طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل وحشوها بالشيكولاتة والتمر في شهر مضان المبارك

طريقة عمل عجينة القطائف في المنزل وحشوها بالشيكولاتة والتمر في شهر مضان المبارك تعد القطايف من ألذ الحلويات الرمضانية الشهيرة التي تقدم بالعديد من الحشوات المختلفة، وتستطيع كل سيدة إعداد عجينة القطايف بالمنزل، بطريقة سهلة وبسيطة، ويتميز شهر رمضان الكريم بالحلويات الشرقية والتي يكون من ضمنها القطايف والكنافة، التي لم يخلو منزل اليوم وطوال الشهر الكريم منها لتناولها مع المسلسلات بعد الإفطار، حيث أن الجسم بطبيعته يحتاج بعد ساعات الصيام الطويلة إلى إمداده بالسكريات لإعطاءه الطاقة اللازمة له، ومن خلال مقالنا سوف نشرح لكم كيفية عمل العجينة بالمنزل وحشوها بالحشوات المختلفة.

طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل

وفي ظل انتشار جائحة كورونا تخاف بعض الأمهات من شراء عجين القطايف من المحلات لذا يمكنك عمل عجينة القطايف بطريقة سهلة وموفرة في المنزل وهي كالتالي:

مقادير عجينة القطايف:

3 كوب من الدقيق. 2 ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الخميرة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. 2 كوب ونصف من الماء.

طريقة تحضير عجينة القطايف

في وعاء يتم خلط الدقيق مع السكر، يضاف إليها البيكنج بودر والملح ويتم تقليب المكونات، ثم نضع الماء على الخليط ويقلب حتى تتداخل المكونات، ونحصل على عجينة سائلة، نضع مقلاة على النار ويتم تسخينها جيدا على أن تكون من النوع غير اللاصق، باستخدام الملعقة يتم وضع وحدات من العجينة، وتترك حتى تتحمر من الأسفل فقط، يتم التكرار حتى الانتهاء من كمية العجين.

القطايف بالشيكولاتة والتمر

المكونات:

½ كيلو قطايف. 10 تمرات. ¼ كوب شكولاته. زيت للقلى.

مقادير الشربات:

2 كوب من السكر. كوب من الماء. قطرات من عصير الليمون.

الخطوات:

يتم وضع نصف تمرة أو تمرة كاملة داخل القطايف وتقفل جيدا وتوضع ملعقة صغيرة من الشوكولاتة أيضا وتقفل جيدا ثم تقلى في الزيت، وتوضع في شربات بارد.

يتم تحضير الشربات من خلال وضع قدر صغير على النار به السكر والماء. حين البدء في الغليان يتم وضع قطرات عصير الليمون حتى يتماسك القوام قليلا. يتم خلط جوز الهند مع البندق والزبيب وتقلب. يتم إحضار وحدات القطايف ويتم حشوها بخليط المكسرات. نضع مقلاة على النار بها الزيت وتترك حتى تسخن. يتم تحمير القطايف حتى نحصل على اللون الذهبي. تسقى القطايف بالشربات، وترص في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير القطايف المحشية بالمكسرات

والجدير بالذكر انه تستطيع ربة المنزل عمل احلي الحلويات الشرقية الكنافة بالموز والمكسرات بطعم ولا أروع في المنزل، بما يكون بشكل أمن وموفر لأفرد الأسرة كلها.