طريقة عمل الفول بالثوم والطماطم نكهة لذيذة وجديدة لسحور رمضان

يعد الفول بالثوم والطماطم ، من الأطعمة المصرية التي لا يخلو منها مائدة رمضان سواء في السحور أو الإفطار، ويعد تقديم الفول مختلف ومتعدد فالكثير يقوم بتحضيره بدون هرس مع زيت الزيتون والكمون المطحون، والبعض يفضله فول مهروس مع صلصة الطماطم، فطرق تحضيره كثيرة ومتنوعة وتختلف من شخص لآخر، ويمتاز الفول بمذاق لذيذ وجميل كما أنه يحمل كثير من الفوائد العديدة للجسم، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وصفة جديدة لطريقة عمل الفول بالثوم والطماطم لسحور رمضان بخطوات سهلة وبسيطة.. مكونات عمل الفول بالثوم والطماطم مكونات عمل الفول بالثوم والطماطم مكونات عمل الفول بالثوم والطماطم بسيطة ولكن تقدم طبق مفيد ومغذي وهي كمايلي:ـ مقدار كوب من الفول المدمس.

2 حبة طماطم.

1 قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير الفول بالثوم والطماطم بسيطة وهي تتم بالخطوات الآتية:ـ نقوم أولاً بهرس حبات الفول باستخدام الشوكة المخصصة لهرس الفول. نضع مقلاة على النار ونضيف زيت الزيتون، ثم نضيف ملعقة من الثوم المهروس والملح ونقلب المكونات حتي يذبل الثوم، ثم نضيف الفلفل الأخضر المقطع إلى أجزاء صغيرة ونقلب مرة أخرى. نقوم بتقطيع حبات الطماطم مثل السلطة (مكعبات صغيرة)، ثم نضيفها إلي الثوم ونقلب المكونات حتي تذبل تماماً وتصبح مثل الصلصة. يتم إضافة الكزبرة الجافة إلى المكونات ثم بعدها نضيف الفول المهروس، ونقلب المكونات نضيف القليل من الماء حوالي ربع كوب ونتركه على نار هادئة لمدة ربع ساعة. يتم إضافة عصير الليمون الطازج ونقلب المكونات ثم يرفع من على النار، ويقدم ساخناً بالهنا والشفا. طريقة تدميس الفول طريقة تدميس الفول سهلة وبسيطة وتتم باتباع الخطوات الآتية:ـ يتم نقع الفول ليلة كاملة في الماء مع مراعاة تغطيته، (حوالي مقدار كيلو من الفول).

يتم تحضير قدر الخاص بتدميس الفول وتوضع به حبات الفول المنقوعة، ثم نضيف الماء وملعقة من الملح بحيث يغطي الماء حبات الفول تماماً.

ثم يضاف معها حبة الطماطم والفلفل الأخضر المقطعين إلي أجزاء صغيرة، ومقدار حبة من الليمون الطازج.

يوضع القدر على النار ويترك لكي يغلي، ثم يوضع بعدها على سخان الفول الكهربائي ويترك حتي تنضج حبات الفول تماماً، مع مراعاة إضافة الماء من حين لآخر كلما نقصت كمية الماء، يقدم مع زيت الزيتون بالهنا والعافية. الوسوم

يعد الفول بالثوم والطماطم ، من الأطعمة المصرية التي لا يخلو منها مائدة رمضان سواء في السحور أو الإفطار، ويعد تقديم الفول مختلف ومتعدد فالكثير يقوم بتحضيره بدون هرس مع زيت الزيتون والكمون المطحون، والبعض يفضله فول مهروس مع صلصة الطماطم، فطرق تحضيره كثيرة ومتنوعة وتختلف من شخص لآخر، ويمتاز الفول بمذاق لذيذ وجميل كما أنه يحمل كثير من الفوائد العديدة للجسم، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وصفة جديدة لطريقة عمل الفول بالثوم والطماطم لسحور رمضان بخطوات سهلة وبسيطة.. مكونات عمل الفول بالثوم والطماطم مكونات عمل الفول بالثوم والطماطم مكونات عمل الفول بالثوم والطماطم بسيطة ولكن تقدم طبق مفيد ومغذي وهي كمايلي:ـ مقدار كوب من الفول المدمس.

2 حبة طماطم.

1 قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير الفول بالثوم والطماطم بسيطة وهي تتم بالخطوات الآتية:ـ نقوم أولاً بهرس حبات الفول باستخدام الشوكة المخصصة لهرس الفول. نضع مقلاة على النار ونضيف زيت الزيتون، ثم نضيف ملعقة من الثوم المهروس والملح ونقلب المكونات حتي يذبل الثوم، ثم نضيف الفلفل الأخضر المقطع إلى أجزاء صغيرة ونقلب مرة أخرى. نقوم بتقطيع حبات الطماطم مثل السلطة (مكعبات صغيرة)، ثم نضيفها إلي الثوم ونقلب المكونات حتي تذبل تماماً وتصبح مثل الصلصة. يتم إضافة الكزبرة الجافة إلى المكونات ثم بعدها نضيف الفول المهروس، ونقلب المكونات نضيف القليل من الماء حوالي ربع كوب ونتركه على نار هادئة لمدة ربع ساعة. يتم إضافة عصير الليمون الطازج ونقلب المكونات ثم يرفع من على النار، ويقدم ساخناً بالهنا والشفا. طريقة تدميس الفول طريقة تدميس الفول سهلة وبسيطة وتتم باتباع الخطوات الآتية:ـ يتم نقع الفول ليلة كاملة في الماء مع مراعاة تغطيته، (حوالي مقدار كيلو من الفول).

يتم تحضير قدر الخاص بتدميس الفول وتوضع به حبات الفول المنقوعة، ثم نضيف الماء وملعقة من الملح بحيث يغطي الماء حبات الفول تماماً.

ثم يضاف معها حبة الطماطم والفلفل الأخضر المقطعين إلي أجزاء صغيرة، ومقدار حبة من الليمون الطازج.

يوضع القدر على النار ويترك لكي يغلي، ثم يوضع بعدها على سخان الفول الكهربائي ويترك حتي تنضج حبات الفول تماماً، مع مراعاة إضافة الماء من حين لآخر كلما نقصت كمية الماء، يقدم مع زيت الزيتون بالهنا والعافية.

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