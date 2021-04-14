أسرار الهريسة الاسكندراني الفاخرة بطريقة أشهر محلات حلويات اسكندرية بالطعم الاصلي

أسرار الهريسة الاسكندراني الفاخرة تعتبر الهريسة الاسكندراني من أشهى أنواع الهريسة ومع حلول شهر رمضان الكريم تبحث ربات البيوت عن أكثر أنواع الحلويات إقبالاً ويمكنها أن تقدمها في رمضان لأفراد أسرتها، ولا يوجد أفضل من الهريسة الاسكندراني الذي يعشق تناولها جميع أفراد الأسرة، وسوف نقدم إليكم طريقة تحضير الهريسة الاسكندراني في البيت بكل بساطة. أسرار الهريسة الاسكندراني الفاخرة إليكِ سيدتي أسهل طريقة لعمل الهريسة الاسكندراني في البيت بأقل التكاليف وباستخدام المقادير التالية: المقادير: 200 جرام سكر.

500 جرام سميد خشن.

100 جرام دقيق.

100 جرام سمنة.

150 مل لبن.

125 جرام جوز الهند. مقادير الحشو: 50 جرام زبيب.

50 جرام مكسرات.

50 جرام قطر ثقيل.

100 جرام سكر خشن.

100 جرام جوز هند. مكونات القطر: 2 جرام ملح ليمون.

25 جرام عسل جلوكوز.

125 مل ماء.

375 جرام سكر. طريقة التحضير: مقادير الحشو:مكونات القطر: ضعي قدر على النار ضعي به الماء مع السكر وقلبي ليذوب ثم يضاف العسل واستمري في التقليب ثم تركيه يغلي لمدة 10 دقائق بعد ذلك أضيفي ملح الليمون وتركيها تغلي قليلاً ثم ارفعيه من على النار وتركيه جانباً.

ضعي قدر أخر على النار ضعي به اللبن والعسل والسكر وقلبي وتركيهم على النار حتى يصبحوا دافئين قليلاً.

ثم تحضرين وعاء أخر ضعي به الدقيق وجوز الهند والسميد الخشن وقلبيهم مع بعضهم لمدة 10 دقائق.

ثم يضاف بعد ذلك خليط اللبن وقلبي برفق حتى تمتزج مع بعضها المكونات، ثم احضري الصينية المبطنة بالزبدة وضعي بها نص كمية من الهريسة واحرصي على أن تكون متساوية تماماً. ثم اخلطي مكونات الحشو مع بعضها واحرصي على أن يتم سقيها بالعسل وضعيها على الهريسة ومن ثم يتم وضع النصف الأخر من الهريسة واجعليها متساوية السطح جيداً وزينيها بالمكسرات ثم ادخليها الفرن لتصبح باللون الذهبي ثم اخرجيها وقطعيها وقدميها. الوسوم

أسرار الهريسة الاسكندراني الفاخرة تعتبر الهريسة الاسكندراني من أشهى أنواع الهريسة ومع حلول شهر رمضان الكريم تبحث ربات البيوت عن أكثر أنواع الحلويات إقبالاً ويمكنها أن تقدمها في رمضان لأفراد أسرتها، ولا يوجد أفضل من الهريسة الاسكندراني الذي يعشق تناولها جميع أفراد الأسرة، وسوف نقدم إليكم طريقة تحضير الهريسة الاسكندراني في البيت بكل بساطة. أسرار الهريسة الاسكندراني الفاخرة إليكِ سيدتي أسهل طريقة لعمل الهريسة الاسكندراني في البيت بأقل التكاليف وباستخدام المقادير التالية: المقادير: 200 جرام سكر.

500 جرام سميد خشن.

100 جرام دقيق.

100 جرام سمنة.

150 مل لبن.

125 جرام جوز الهند. مقادير الحشو: 50 جرام زبيب.

50 جرام مكسرات.

50 جرام قطر ثقيل.

100 جرام سكر خشن.

100 جرام جوز هند. مكونات القطر: 2 جرام ملح ليمون.

25 جرام عسل جلوكوز.

125 مل ماء.

375 جرام سكر. طريقة التحضير: مقادير الحشو:مكونات القطر: ضعي قدر على النار ضعي به الماء مع السكر وقلبي ليذوب ثم يضاف العسل واستمري في التقليب ثم تركيه يغلي لمدة 10 دقائق بعد ذلك أضيفي ملح الليمون وتركيها تغلي قليلاً ثم ارفعيه من على النار وتركيه جانباً.

ضعي قدر أخر على النار ضعي به اللبن والعسل والسكر وقلبي وتركيهم على النار حتى يصبحوا دافئين قليلاً.

ثم تحضرين وعاء أخر ضعي به الدقيق وجوز الهند والسميد الخشن وقلبيهم مع بعضهم لمدة 10 دقائق.

ثم يضاف بعد ذلك خليط اللبن وقلبي برفق حتى تمتزج مع بعضها المكونات، ثم احضري الصينية المبطنة بالزبدة وضعي بها نص كمية من الهريسة واحرصي على أن تكون متساوية تماماً. ثم اخلطي مكونات الحشو مع بعضها واحرصي على أن يتم سقيها بالعسل وضعيها على الهريسة ومن ثم يتم وضع النصف الأخر من الهريسة واجعليها متساوية السطح جيداً وزينيها بالمكسرات ثم ادخليها الفرن لتصبح باللون الذهبي ثم اخرجيها وقطعيها وقدميها.

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