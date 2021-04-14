طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة في المنزل في أقل وقت

طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة ، تعتبر من أفضل الوجبات الخفيفة التي تقدم في شهر رمضان، وتتميز بسرعه عملها في اقل وقت ممكن، وهي تحتوي علي فيتامينات، وبروتينات، وسعرات حرارية، وعناصر غذائية كثيرة، وتشتهر في معظم الدول العربية، وهي تحتوي علي طعم، ومذاق رئع، ومميز، ويحب تناولها الجميع في كل الدول، وتقدم بجانبها المخلل، وأشياء أخري كثير ة علي حسب الرغبة، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة في المنزل في اقل وقت. مكونات عمل البطاطس المهروسة بالحمة المفرومة مكونات عمل البطاطس المهروسة بالحمة المفرومة سوف نتعرف علي مكونات البطاطس باللحمة المفرومة وهي كالتالي:- 5 حبات من ثمرة البطاطس.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر.

نصف كوب من الزبدة.

معلقة صغيره من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد 2 بيضة.

كوب من الحليب.

بقدونس لتزين. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة وهي كما يلي:- نضع وعاء علي النار، ونضيف فيه ماء، وننتظر حتي يغلي ثم نغسل البطاطس جيداً ثم نضيفها في الماء المغلي، وننتظر لمدة نصف ساعة حتي يتم سلق البطاطس. ثم نقشر البطاطس بعد السلق، ونهرسها باستخدام الشوكة، ونشتغل فيها، وهي سخنة، ونهرسها جيداً ثم نضيف الحليب، والزبدة، ونقلب المكونات في بعضهم البعض بطريقة جيدة حتي يتجانس المكونات، ونضيف الملح، والفلفل الأسود، وبعد البهارات علي حسب لرغبة. نشغل النار علي طاسة بها القليل من الزبدة، ونضيف اللحمة، ونقلبها في البهارات، والطماطم، والفلفل الأخضر لتعصيج اللحمة المفرومة، وبعد الانتهاء من التعصيج نضعها جانبا. ثم نحضر صينية، ونفرد نصف الكمية من البطاطس بشكل كامل داخل الصينية، ثم نضيف كل كمية اللحمة المفرومة، ثم نغطيها بباقي الكمية من البطاطس، ثم نخفق البيض مع ربع كوب من الحليب، ونضيف لهم ملح، وفلفل، ثم ندهن بهم وش الصينية، وممكن إضافة جبن موتزاريلا علي حسب الرغبة. ثم نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 درجة، وننتظر حتي تسخن ثم ندخل الصينية في الفرن حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي ثم نخرجها، ونضيف البقدونس المفروم علي وش الصينية لتزين، وتقدم بألف هنا وشفا. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة ، تعتبر من أفضل الوجبات الخفيفة التي تقدم في شهر رمضان، وتتميز بسرعه عملها في اقل وقت ممكن، وهي تحتوي علي فيتامينات، وبروتينات، وسعرات حرارية، وعناصر غذائية كثيرة، وتشتهر في معظم الدول العربية، وهي تحتوي علي طعم، ومذاق رئع، ومميز، ويحب تناولها الجميع في كل الدول، وتقدم بجانبها المخلل، وأشياء أخري كثير ة علي حسب الرغبة، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة في المنزل في اقل وقت. مكونات عمل البطاطس المهروسة بالحمة المفرومة مكونات عمل البطاطس المهروسة بالحمة المفرومة سوف نتعرف علي مكونات البطاطس باللحمة المفرومة وهي كالتالي:- 5 حبات من ثمرة البطاطس.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر.

نصف كوب من الزبدة.

معلقة صغيره من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد 2 بيضة.

كوب من الحليب.

بقدونس لتزين. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة وهي كما يلي:- نضع وعاء علي النار، ونضيف فيه ماء، وننتظر حتي يغلي ثم نغسل البطاطس جيداً ثم نضيفها في الماء المغلي، وننتظر لمدة نصف ساعة حتي يتم سلق البطاطس. ثم نقشر البطاطس بعد السلق، ونهرسها باستخدام الشوكة، ونشتغل فيها، وهي سخنة، ونهرسها جيداً ثم نضيف الحليب، والزبدة، ونقلب المكونات في بعضهم البعض بطريقة جيدة حتي يتجانس المكونات، ونضيف الملح، والفلفل الأسود، وبعد البهارات علي حسب لرغبة. نشغل النار علي طاسة بها القليل من الزبدة، ونضيف اللحمة، ونقلبها في البهارات، والطماطم، والفلفل الأخضر لتعصيج اللحمة المفرومة، وبعد الانتهاء من التعصيج نضعها جانبا. ثم نحضر صينية، ونفرد نصف الكمية من البطاطس بشكل كامل داخل الصينية، ثم نضيف كل كمية اللحمة المفرومة، ثم نغطيها بباقي الكمية من البطاطس، ثم نخفق البيض مع ربع كوب من الحليب، ونضيف لهم ملح، وفلفل، ثم ندهن بهم وش الصينية، وممكن إضافة جبن موتزاريلا علي حسب الرغبة. ثم نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 درجة، وننتظر حتي تسخن ثم ندخل الصينية في الفرن حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي ثم نخرجها، ونضيف البقدونس المفروم علي وش الصينية لتزين، وتقدم بألف هنا وشفا. طريقة التحضير

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