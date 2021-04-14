سر قرمشة البطاطس المقلية وبدون ما تشرب زيت نهائي لسحور رمضان

سر قرمشة البطاطس المقلية من ضمن المأكولات الشهية جدا التى يفضلها الكثير من الأشخاص فهي وجبة أساسية، تناولها في الإفطار والسحور كما يمكننا أيضا أن نقوم بتناولها ايضا مع بعض المأكولات الاخرى مثل الفراخ الكنتاكي أو الكفتة، وغيرها كثير وبالاخص عند السحور في شهر رمضان الكريم كما يرغب الكثيرون أن يقوموا في تحضير البطاطس المقرمشة، ولكن بدون ما تشرب زيوت لذلك سوف نحضر هذه الطريقة اليوم تابعوا معنا الطريقة بالخطوات سر البطاطس المقرمشة. سر قرمشة البطاطس المقلية المقادير حبات بطاطس حسب الرغبة

نصف كوب ماء دافئ.

خمس ملاعق من الخل الأبيض.

نص ملعقة من الملح.

معلقة نشا خطوات التحضير أولا يجب أن نقوم بتسخين الفرن جيدا قبل البدء في تحضير باقي المكونات

ثم نقوم بتقشير البطاطس جيدا.

و نبدأ بغسلها باستخدام الماء البارد لكي نتخلص من جميع الشوائب التي تتواجد بها.

ثم نقوم بتقطيع البطاطس جيدا على شكل اصابع أو يمكننا أيضا أن نقوم بتقطيعها على شكل دوائر.

نبدأ في تحضير وعاء عميق ونضع فيه كمية من المياه.

ثم نقوم بالإضافة الخل والنشا نضع هذا الوعاء على نار هادئة.

ثم نضيف بها البطاطس ونقوم بتركه على الاقل لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بتصفيته البطاطس جيدا من كمية المياه التي تتواجد بها.

نبدأ في تحضير صينيه بها زيت القلي ثم نقوم بوضع البطاطس في الزيت.

ننتظر دقائق لكي تنضج تماما ثم نقوم باخراجها من الزيت سوف تلاحظون بطاطس ذهبية مقرمشة بدون زيوت.

ومن الممكن تقديمها من الكثير من الوجبات وتقدم في الفطار والعشا وفي سحور رمضان، فهي من الاكلات المحببة لدي الكبار والصغار انتظرونا دائما في وصفاتنا الجديدة عبر موقعنا. الوسوم

سر قرمشة البطاطس المقلية من ضمن المأكولات الشهية جدا التى يفضلها الكثير من الأشخاص فهي وجبة أساسية، تناولها في الإفطار والسحور كما يمكننا أيضا أن نقوم بتناولها ايضا مع بعض المأكولات الاخرى مثل الفراخ الكنتاكي أو الكفتة، وغيرها كثير وبالاخص عند السحور في شهر رمضان الكريم كما يرغب الكثيرون أن يقوموا في تحضير البطاطس المقرمشة، ولكن بدون ما تشرب زيوت لذلك سوف نحضر هذه الطريقة اليوم تابعوا معنا الطريقة بالخطوات سر البطاطس المقرمشة. سر قرمشة البطاطس المقلية المقادير حبات بطاطس حسب الرغبة

نصف كوب ماء دافئ.

خمس ملاعق من الخل الأبيض.

نص ملعقة من الملح.

معلقة نشا خطوات التحضير أولا يجب أن نقوم بتسخين الفرن جيدا قبل البدء في تحضير باقي المكونات

ثم نقوم بتقشير البطاطس جيدا.

و نبدأ بغسلها باستخدام الماء البارد لكي نتخلص من جميع الشوائب التي تتواجد بها.

ثم نقوم بتقطيع البطاطس جيدا على شكل اصابع أو يمكننا أيضا أن نقوم بتقطيعها على شكل دوائر.

نبدأ في تحضير وعاء عميق ونضع فيه كمية من المياه.

ثم نقوم بالإضافة الخل والنشا نضع هذا الوعاء على نار هادئة.

ثم نضيف بها البطاطس ونقوم بتركه على الاقل لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بتصفيته البطاطس جيدا من كمية المياه التي تتواجد بها.

نبدأ في تحضير صينيه بها زيت القلي ثم نقوم بوضع البطاطس في الزيت.

ننتظر دقائق لكي تنضج تماما ثم نقوم باخراجها من الزيت سوف تلاحظون بطاطس ذهبية مقرمشة بدون زيوت.

ومن الممكن تقديمها من الكثير من الوجبات وتقدم في الفطار والعشا وفي سحور رمضان، فهي من الاكلات المحببة لدي الكبار والصغار انتظرونا دائما في وصفاتنا الجديدة عبر موقعنا.

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