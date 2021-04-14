تتبيلات اللحوم والأسماك والفراخ .. تعرفي عليها لمائدة رمضانية مميزة

تتبيلات اللحوم والأسماك والفراخ من أهم العناصر التي تضفي مذاق مميز للأطعمة، لذلك يزداد عليها البحث خلال الفترة الحالية من قبل النساء رغبة منهن في إعداد مائدة مميزة ومختفلة خلال أيام شهر رمضان الفضيل.

تتبيلات اللحوم والأسماك والفراخ

اللحوم والأسماك والدواجن مصادر للحصول على البروتينات اللازمة لبناء الجسم والعضلات بشكل صحي، يجب تناولها مرتين أسبوعيًا على الأقل خاصة في حالة وجود أطفال في المنزل لا يزالوا في مرحلة البناء الجسدي، وفيما يلي طرق التتبيلات المختلفة بالمقادير.

كيلو من شرائح اللحم السميكة (الاستيك).

2 حبة بصل شرائح.

2 حبة طماطم مكعبات.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

مزج المقادير ونقع قطع الاستيك فيها لمدة لا تقل عن ساعة.

كيلو من اللحم.

حبتين من البصل المفروم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

مزج المكونات ونقع قطع اللحم فيها لمدة ليلة كاملة.

دجاجة كاملة مقسمة إلى 10 قطع أو أكثر على حسب الحجم.

عدد حبتين من البصل المفروم.

حبة واحدة من الطماطم المبشورة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقتين من المستردة.

ملعقة من العسل.

خلط المكونات في الخلاط ونقع الفراخ لمدة 5 ساعات على الأقل.

تتبيلة ستيك اللحمتتبيلة الكبابتتبيلة الفراخ المشويةمكونات تتبيلات اللحوم والأسماك والفراخ المختلفة في المنزل

هناك تتبيلات أخرى لأنواع أخرى من الأطباق الرئيسية التي تتكون بشكل أساسي من اللحوم أو الدواجن، أو المأكولات البحرية، ومنها ما يلي:

كيلو من صدور الفراخ.

بصلة شرائح.

نصف ملعقة ملح طعام.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من المستردة.

حبة واحدة من الطماطم المبشورة.

خلط المقادير معًا ووضع قطع الفراخ في التتبيلة لمدة 60 دقيقة كحد أدنى.

كيلو من الصدور المخلية مكعبات متوسطة الحجم.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

نصف ملعقة من البصل البودرة.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة فلفل أسود.

ملح طعام حسب الرغبة.

ربع ملعقة من الكاري.

ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة زعتر جاف.

ملعقتين من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من الزبادي.

يتم مزج كافة المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم سكب الخليط على قطع الفراخ، توضع في الثلاجة لمدة يوم كامل أو 6 ساعات على الأقل.

كيلو من السمك (النوع المفضل).

شرائح من البصل.

ملعقة من الثوم المهروس.

شرائح طماطم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الملح.

قليل من زيت الذرة.

خلط المكونات واستخدام التتبيلة في فرك السمك من الداخل والخارج ويترك لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل الشوي، مع الاختفاظ بالخلطة داخل السمكة أثناء الشوي.

كيلو من السمك أي نوع.

ملعقة ملح.

ملعقة كمون.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة عصير ليمون.

خلط المكونات واستخدامها في تتبيل السمك من الخارج والداخل، وتركه جانبًا لمدة ساعة أو أقل، ثم يتم قليه في زيت ساخن غزير.

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