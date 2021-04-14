قائمة بالأطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى قرحة المعدة في رمضان

قائمة بالاطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى قرحة المعدة في رمضان، نتعرف عليها في موضوعنا التالي، وذلك نظرًا لأن قرحة المعدة أحد الأمراض الشائعة والتي تتأثر بشكل مباشر بنوعيات الطعام المتناولة، وأعراضها تؤثر على نمط الحياة ككل.

قائمة بالاطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى قرحة المعدة في رمضان:

عدد موقع "ويب طب" أغلب الأطعمة التي تناسب مرضى قرحة المعدة وتخفف من أعراضها وتساهم بالشفاء منها، كما عدد الأطعمة التي لا تناسب مرضى قرحة المعدة وتفاقم من أعراضها، كما التالي:

الأطعمة المسموحة لمرضى قرحة المعدة في رمضان:

الأطعمة الغنية بالألياف مناسب لمرضى قرحة المعدة فهي تخفف الألم والانتفاخ، ومن أمثلتها التفاح، دقيق الشوفان، الكمثري، الموز.﻿

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي حيث أنها تحسن من أعراض عسر الهضم والآثار الجانبية للمضادات الحيوية والتي دوت الخليج من أسباب القرحة.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل البروكلي، البرتقال، الطماطم، الكيوي، الفلفل الأحمر

الأطعمة الغنية بالزنك مثل السبانخ، المحار، لحم البقر.﻿

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم مثل سمك التونة، الهلبوت، المكسرات البرازيلية.﻿

الخضروات الورقية، والخضار ذات اللون الأحمر والبرتقالي الفاتح، والخضار الصليبية.

الأطعمة التي تخفف من أعراض قرحة المعدة مثل البطاطا الحلوة، عرق السوس، الثوم.

الأعشاب والتوابل الخفيفة مثل الكركم، القرفة، الزنجبيل.

الأطعمة الممنوعة لمرضى قرحة المعدة في رمضان:

بعض أنواع اللحوم مثل النقانق، واللحوم المقلية واللحوم الباردة.

الأطعمة الدهنية والصلصات الدسمة و المطبوخة.

الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار، الفجل الحار.

الأطعمة المالحة مثل المخللات والزيتون.

الشوكولاتة.

ومشروبات الكافيين مثل الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.