كيك الفانيليا في الخلاط الهش الطري التي لا يقاوم في خطوة واحدة

كيك الفانيليا في الخلاط من أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويطلق على هذه الكيكة أيضا أسم كيكة الشاي حيث يفضل العديد من الناس تناولها مع كوب الشاي، يتسم هذا النوع من الكيك بطعمها الرائع، بالاضافة الى سهولة اعدادها فهي لا تحتاج سوي بضع دقائق وتصبح جاهزة للتقديم، ويمكنك صنعها عندما يأتي اليك ضيوف وليس أمامك وقت كبير لاعداد أى صنف من الأصناف الأخري، وسنقدم في هذا المقال طريقة اعدادها في المنزل بالخلاط الكهربائي. مكونات كيك الفانيليا كيك الفانيليا من أشهى الكيكات التي يحبها الكثيرون لذلك نقدم لكم مكوناتها وطريق تحضيرها. 8 حبات من البيض. 2 كوب من السكر. 4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول. كوب زيت وسمن، يكون خليط بينهم. 3 علبة زبادي طبيعي. ملعقتين كبار من البيكينج بودر. ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة. رشة من الملح. طريقة تحضير كيكة الفانيليا نضع البيض في الخلاط الكهربائي، ونضيف اليه كل من السكر والفانيليا، ونخلط المكونات جيد حتى يزداد حجمها ويصبح لونها أفتح ويختفي السكر تماما.

نبدأ باضافة مقدار السمن والزيت بصورة تدريجية، مع تشغيل الخلاط الكهربائي، بعد ذلك نضيف كل من الزبادي ورشة الملح.

في بولة عميقة نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر، ثم نقوم بسكب الخليط السائل بصورة تدريجية مع الخلط جيدا بالمضرب اليدوي، حتى نضع كل مقدار الدقيق ونحصل على القوام المناسب لعجينة الكيك.

عليك بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية حتى يسخن، وعند وضع الكيك بالفرن يتم خفض الحرارة.

نقوم بتجهيز صينية الكيك ودهنها بالزبد ورشة من الدقيق، بعد ذلك نقوم بسكب المزيج في الصينية ووضعها بالفرن.

بعد أن تنضج الكيك نقوم باختبارها بخلة شيش،وعند التأكد من تمام النضج نغلق الفرن ونقوم بانتظار عشر دقائق ثم نخرجها حتى لا تهبط الكيك.

بعد ذلك يتم تقطيع الكيكة وتقدم بألف هنا. الوسوم

كيك الفانيليا في الخلاط من أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويطلق على هذه الكيكة أيضا أسم كيكة الشاي حيث يفضل العديد من الناس تناولها مع كوب الشاي، يتسم هذا النوع من الكيك بطعمها الرائع، بالاضافة الى سهولة اعدادها فهي لا تحتاج سوي بضع دقائق وتصبح جاهزة للتقديم، ويمكنك صنعها عندما يأتي اليك ضيوف وليس أمامك وقت كبير لاعداد أى صنف من الأصناف الأخري، وسنقدم في هذا المقال طريقة اعدادها في المنزل بالخلاط الكهربائي. مكونات كيك الفانيليا كيك الفانيليا من أشهى الكيكات التي يحبها الكثيرون لذلك نقدم لكم مكوناتها وطريق تحضيرها. 8 حبات من البيض. 2 كوب من السكر. 4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول. كوب زيت وسمن، يكون خليط بينهم. 3 علبة زبادي طبيعي. ملعقتين كبار من البيكينج بودر. ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة. رشة من الملح. طريقة تحضير كيكة الفانيليا نضع البيض في الخلاط الكهربائي، ونضيف اليه كل من السكر والفانيليا، ونخلط المكونات جيد حتى يزداد حجمها ويصبح لونها أفتح ويختفي السكر تماما.

نبدأ باضافة مقدار السمن والزيت بصورة تدريجية، مع تشغيل الخلاط الكهربائي، بعد ذلك نضيف كل من الزبادي ورشة الملح.

في بولة عميقة نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر، ثم نقوم بسكب الخليط السائل بصورة تدريجية مع الخلط جيدا بالمضرب اليدوي، حتى نضع كل مقدار الدقيق ونحصل على القوام المناسب لعجينة الكيك.

عليك بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية حتى يسخن، وعند وضع الكيك بالفرن يتم خفض الحرارة.

نقوم بتجهيز صينية الكيك ودهنها بالزبد ورشة من الدقيق، بعد ذلك نقوم بسكب المزيج في الصينية ووضعها بالفرن.

بعد أن تنضج الكيك نقوم باختبارها بخلة شيش،وعند التأكد من تمام النضج نغلق الفرن ونقوم بانتظار عشر دقائق ثم نخرجها حتى لا تهبط الكيك.

بعد ذلك يتم تقطيع الكيكة وتقدم بألف هنا.

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