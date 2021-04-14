الذ تتبيلة لعمل البط المشوي فى الفرن وسر تتبيلة المشاوى الاصلية

البط المشوي فى الفرن الذي يعتبر من أشهر الوجبات والراعي الرسمي لأول أيام شهر رمضان الكريم لدى المصريين والكثير من الدول، ويعتبر طبق رئيسي على سفرتم كما أنه من الوجبات الأساسية بالعزائم على الفطار، والبط يحمل الكثير من الفوائد الهامة فهو من الأطعمة المليئة بالبروتين والفيتامينات والمعادن والحديد، التي تعمل على تحفيز جهاز المناعة بالجسم، كما أن البط المشوي يحمل مذاق شهر ومميز جداً ونحن اليوم سوف نطلعكم على طريقة عمل البط المشوي بالمنزل. البط المشوي فى الفرن إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البط المشوي في المنزل بطعم رائع: المكونات: بطة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثوم مهروس.

ملعقة بهار مشكل.

ملعقة قرفة.

نصف ملعقة شطة.

ملعقة كزبرة ناعمة.

عود قرفة.

كوب أرز مغسول.

ملعقة هيل.

ملعقة ببريكا.

ورق غار.

حبتان من البصل.

كبد وقانص.

نصف ملعقة زنجبيل. طريقة التحضير: نبدأ بغسل البط جيداً بالدقيق والخل مع الفرم وتشطف بشكل جيد وتوضع بمصفاة.

من ثم نقوم بخلط كلاً من الملح والبهارات والهيل والشطة والببريكا والزنجبيل ونخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس في إناء صغير.

من ثم نقوم بوضع البط في إناء عميق به كمية وفيرة من الماء المغلي ويترك لعدة ثواني من ثم ترفع البطة وتوضع بصينية كبيرة.

تجفف البطة من الماء ونوزع عليها البهارات من الداخل والخارج وتدعك بها بشكل جيد حتى أن تكتسبها بشكل جيد.

من ثم نقوم بتسخين الزيت بإناء متوسط ونضع به البصل المفروم والثوم مع التقليب ونضع به الكبد والقوانص مع التقليب حتى تنضج.

من ثم نضع الأرز المنقوع فوق الخليط وتقلب المكونات معاً.

نضيف عود القرفة وورق الغار ويضاف له كوب من الماء ويترك الأرز حتى يغلي وينضج ثم نغطي الإماء ونخفف المار ويترك حتى ينضج.

نقوم بحشو البطة بالأرز وتقفل بالأعواد الخشبية.

ونحضر كيس شوي الدواجن ونعمل به ثقوب وتوضع على الرف الشبكي بالفرن لمدة أربعين دقيقة حتى أن تنضج. الوسوم

البط المشوي فى الفرن الذي يعتبر من أشهر الوجبات والراعي الرسمي لأول أيام شهر رمضان الكريم لدى المصريين والكثير من الدول، ويعتبر طبق رئيسي على سفرتم كما أنه من الوجبات الأساسية بالعزائم على الفطار، والبط يحمل الكثير من الفوائد الهامة فهو من الأطعمة المليئة بالبروتين والفيتامينات والمعادن والحديد، التي تعمل على تحفيز جهاز المناعة بالجسم، كما أن البط المشوي يحمل مذاق شهر ومميز جداً ونحن اليوم سوف نطلعكم على طريقة عمل البط المشوي بالمنزل. البط المشوي فى الفرن إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البط المشوي في المنزل بطعم رائع: المكونات: بطة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثوم مهروس.

ملعقة بهار مشكل.

ملعقة قرفة.

نصف ملعقة شطة.

ملعقة كزبرة ناعمة.

عود قرفة.

كوب أرز مغسول.

ملعقة هيل.

ملعقة ببريكا.

ورق غار.

حبتان من البصل.

كبد وقانص.

نصف ملعقة زنجبيل. طريقة التحضير: نبدأ بغسل البط جيداً بالدقيق والخل مع الفرم وتشطف بشكل جيد وتوضع بمصفاة.

من ثم نقوم بخلط كلاً من الملح والبهارات والهيل والشطة والببريكا والزنجبيل ونخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس في إناء صغير.

من ثم نقوم بوضع البط في إناء عميق به كمية وفيرة من الماء المغلي ويترك لعدة ثواني من ثم ترفع البطة وتوضع بصينية كبيرة.

تجفف البطة من الماء ونوزع عليها البهارات من الداخل والخارج وتدعك بها بشكل جيد حتى أن تكتسبها بشكل جيد.

من ثم نقوم بتسخين الزيت بإناء متوسط ونضع به البصل المفروم والثوم مع التقليب ونضع به الكبد والقوانص مع التقليب حتى تنضج.

من ثم نضع الأرز المنقوع فوق الخليط وتقلب المكونات معاً.

نضيف عود القرفة وورق الغار ويضاف له كوب من الماء ويترك الأرز حتى يغلي وينضج ثم نغطي الإماء ونخفف المار ويترك حتى ينضج.

نقوم بحشو البطة بالأرز وتقفل بالأعواد الخشبية.

ونحضر كيس شوي الدواجن ونعمل به ثقوب وتوضع على الرف الشبكي بالفرن لمدة أربعين دقيقة حتى أن تنضج.

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