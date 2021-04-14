أسرار تحضير السوبيا في المنزل أحلى مشروبات رمضان بطعم مميز

أسرار تحضير السوبيا في المنزل السوبيا من ضمن المشروبات المشهورة جدا والتي يتناولها الكثير من الاشخاص بالاخص في شهر رمضان الكريم كما يتمتع هذا المشروب بالعديد من الفوائد الصحية لأنه غني بالبروتينات والفيتامينات الهائلة التي نحتاجها طول شهر رمضان بالإضافة إلى ذلك هذا المشروب لا يحتاج إلى جهد أو وقت طويل لتحضيره، سوي دقائق فقط لكي نقوم يتناوله في تحضير السوبيا المتميزة. أسرار تحضير السوبيا في المنزل أسرار تحضير السوبيا في المنزل المقادير: ربع كيلو من الحليب.

2 ملعقة ونصف من السكر.

ملعقتين من الماء الورد.

ملعقة من جوز الهند. الطريقة: أولا يجب أن نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي ونضيف جوز الهند والحليب.

مع اضافه السكر ونخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضع هذا المزيج داخل الثلاجة.

ثم نقوم بوضعها فى الاكواب.

ويتم تقديمها اثناء وجبة الافطار. طريقة عمل السوبيا السعودية المقادير: شرائح من الخبز الأبيض.

شرائح من الخبز الأسمر.

2 ملعقة من الشوفان.

ثلاثة من التمر.

ثلاث ملاعق من الحبهان المطحون .

ملعقة من ماء الورد.

من القرفة ملعقة واحدة

من السكر ثلاث ملاعق. طريقة التحضير نقوم بفرم الخبز جيدا او الاسمر والابيض داخل الكبه.

ونبدأ بوضع عايزين الخبز المفرود داخل أطباق التقديم.

ثم نقوم باضافة الشوفان.

بعد ذلك نقوم بإضافة التمر والقرفة أو الحبهان.

يجب أن نقوم بتقليب هذه المكونات من وقت لآخر ونتركها لمدة يوم كامل.

وبعد ذلك نقوم بتصفية جميع المكونات في قطعة صغيرة من الشاشة ولكن يفضل ايضا نقوم بتقليبه باستخدام المضرب الكهربائي.

نبدأ بسكب هذه المكونات في أكواب التقديم ونقوم بتناولها اثناء وجبة الافطار طريقة عمل السوبيا المصرية بالأرز طريقة عمل السوبيا المصرية بالأرز المقادير: كيلو من الحليب.

نصف كوب من الأرز.

كوب من الحليب البودر.

2 كوب من السكر.

كوب من جوز الهند الناعمه. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم بوضع دقيق الأرز داخل كمية من الحليب.

وسوف نقوم بتركه على الأقل لمدة يوم كامل.

ثم نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي.

نضع فيه جميع المكونات وبعد ذلك نضيف السكر و نبدأ بتصفية المكونات جيدا.

و نقوم بتناولها في وجبة الإفطار. قد انتهينا من التحدث عن طريقة عمل السوبيا بجميع الانواع السوبيا المصرية بالارز و السوبيا المصرية بالنشا والسوبيا السعودية الوسوم

أسرار تحضير السوبيا في المنزل السوبيا من ضمن المشروبات المشهورة جدا والتي يتناولها الكثير من الاشخاص بالاخص في شهر رمضان الكريم كما يتمتع هذا المشروب بالعديد من الفوائد الصحية لأنه غني بالبروتينات والفيتامينات الهائلة التي نحتاجها طول شهر رمضان بالإضافة إلى ذلك هذا المشروب لا يحتاج إلى جهد أو وقت طويل لتحضيره، سوي دقائق فقط لكي نقوم يتناوله في تحضير السوبيا المتميزة. أسرار تحضير السوبيا في المنزل أسرار تحضير السوبيا في المنزل المقادير: ربع كيلو من الحليب.

2 ملعقة ونصف من السكر.

ملعقتين من الماء الورد.

ملعقة من جوز الهند. الطريقة: أولا يجب أن نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي ونضيف جوز الهند والحليب.

مع اضافه السكر ونخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضع هذا المزيج داخل الثلاجة.

ثم نقوم بوضعها فى الاكواب.

ويتم تقديمها اثناء وجبة الافطار. طريقة عمل السوبيا السعودية المقادير: شرائح من الخبز الأبيض.

شرائح من الخبز الأسمر.

2 ملعقة من الشوفان.

ثلاثة من التمر.

ثلاث ملاعق من الحبهان المطحون .

ملعقة من ماء الورد.

من القرفة ملعقة واحدة

من السكر ثلاث ملاعق. طريقة التحضير نقوم بفرم الخبز جيدا او الاسمر والابيض داخل الكبه.

ونبدأ بوضع عايزين الخبز المفرود داخل أطباق التقديم.

ثم نقوم باضافة الشوفان.

بعد ذلك نقوم بإضافة التمر والقرفة أو الحبهان.

يجب أن نقوم بتقليب هذه المكونات من وقت لآخر ونتركها لمدة يوم كامل.

وبعد ذلك نقوم بتصفية جميع المكونات في قطعة صغيرة من الشاشة ولكن يفضل ايضا نقوم بتقليبه باستخدام المضرب الكهربائي.

نبدأ بسكب هذه المكونات في أكواب التقديم ونقوم بتناولها اثناء وجبة الافطار طريقة عمل السوبيا المصرية بالأرز طريقة عمل السوبيا المصرية بالأرز المقادير: كيلو من الحليب.

نصف كوب من الأرز.

كوب من الحليب البودر.

2 كوب من السكر.

كوب من جوز الهند الناعمه. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم بوضع دقيق الأرز داخل كمية من الحليب.

وسوف نقوم بتركه على الأقل لمدة يوم كامل.

ثم نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي.

نضع فيه جميع المكونات وبعد ذلك نضيف السكر و نبدأ بتصفية المكونات جيدا.

و نقوم بتناولها في وجبة الإفطار. قد انتهينا من التحدث عن طريقة عمل السوبيا بجميع الانواع السوبيا المصرية بالارز و السوبيا المصرية بالنشا والسوبيا السعودية

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