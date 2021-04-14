سر خطير في تدميس الفول المدمس في المنزل بطعم أحلى من المطاعم الكبيرة

تدميس الفول المدمس في المنزل، يعد طبق الفول المدمس أساسي للفطار في الأيام العادية، وأساسي أيضا في رمضان على السحور، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الفول في المنزل بطريقة بسيطة وطعم رائع، ويقدم الفول بعدة طرق كثيرة فيمكننا إعداه بالبيض أوبالطماطم أو بالتقلية أو بالسمن البلدي أو بالزيت والليمون والكمون، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وتدميس الفول المدمس في المنزل يكل أسراره.

مكونات وطريقة تدميس الفول المدمس

كما ذكرنا أن الفول المدمس مكون أساسي على السفرة في صحور رمضان لذلك نقدم لكم طريقة تدميس الفول المدمس.

نصف كيلو من الفول المدمس نصف كوب من حمص الشام نصف كوب من العدس الأصفر نصف كوب من الغلة واحد ثمرة طماطم 2 فص ثوم كبير نصف ليمونة

نقوم بغسل الفول المدمس جيدا.

نقوم بنقع الفول لمدة 12 ساعة في ماء غزير.

نقوم بنقع الحمص والغلة مع الفول.

نغسل الفول بعد النقع ونغير الماء ونضعه في الدماسة ونضع عليه الغلة والحمص والثوم ونرفعه على النار، وعندما يغلي نخفض النار، ونتركه لمدة أربع ساعات.

نقوم بإضافة العدس، ونزيد الماء المغلي، ونتركه لمدة ساعتين على النار على النارالهادئة حتى تمام النضوج.

الفول بالطحينة: نضع مقدار من الفول، ونضع علية الزيت والليمون والكمون والملح والطحينة ونخلط الكل جيدا وبالهنا.

الفول بالتقلية: نضع نصف ملعقة من الثوم المفروم في الزيت الساخن حتى الإحمرار ونضيف قطع الطماطم ، وبعد ذلك نضيف الفول، ونضع الكمون والفلفل الأسود والملح.

الفول بالبصل والطماطم: نقوم بتقطيع البصل والطماطم، ونقوم بإضافتها إلى الفول ونضيف الملح والليمون والكمون والشطة حسب الرغبة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة تدميس الفول المدمس [افضل الطرق وإضافات تزيد قيمته الغذائية.

طريقة تحضير الفول المدمسطرق لتحضير الفول المدمس