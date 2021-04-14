حضري عجينة السمبوسة في المنزل وحشوها باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة

طريقة عمل عجينة السمبوسة، تعد السمبوسة أو السمبوسك من أفضل أنواع الفطائر التي يكثر شرائها من الخارج، فهي تحضر في المنزل بعدة طرق مختلفة و بخطوات بسيطة، يمكن حشوها أيضاً بحشوات متنوعة مثل السمبوسة باللحم المفروم، أو السمبوسة بالجبنة، والسمبوسة بالدجاج، أو السمبوسة بالسبانخ، فيمكن تحضير أيضاً عجينة السمبوسة في المنزل، فهي لا تحتاج في تحضيرها سوى لدقائق معدودة، فهي تحضر بكثرة خلال شهر رمضان الكريم ولا تخلوا أي مائدة من وجود السمبوسة بها، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة وحشوها باللحمة المفرومة. طريقة عمل عجينة السمبوسة مكونات العجينة: أربع أكواب من الدقيق.

نصف كوب زيت

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

بيضة.

2 كوب من الماء الدافئ . مكونات الحشو: نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة من الطماطم.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

بصلة متوسطة.

2 حبة من الفلفل الألوان.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. طريقة تحضير العجينة: يحضر إناء كبير ويوضع فيه الدقيق والبيكنج بودر ويتم خلطهم، ثم يمزج البيض فى إناء ثم يضاف إليهم ويتم العجن بواسطة اليد.

يتم وضع الخميرة في نصف كوب ماء ثم تضاف إلى الخليط مع الإستمرار بالعجن .

بعد ذلك يضاف الماء بشكل تدريجي مع الإستمرار بالعجن باليد أو بواسطة المضرب الكهربائي.

توضع العجينة في كيس بلاستيك حتى ترتاح وتختمر.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة وتفرد، ثم يوضع فيها اللحم المفروم و تشكل حسب الرغبة، سواء على شكل مربع أو مثلث ثم تحمر في زيت غزير وترفع على مناديل مطبخ ثم تقدم. طريقة تحضير حشو السمبوسة:

يحضر مقلاه على النار يوضع فيها الزيت ثم البصل المفرومة ويتم تشويحها، ثم يضاف اللحم المفروم مع الإستمرار فى التقليب ثم اضافة البهارات وتترك 10 دقائق.

بعد ذلك يضاف إليها الطماطم والفلفل الألوان والبقدونس المقطع قطع صغيرة، ثم يتم تقليبها بشكل جيد، ويتم تركها على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يتم البدء بالحشو.

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