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عجينة القطايف اعمليها في البيت بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، القطايف تعتبر من أهم أنواع الحلويات التي يعشقها الكثيرون ويكثر تحضير في شهر رمضان الكريم، فيتم تحضير القطايف بأكثر من حشو ويمكن الأن تحضير القطايف بحشو المكسرات وتكون بمذاق جيد ومختلف وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل عجينة القطايف في البيت.
تعتبر مكونات عمل عجينة القطايف سهلة وبسيطة ومتوافرة في البيت، وتعتبر خطوات تحضيرها بسيطة جدا ولا تستغرق وقت ولا مجهود، وسوف نذكر إليكم مكونات عمل عجينة القطايف وخطوات تحضيرها من خلال السطور الآتية.طريقة عمل عجينة القطايف في البيت
المكونات
- ثلاثة كؤوس من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- رشة من الملح.
- كأسان ونصف من المياه.
- يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه السكر مع الدقيق.
- القيام بإضافة البيكنج بودر والملح إليها مع الاستمرار في التقليب.
- يتم وضع المياه على الخليط وبعد ذلك يتم تقليبه لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض ويتم الحصول على عجينة سائلة.
- يتم وضع مقلاة على النار ويتم تسخينها، بالاعتماد على الملعقة يتم وضع العجينة وتركها تتحمر من الأسفل.
- يتم تكرار ذلك لحين أن يتم الانتهاء من باقي كمية العجين.
المكونات
- نصف كيلو من القطايف.
- بندق مجروش.
- جوزة الهند.
- زبيب.
مقادير تحضير الشربات
- كأسان من السكر.
- كأس من المياه.
- عصير ليمون.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت في التحضير نهائياً وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير القطايف المحشوة بالمكسرات:
- في بداية الأمر يتم تحضير الشربات أولاً من خلال وضع إناء صغير على النار ويتم وضع السكر والمياه فيه.
- في حين البدء في الغليان بعد ذلك يتم إضافة وضع قطرات من عصير الليمون عليه حتى يصبح القوام متماسك.
- يتم خلط جوز الهند مع كلاً من البندق والزبيب ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض.
- يتم الحصول على وحدات القطايف ويتم حشوها باستخدام المكسرات.
- يتم رفع مقلاة على النار ويتم وضع فيها الزيت وتركها لحين أن يسخن الزيت.
- يتم تحمير القطايف لحين أن يتغير لونها ويصبح ذهبي.
- بعد ذلك يتم تسقية القطايف باستخدام الشربات وبعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم ويكون قد الانتهاء من تحضير القطايف بالمكسرات وبالهنا على الجميع.
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عجينة القطايف اعمليها في البيت بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، القطايف تعتبر من أهم أنواع الحلويات التي يعشقها الكثيرون ويكثر تحضير في شهر رمضان الكريم، فيتم تحضير القطايف بأكثر من حشو ويمكن الأن تحضير القطايف بحشو المكسرات وتكون بمذاق جيد ومختلف وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل عجينة القطايف في البيت.
تعتبر مكونات عمل عجينة القطايف سهلة وبسيطة ومتوافرة في البيت، وتعتبر خطوات تحضيرها بسيطة جدا ولا تستغرق وقت ولا مجهود، وسوف نذكر إليكم مكونات عمل عجينة القطايف وخطوات تحضيرها من خلال السطور الآتية.طريقة عمل عجينة القطايف في البيت
المكونات
- ثلاثة كؤوس من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- رشة من الملح.
- كأسان ونصف من المياه.
- يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه السكر مع الدقيق.
- القيام بإضافة البيكنج بودر والملح إليها مع الاستمرار في التقليب.
- يتم وضع المياه على الخليط وبعد ذلك يتم تقليبه لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض ويتم الحصول على عجينة سائلة.
- يتم وضع مقلاة على النار ويتم تسخينها، بالاعتماد على الملعقة يتم وضع العجينة وتركها تتحمر من الأسفل.
- يتم تكرار ذلك لحين أن يتم الانتهاء من باقي كمية العجين.
المكونات
- نصف كيلو من القطايف.
- بندق مجروش.
- جوزة الهند.
- زبيب.
مقادير تحضير الشربات
- كأسان من السكر.
- كأس من المياه.
- عصير ليمون.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت في التحضير نهائياً وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير القطايف المحشوة بالمكسرات:
- في بداية الأمر يتم تحضير الشربات أولاً من خلال وضع إناء صغير على النار ويتم وضع السكر والمياه فيه.
- في حين البدء في الغليان بعد ذلك يتم إضافة وضع قطرات من عصير الليمون عليه حتى يصبح القوام متماسك.
- يتم خلط جوز الهند مع كلاً من البندق والزبيب ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض.
- يتم الحصول على وحدات القطايف ويتم حشوها باستخدام المكسرات.
- يتم رفع مقلاة على النار ويتم وضع فيها الزيت وتركها لحين أن يسخن الزيت.
- يتم تحمير القطايف لحين أن يتغير لونها ويصبح ذهبي.
- بعد ذلك يتم تسقية القطايف باستخدام الشربات وبعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم ويكون قد الانتهاء من تحضير القطايف بالمكسرات وبالهنا على الجميع.
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