصرية بالأرز. طريقة عمل السوبيا السعودية طريقة عمل السوبيا السعودية أولاً المكونات: قطعتين من الخبز الأبيض.

أربع قطع من الخبز الأسمر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان.

ثلاث حبات تمر.

حبات من القرفة.

ثلاث حبات من الهيل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة قرفة مطحونة.

كمية كافية من الماء.

كمية سكر بحسب الرغبة. ثانياً خطوات تحضير السوبيا: نقطع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ثم نضعها في طبق ذو حجم كبير.

نضيف كل من التمر والقرفة والشوفان والهيل ونضيف إليها الماء.

نترك جميع المكونات منقوعة لمدة زمنية لا تقل عن يوم كامل ونقليها بيت الوقت والآخر.

باستخدام قطعة من الشاش نصفي المكونات السابقة ونضيف إليها السكر والهيل والقرفة.

نضرب جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم ندخلها الثلاجة حتى تصبح باردة.

نصب السوبيا في كاسات أثناء تقديمها حيث تقدم على مائدة الإفطار في رمضان. الوسوم

طريقة عمل السوبيا نعرضها لكم فيما يلي؛ حيث تعتبر السوبيا هي الأكثر شهرة من بين المشروبات الرمضانية على الإفطار في جميع أنحاء الوطن العربي لذلك تختلف كل دولة عن الأخرى في طريقة عمل السوبيا وفيما يلي أكثر من وصفة من أجل تحضيرها. طريقة عمل السوبيا المصرية طريقة عمل السوبيا المصرية المكونات: أربعة أكواب من الحليب.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من جوزة الهند. ثانياً طريقة التحضير: نضع كل من الحليب وجوزة الهند في الخلاط الكهربائي، ونضيف إليهم السكر ونخفق المكونات بشكل جيد.

نضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تصبح السوبيا باردة.

نصب السوبيا في الأكواب ويتم تقديمها على الإفطار في رمضان.

يمكن إضافة الأرز كواحد من ضمن المكونات السابقة لتحضير مشروب السوبيا المصرية بالأرز. طريقة عمل السوبيا السعودية طريقة عمل السوبيا السعودية أولاً المكونات: قطعتين من الخبز الأبيض.

أربع قطع من الخبز الأسمر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان.

ثلاث حبات تمر.

حبات من القرفة.

ثلاث حبات من الهيل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة قرفة مطحونة.

كمية كافية من الماء.

كمية سكر بحسب الرغبة. ثانياً خطوات تحضير السوبيا: نقطع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ثم نضعها في طبق ذو حجم كبير.

نضيف كل من التمر والقرفة والشوفان والهيل ونضيف إليها الماء.

نترك جميع المكونات منقوعة لمدة زمنية لا تقل عن يوم كامل ونقليها بيت الوقت والآخر.

باستخدام قطعة من الشاش نصفي المكونات السابقة ونضيف إليها السكر والهيل والقرفة.

نضرب جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم ندخلها الثلاجة حتى تصبح باردة.

نصب السوبيا في كاسات أثناء تقديمها حيث تقدم على مائدة الإفطار في رمضان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السوبيا بأسهل الخطوات … مشروبات رمضانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.