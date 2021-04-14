طعام صحي- ترطيب دائم: يسلّط خبراء الصحة وخبراء التغذية الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن لصحة الجسم والعقل. حيث يتكون جسم الإنسان من 60٪ من الماء، فمن الواضح أن السوائل يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من عاداتنا الغذائية.

ولكن ماذا يحدث مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تشمل رحلته الروحية، الامتناع عن الطعام والماء في ساعات النهار؟

بحسب الدكتورة دانا الحموي، أخصائية التغذية العلاجية، فإن السر يكمن بتناول كمية كافية من الماء على فترات منتظمة في غير ساعات الصيام. وتنصح بعدم شرب السوائل والماء دفعة واحدة أثناء الإفطار أو السحور.

وتقول د. دانا ان شهر رمضان 2021 يصادف خلال أيام الصيف، ومن الضروري الوضع بالاعتبار أن الطقس الدافئ والرطب يزيد من فقدان الماء في الجسم. كما يمكن أن يؤدي نقص السوائل إلى الجفاف والصداع ومشاكل الجهاز الهضمي والإمساك والحموضة وغير ذلك.

تشاركنا الدكتورة دانا الحموي، أخصائية التغذية السريرية من "انديا جيت"، نصائح حول كيفية الحفاظ على جسمك رطبًا جيدًا أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم اثناء الصيام في رمضان

لضمان الصيام الصحي والسليم دون أية متاعب تُذكر، توصي د. دانا باتباع الخطوات التالية لضمان ترطيب الجسم في رمضان:

تنطبق قاعدة 8-10 أكواب في اليوم على صيام رمضان وكذلك الوقت الذي يحصل فيه المرء على الكثير من الماء / السوائل يكون قصيرًا. إن تزويد الجسم بهذا الطلب القياسي على الماء في وقت واحد ليس ممكنًا ولا ينصح به.

لذلك، يجب أن تكملي تناول السوائل عن طريق استهلاك الماء إلى جانب الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الفواكه والسلطات الخضراء.

بذور الشيا دوت الخليج واحدة من الاطعمة الخارقة وهي تمتص أي سائل توضع فيه وتحتفظ به. لذلك، عندما يهضم الجسم البذور، يتم امتصاص الماء ببطء، مما يحافظ على مستوى الترطيب مرتفعًا طوال اليوم.

أضيفي بذور الشيا إلى مشروباتك مثل اللبن وماء الليمون وشاي الأعشاب لتجديد محتوى السوائل بشكل صحي. كذلك أضيفي هذه البذور الى الحليب اثناء السحور للحفاظ على الترطيب الكافي حتى الإفطار.