أسرار تجهيز الحجازيه الاسكندراني الفاخرة الاصلية علي اصولها بكل تكاتها وتفاصيلها

الحجازيه الاسكندراني التي تعتبر من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي تحمل مذاق شهر ولذيذ، كما أن الكثير من الأشخاص يفضلون القيام بها وبالأخص على وجبة الإفطار وأيضاً وجبة العشاء مع استحاء كوب الشاي والقهوة، ويشتهر بها المطبخ المصري، ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات والأعياد، لما تحمله من مذاق رائع ويوجد بها العديد من الفوائد والعناصر الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالفيتامينات الهامة والمعادن، كما أنها غنية بالبروتين ويوجد بها كمية مناسبة من السكر ومفيدة لمرضى السكري ونحن اليوم أتينا لكم بطريقة عمل الحجازيه الاسكندراني.

إليكم اليوم طريقة سهلة ومجربة لعمل الحجازيه الاسكندراني في المنزل بقاوم وطعم لا مثيل له:

كوب من الدقيق.

2 كوب من السميد.

كوب واحد من السمن.

ملعقة خميرة.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشو:

كوب من السكر.

كوب من السميد.

سكر بودرة.

ملعقتين من القرفة.

نصف كوب من الفول السوداني المطحون.

ربع كوب من الماء.