مولتن كيك محشي بالشيكولاتة السايحة وشكلة البركاني المميز

يعتبر المولتن كيك من أشهر الحلويات الغربية، والتي اصبحت تقدم في الكثير من الدول، فهو يتميز بأنه غني بصوص الشيكولاتة الشهي واللذيذ، وبتميز المولتن كيك بأنه سهل وسريع في التحضير، والمولتن كيك من الحلويات المفضلة لدي عاشقين الشيكولاتة.

والمولتن كيك من الحلويات ذات القيمة الغذائية المرتفعة، فهو يحتوي على الكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، والبروتبن، والكربوهيدرات، والدهون المشبعة، وتعد الشيكولاتة من المكونات الأساسية لإعداد المولتن كيك، فهو يتميز بأن له طعم رائع ومذاق شهي ولذيذ.

والمولتن كيك هو عبارة عن بركان مملؤ بصوص الشيكولاتة السايحة، ويعتبر من أفخر أنواع الحلويات، التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، ولها اقبال شديد من الكثير.

والمولتن كيك من الحلويات الشهية والتي قوامها الشيكولاتة، ويمكن صنع المولتن كيك وتقديمه في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والحفلات، ويمكن تقديمه للضيوف بجانب العصير أو القهوة، فهو من الحلويات الغير تقليدية.

ويتميز المولتن كيك بأنه يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، فهو لا يحتاج إلى وقت وجهد، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير المولتن كيك بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في مطبخك وبخطوات وسريعة، تابعي معنا.

كوب من الشيكولاته الخام.

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزبدة المكعبات.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نقوم ببشر الشيكولاتة في وعاء، ثم نقوم بوع مكعبات الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب.

نقوم برفع الوعاء من على النار، ثم نقلبها قليلاً.

نقوم بسكب قطع الشيكولاتة المبشورة على الزبدة، ثم نقوم بالتقليب الجيد لمدة دقيقتين حتى تذوب الشيكولاتة، وتتجانس مع الزبدة، ويصبح قوامها سائل.

نقوم بخفق البيض جيداً، ثم نضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، وأربع ملاعق كبيرة من السكر، ثم نستمر في الخفق حتى يصبح الخليط لونه باهت وهش.

نقوم بنخل الدقيق مرتين مع البيكنج باودر جيداً لضمان نجاح المولتن كيك، ولدخول الهواء بالدقيق، وتنقيته من الشوائب والأتربة العالقة به.

نقوم بسكب الدقيق على خليط البيض تدريجياً، ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، تعطي للكيك طعم متميز ورائع..

مكونات المولتن كيكطريقة تحضير المولتن كيك