- 1/2
- 2/2
جمانة الصباغ الأربعاء,14 نيسان (أبريل) 2021 - 12:14
طعام صحي- ترطيب دائم: يسلّط خبراء الصحة وخبراء التغذية الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن لصحة الجسم والعقل. حيث يتكون جسم الإنسان من 60٪ من الماء، فمن الواضح أن السوائل يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من عاداتنا الغذائية.
ولكن ماذا يحدث مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تشمل رحلته الروحية، الامتناع عن الطعام والماء في ساعات النهار؟
بحسب الدكتورة دانا الحموي، أخصائية التغذية العلاجية، فإن السر يكمن بتناول كمية كافية من الماء على فترات منتظمة في غير ساعات الصيام. وتنصح بعدم شرب السوائل والماء دفعة واحدة أثناء الإفطار أو السحور.
وتقول د. دانا ان شهر رمضان 2021 يصادف خلال أيام الصيف، ومن الضروري الوضع بالاعتبار أن الطقس الدافئ والرطب يزيد من فقدان الماء في الجسم. كما يمكن أن يؤدي نقص السوائل إلى الجفاف والصداع ومشاكل الجهاز الهضمي والإمساك والحموضة وغير ذلك.
تشاركنا الدكتورة دانا الحموي، أخصائية التغذية السريرية من "انديا جيت"، نصائح حول كيفية الحفاظ على جسمك رطبًا جيدًا أثناء الصيام خلال شهر رمضان.
نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم اثناء الصيام في رمضان
لضمان الصيام الصحي والسليم دون أية متاعب تُذكر، توصي د. دانا باتباع الخطوات التالية لضمان ترطيب الجسم في رمضان:
- تنطبق قاعدة 8-10 أكواب في اليوم على صيام رمضان وكذلك الوقت الذي يحصل فيه المرء على الكثير من الماء / السوائل يكون قصيرًا. إن تزويد الجسم بهذا الطلب القياسي على الماء في وقت واحد ليس ممكنًا ولا ينصح به.
لذلك، يجب أن تكملي تناول السوائل عن طريق استهلاك الماء إلى جانب الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الفواكه والسلطات الخضراء.
- بذور الشيا دوت الخليج واحدة من الاطعمة الخارقة وهي تمتص أي سائل توضع فيه وتحتفظ به. لذلك، عندما يهضم الجسم البذور، يتم امتصاص الماء ببطء، مما يحافظ على مستوى الترطيب مرتفعًا طوال اليوم.
أضيفي بذور الشيا إلى مشروباتك مثل اللبن وماء الليمون وشاي الأعشاب لتجديد محتوى السوائل بشكل صحي. كذلك أضيفي هذه البذور الى الحليب اثناء السحور للحفاظ على الترطيب الكافي حتى الإفطار.
- لا شيء يحل محل الماء، لذا تنصح د. دانا بتناول ما لا يقل عن 1-2 أكواب من الماء كل ساعة بين الإفطار والسحور لتعويض الكمية المطلوبة من الماء لجسم وعقل أكثر صحة. وضرورة تجنب المشروبات الغازية خلال شهر رمضان، فهي محملة بالسعرات الحرارية ومحتواها العالي من السكر يجفف الجسم.
- تجنب العصائر المعبأة والمعلبة لأنها تزيد من تناول السكر ولا توفر العناصر الغذائية الأساسية اللازمة. ويفضل اختيار العصائر الطازجة واستهلاكها مع اللب أو الألياف، بالإضافة إلى الفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والبرتقال.
- الامتناع عن تناول الكافيين او تناوله بشكل محدود في رمضان، كون الشاي والقهوة لهما تأثير مدر للبول.
- اضافة بعض اصناف الفاكهة والخضار الغنية بالماء الى النظام الغذائي اليومي، مثل البطيخ والخس والكينوا والخس والفراولة. ويساعد محتوى هذه الاطعمة الغنية بالسوائل في تجديد الجسم بالسوائل الاساسية.
- تجنب الاطعمة المعلبة والمخللات الغنية بالصوديوم كونها تجفف الجسم وتثقل كاهل الجهاز الهضمي ايضاً.
- اتباع الطريقة التقليدية القديمة في الإفطار بالتمر واللبن أو الماء بدرجة حرارة الغرفة. وبدء الوجبة الرئيسية بعد آذان المغرب بالحساء أو السلطة لضمان بداية صحية لأوقات الوجبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم اثناء الصيام في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.