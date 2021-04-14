أسرار تجهيز الحجازيه الاسكندراني الفاخرة الاصلية علي اصولها بكل تكاتها وتفاصيلها

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الحجازيه الاسكندراني التي تعتبر من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي تحمل مذاق شهر ولذيذ، كما أن الكثير من الأشخاص يفضلون القيام بها وبالأخص على وجبة الإفطار وأيضاً وجبة العشاء مع استحاء كوب الشاي والقهوة، ويشتهر بها المطبخ المصري، ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات والأعياد، لما تحمله من مذاق رائع ويوجد بها العديد من الفوائد والعناصر الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالفيتامينات الهامة والمعادن، كما أنها غنية بالبروتين ويوجد بها كمية مناسبة من السكر ومفيدة لمرضى السكري ونحن اليوم أتينا لكم بطريقة عمل الحجازيه الاسكندراني.الحجازيه الاسكندراني الفاخرة الاصلية
إليكم اليوم طريقة سهلة ومجربة لعمل الحجازيه الاسكندراني في المنزل بقاوم وطعم لا مثيل له:المكونات:
- كوب من الدقيق.
- 2 كوب من السميد.
- كوب واحد من السمن.
- ملعقة خميرة.
- ماء دافئ للعجن.
- مكونات الحشو:
- كوب من السكر.
- كوب من السميد.
- سكر بودرة.
- ملعقتين من القرفة.
- نصف كوب من الفول السوداني المطحون.
- ربع كوب من الماء.
- في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق يضاف له كوبين من السميد ومن ثم الخميرة الفورية وتقلب المكونات الجافة معاً حتى تمام التجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب واحد من السمن وتقلب جميع المكونات سوياً.
- من ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً وتعجن جميع المكونات سوياً حتى نحصل على القوام المرغوب به ونحصل على عجينة لينة.
- نقوم بتغطية العجين وتترك بمكان دافئ حتى تتخمر ويزداد حجمها.
- نفرد العجين في قوالب الكب كيك ونقوم بتجهيز الحشوة من خلال مزج جميع المكونات سوياً.
- نقوم بتسخين الفرم على درجة حرارة 180 درجة، وندخل صينية الحجازية بالفرن وتترك حتى تمام النضج.
- بعد أن تنضج الحجازية تخرج من الفرن ويوزع عليها القليل من السكر البودرة بوجه الحجازية ويتم رصها بأطباق التقديم وتقدم بألف هنا وشفا.
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الحجازيه الاسكندراني التي تعتبر من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي تحمل مذاق شهر ولذيذ، كما أن الكثير من الأشخاص يفضلون القيام بها وبالأخص على وجبة الإفطار وأيضاً وجبة العشاء مع استحاء كوب الشاي والقهوة، ويشتهر بها المطبخ المصري، ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات والأعياد، لما تحمله من مذاق رائع ويوجد بها العديد من الفوائد والعناصر الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالفيتامينات الهامة والمعادن، كما أنها غنية بالبروتين ويوجد بها كمية مناسبة من السكر ومفيدة لمرضى السكري ونحن اليوم أتينا لكم بطريقة عمل الحجازيه الاسكندراني.الحجازيه الاسكندراني الفاخرة الاصلية
إليكم اليوم طريقة سهلة ومجربة لعمل الحجازيه الاسكندراني في المنزل بقاوم وطعم لا مثيل له:المكونات:
- كوب من الدقيق.
- 2 كوب من السميد.
- كوب واحد من السمن.
- ملعقة خميرة.
- ماء دافئ للعجن.
- مكونات الحشو:
- كوب من السكر.
- كوب من السميد.
- سكر بودرة.
- ملعقتين من القرفة.
- نصف كوب من الفول السوداني المطحون.
- ربع كوب من الماء.
- في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق يضاف له كوبين من السميد ومن ثم الخميرة الفورية وتقلب المكونات الجافة معاً حتى تمام التجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب واحد من السمن وتقلب جميع المكونات سوياً.
- من ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً وتعجن جميع المكونات سوياً حتى نحصل على القوام المرغوب به ونحصل على عجينة لينة.
- نقوم بتغطية العجين وتترك بمكان دافئ حتى تتخمر ويزداد حجمها.
- نفرد العجين في قوالب الكب كيك ونقوم بتجهيز الحشوة من خلال مزج جميع المكونات سوياً.
- نقوم بتسخين الفرم على درجة حرارة 180 درجة، وندخل صينية الحجازية بالفرن وتترك حتى تمام النضج.
- بعد أن تنضج الحجازية تخرج من الفرن ويوزع عليها القليل من السكر البودرة بوجه الحجازية ويتم رصها بأطباق التقديم وتقدم بألف هنا وشفا.
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