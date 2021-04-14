اسرار الكيكة المائية العجيبة الهشه القطنية في 10 دقائق بالخطوات

اسرار الكيكة المائية العجيبة الهشه القطنية لا تندهشي فقد اعتدنا على أن نقوم بإعداد الكيك في المنزل بالكثير من المكونات مثل الزبدة والبيض والطحين والحليب وغيرها من المكونات م أجل الحصول على القوام والطعم المرغوب به، ولكن الكيكة المائيه العجيبة لا يدركها الكثير من ربات البيوت على الرغم من أنها تمنحنا نفس النتائج للمكونات الأخرى، ولكنها اقتصادية وسهلة للغاية ويتم القيام بها في كل منزل، بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة وتحضر بوقت قصير، كما أنه من الممكن تزينها كما ترغبين بالكثير من المكونات مثل الشوكولاتة أو الفانيليا أو جوز الهند وغيرها من المكونات، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات وطريقة عمل كيكة الماية بالمنزل. اسرار الكيكة المائية العجيبة الهشه القطنية تعرفي معنا على طريقة عمل الكيكة المائية السهلة والبسيطة بأقل تكلفة وبمكونات اقتصادية: المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الماء.

كوب من السكر.

ملعقة من البيكنج صودا.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

4/3 كوب سكر. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتجهيز الفرن من خلال تشغيله على درجة حرارة 180 ويترك حتى يسخن.

نقوم بتجهيز القالب على أن يكون متوسط الحجم نضع به ورق الزبدة أو نقوم بوضع القليل من السمن والدقيق به.

في إناء عميق نقوم بخلط كلاً من الدقيق مع السكر ويضاف له البيكنج بودر والبيكنج صودا وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس.

في إناء أخر نقوم بخلط الماء والزيت والخل ويضاف له الفانيليا وتخلط كافة المكونات معاً.

نقوم بوضع المكونات السائلة تدريجياً على المكونات الجافة مع الخلط بشكل جيد حتى تجانس المكونات.

نقوم بسكب الخليط في قالب الطهي ومن ثم تدخل الصينية الفرن السابق تسخينه.

تترك حتى أن تنضج بشكل جيد مع الحرص على عدم فتح الباب بهذه الفترة.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد وتوضع بطبق التقديم. الوسوم

اسرار الكيكة المائية العجيبة الهشه القطنية لا تندهشي فقد اعتدنا على أن نقوم بإعداد الكيك في المنزل بالكثير من المكونات مثل الزبدة والبيض والطحين والحليب وغيرها من المكونات م أجل الحصول على القوام والطعم المرغوب به، ولكن الكيكة المائيه العجيبة لا يدركها الكثير من ربات البيوت على الرغم من أنها تمنحنا نفس النتائج للمكونات الأخرى، ولكنها اقتصادية وسهلة للغاية ويتم القيام بها في كل منزل، بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة وتحضر بوقت قصير، كما أنه من الممكن تزينها كما ترغبين بالكثير من المكونات مثل الشوكولاتة أو الفانيليا أو جوز الهند وغيرها من المكونات، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات وطريقة عمل كيكة الماية بالمنزل. اسرار الكيكة المائية العجيبة الهشه القطنية تعرفي معنا على طريقة عمل الكيكة المائية السهلة والبسيطة بأقل تكلفة وبمكونات اقتصادية: المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الماء.

كوب من السكر.

ملعقة من البيكنج صودا.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

4/3 كوب سكر. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتجهيز الفرن من خلال تشغيله على درجة حرارة 180 ويترك حتى يسخن.

نقوم بتجهيز القالب على أن يكون متوسط الحجم نضع به ورق الزبدة أو نقوم بوضع القليل من السمن والدقيق به.

في إناء عميق نقوم بخلط كلاً من الدقيق مع السكر ويضاف له البيكنج بودر والبيكنج صودا وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس.

في إناء أخر نقوم بخلط الماء والزيت والخل ويضاف له الفانيليا وتخلط كافة المكونات معاً.

نقوم بوضع المكونات السائلة تدريجياً على المكونات الجافة مع الخلط بشكل جيد حتى تجانس المكونات.

نقوم بسكب الخليط في قالب الطهي ومن ثم تدخل الصينية الفرن السابق تسخينه.

تترك حتى أن تنضج بشكل جيد مع الحرص على عدم فتح الباب بهذه الفترة.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد وتوضع بطبق التقديم.

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