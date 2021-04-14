كنافة رمضان .. الكنافة النابلسية الناعمة المطاطية على أصولها زي الجاهزة بالظبط

الكنافة النابلسية هي من ضمن الكنافة المحببة والاكثر انتشارا وهي من الحلويات الشرقية التي تتواجد دائما وبشكل مستمر الكنافة بشكل عام لدى أطعمة مميز، ورائحة خلابة، نقوم بتناولها في جميع الأيام وبالأخص في شهر رمضان الكريم لذلك اصبح تحضير الكنافة النابلسية من اسهل ما يمكن عندما نقوم بتحضير داخل منزلنا بدلا من أن نقوم بشرائها من المحلات الحلويات لذا يمكنك عزيزتي أن تتبعي معي طريقة تحضير الكنافة النابلسية باسهل الطرق. مكونات الكنافة النابلسية 500 جرام من الكنافة.

كوب من الجبنة العكاوي.

150 جرام من السمن.

ثلاث ملاعق من الزعفران.

75 جرام من السكر البودر طريقة التحضير مكونات الكنافة النابلسية يجب أن نقوم بوضع كمية الكنافة داخل الفريزر على الاقل لمدة يوم كامل.

ثم نقوم بعد ذلك بفرك الكنافه جيدا ويمكن ايضا نقوم بوضعها في الخلاط الكهربائي لكي يتم فرمها

وان نقوم بوضع الجبنة العكاوي داخل المياه ونتركها لمدة ساعتين لكي تتخلص من كمية الملح التي تتواجد بها.

نبدأ بوضع كميه من السمن داخل الصينية ثم نقوم باضافة الكنافة.

بعد ذلك نقوم باضافة الجبن العكاوي .

ويجب أيضا أن نقوم باضافة السكر البودر ويخلط هذا المزيج جيدا ونبدأ بالضغط على الصينية.

يجب عليك عزيزتي أن تحرصي دائما أن تقوم بوضع الجبنه في منتصف الصينية.

ولا يتم تقريب في هذه الجبنة في الجوانب لكي لا يتم حرق الصينية بعد ذلك.

نضع باقى كمية من الكنافة. ونقوم باضافة هذه الكنافه داخل الفرن انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم باشعال الشواية لكي تأخذ باللون الذهبي الرائع .

نقوم بغلق النار جيدا ثم نبدا باضافة الشربات ونقوم بإضافة ايضا المكسرات. أو يمكننا باضافة القشطة بدلا من المكسرات هي تعطيها نكهة المتميزة والطعم الرائع.

الكنافة النابلسية هي من ضمن الكنافة المحببة والاكثر انتشارا وهي من الحلويات الشرقية التي تتواجد دائما وبشكل مستمر الكنافة بشكل عام لدى أطعمة مميز، ورائحة خلابة، نقوم بتناولها في جميع الأيام وبالأخص في شهر رمضان الكريم لذلك اصبح تحضير الكنافة النابلسية من اسهل ما يمكن عندما نقوم بتحضير داخل منزلنا بدلا من أن نقوم بشرائها من المحلات الحلويات لذا يمكنك عزيزتي أن تتبعي معي طريقة تحضير الكنافة النابلسية باسهل الطرق. مكونات الكنافة النابلسية 500 جرام من الكنافة.

كوب من الجبنة العكاوي.

150 جرام من السمن.

ثلاث ملاعق من الزعفران.

75 جرام من السكر البودر طريقة التحضير مكونات الكنافة النابلسية يجب أن نقوم بوضع كمية الكنافة داخل الفريزر على الاقل لمدة يوم كامل.

ثم نقوم بعد ذلك بفرك الكنافه جيدا ويمكن ايضا نقوم بوضعها في الخلاط الكهربائي لكي يتم فرمها

وان نقوم بوضع الجبنة العكاوي داخل المياه ونتركها لمدة ساعتين لكي تتخلص من كمية الملح التي تتواجد بها.

نبدأ بوضع كميه من السمن داخل الصينية ثم نقوم باضافة الكنافة.

بعد ذلك نقوم باضافة الجبن العكاوي .

ويجب أيضا أن نقوم باضافة السكر البودر ويخلط هذا المزيج جيدا ونبدأ بالضغط على الصينية.

يجب عليك عزيزتي أن تحرصي دائما أن تقوم بوضع الجبنه في منتصف الصينية.

ولا يتم تقريب في هذه الجبنة في الجوانب لكي لا يتم حرق الصينية بعد ذلك.

نضع باقى كمية من الكنافة. ونقوم باضافة هذه الكنافه داخل الفرن انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم باشعال الشواية لكي تأخذ باللون الذهبي الرائع .

نقوم بغلق النار جيدا ثم نبدا باضافة الشربات ونقوم بإضافة ايضا المكسرات. أو يمكننا باضافة القشطة بدلا من المكسرات هي تعطيها نكهة المتميزة والطعم الرائع.

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