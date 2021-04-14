طريقة اعداد بلح الشام بدون بيض وسر قرمشته بمكون وحيد

العديد من النساء تبحث عن طريقة اعداد بلح الشام في المنزل بدون بيض، فبلح الشام من الحلويات الشرقية الممتعة التي يحبها العديد من الناس، ويرغبون في اعدادها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة من المحلات، وتعتبر من الوصفات السهلة التي يمكنك اعدادها عندما يأتي اليكي ضيوف، وبلح الشام يمكن اعداده بالبيض، ويمكن اعداده بدون البيض. طريقة اعداد بلح الشام طريقة اعداد بلح الشام نقدم لكم مكونات بلح الشام بدون بيض 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض. 2 كوب ونصف من الماء. نصف ملعقة فانيليا. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقتين كبيرتين من الزيت. رشة من الملح. ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة. مكسرات مجروشة للتزين. طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض نضع اناء على النار ونضيف فيه مقدار الماء، وعندما يبدأ الماء بالغليان نقوم باضافة كل من مقدار الزبد والزيت في الماء، وننتظر حتى تغلي كل المكونات.

الخطوة التالية هى نخل كل من الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا.

نقوم باضافة النشا ونقلب جيدا.

بعد ذلك نغلق النار ونبدأ باضافة الدقيق بصورة تدريجية ونقلب جيدا، حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة تماما,

الخطوة الأخيرة هى وضع العجينة في كيس الحلواني، ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ونضيف بها زيت غزير.

نبدأ بتشكيل العجينه ووضعها بالزيت ونجعل النار متوسطة، وبعد أن تحصل على اللون الذهبي نقوم بتقليبها، بعد ذلك نخرجها الى الشربات.

نكمل الكمية المتبقية بنفس الطريقة، ثم نقوم بتزينها بالمكسرات المتوفرة لديك، ويمكنك فتح بلح الشام الى نصفين والقيام بحشوها بالكريم شانتيه ومن ثم اضافة المكسرات عليها.

كما يمكن رش المكسرات فوقها بعد أن تخرج من الشربات، ويمكن أن نضعها في شكولاته وبعد ذلك توضع في جوز الهند المبشورأو في المكسرات. الوسوم

العديد من النساء تبحث عن طريقة اعداد بلح الشام في المنزل بدون بيض، فبلح الشام من الحلويات الشرقية الممتعة التي يحبها العديد من الناس، ويرغبون في اعدادها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة من المحلات، وتعتبر من الوصفات السهلة التي يمكنك اعدادها عندما يأتي اليكي ضيوف، وبلح الشام يمكن اعداده بالبيض، ويمكن اعداده بدون البيض. طريقة اعداد بلح الشام طريقة اعداد بلح الشام نقدم لكم مكونات بلح الشام بدون بيض 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض. 2 كوب ونصف من الماء. نصف ملعقة فانيليا. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقتين كبيرتين من الزيت. رشة من الملح. ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة. مكسرات مجروشة للتزين. طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض نضع اناء على النار ونضيف فيه مقدار الماء، وعندما يبدأ الماء بالغليان نقوم باضافة كل من مقدار الزبد والزيت في الماء، وننتظر حتى تغلي كل المكونات.

الخطوة التالية هى نخل كل من الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا.

نقوم باضافة النشا ونقلب جيدا.

بعد ذلك نغلق النار ونبدأ باضافة الدقيق بصورة تدريجية ونقلب جيدا، حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة تماما,

الخطوة الأخيرة هى وضع العجينة في كيس الحلواني، ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ونضيف بها زيت غزير.

نبدأ بتشكيل العجينه ووضعها بالزيت ونجعل النار متوسطة، وبعد أن تحصل على اللون الذهبي نقوم بتقليبها، بعد ذلك نخرجها الى الشربات.

نكمل الكمية المتبقية بنفس الطريقة، ثم نقوم بتزينها بالمكسرات المتوفرة لديك، ويمكنك فتح بلح الشام الى نصفين والقيام بحشوها بالكريم شانتيه ومن ثم اضافة المكسرات عليها.

كما يمكن رش المكسرات فوقها بعد أن تخرج من الشربات، ويمكن أن نضعها في شكولاته وبعد ذلك توضع في جوز الهند المبشورأو في المكسرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة اعداد بلح الشام بدون بيض وسر قرمشته بمكون وحيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.