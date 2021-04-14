أكلات رمضانية خفيفة وسريعة التحضير

أكلات رمضانية خفيفة، نعاني في بعض الأوقات من ضيق الوقت لتحضير الإفطار في شهر رمضان نظرًا للكثير من الأسباب وتضطر في تلك الحالة لتناول طعام بسيط غير مغذي وغير صحي أو يمكن طلب الطعام الجاهز والذي قد لا يكون آمنًا ولكن ماذا عن بعض الوجبات الرمضانية البسيطة والتي لا تستغرق الكثير من الوقت لتحضيرها؟ صينية البطاطس مع قطع الدجاج صينية البطاطس مع قطع الدجاج وصفة سهلة تستغرق 60 دقيقة فقط وتصبح جاهزة ومناسبة لعدد خمسة أفراد ومكونات صينية الدجاج بالبطاطس هي: دجاج: كيلو جرام.

ثوم: 6 فصوص مقطعة.

بصل: 2 بصل مقطعة شرائح.

بطاطس: 4 حبات مقطعة أصابع.

فلفل أخضر: 2 حبة مقطعة أنصاف.

عصير ليمون: ½ كوب.

زيت زيتون: ½ كوب.

ملح: 1½ ملعقة صغيرة.

حبيبات فلفل أسمر: ¼ ملعقة صغيرة.

كركم: ملعقة حجمها صغير.

كزبرة جافة: ملعقة حجمها صغير.

أوريجانو: ملعقة حجمها صغير.

قرفة: ملعقة حجمها صغير. كيفية التحضير: نجهز الفرن على حرارة مناسبة أولاً.

نضع قطع الدجاج والبطاطس والبصل والثوم والفلفل الأخضر ومن ثم عصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء حجمه كبير.

بعد التقليب نضع التوابل المجهزة ونخلط بشكل متجانس.

في صينية الفرن نبطنها بورق ألومنيوم ونضع الخليط السابق بها ويغطى بورق ألومنيوم ونتركها في الفرن حتى 60 دقيقة. الباذنجان المتبل المشوي كيفية التحضير:الباذنجان المتبل المشوي من الوصفات السهلة جدًا في التحضير ومدة التجهيز حيث تحتاج إلى 20 دقيقة فقط ومكونات الباذنجان المتبل المشوي: باذنجان: 2 حبة حجمها كبير.

فلفل حار: قرن واحد.

بصل: حبة بحجم كبير.

ثوم: 3 فصوص متوسطة.

عصير ليمون: 4 ملاعق.

طحينة: ¼ كوب.

كمون: ¼ ملعقة حجمها صغير.

زيت زيتون: 2 ملعقة حجمها كبير.

بابريكا وملح وفلفل أسمر حسب الرغبة. خطوات طبخ متبل الباذنجان المشوي: نبدأ بتسخين شواية الفرن وتجهيز الرف العلوي.

نحضر الباذنجان ويقطع طوليًا إلى جزئين ونستخدم الزيت لمسح سطح الباذنجان ونضيف الملح والفلفل للتتبيل من الخارج.

نضع الباذنجان في صينية مناسبة ومعه البصل المقطع جوانح مع الفلفل الحار.

توضع صينية الباذنجان في الفرن أسفل الشواية وبعد ربع ساعة عندما يلين الباذنجان نرفعه من النار.

يترك حتى يبرد قبل استخراج لبه الداخلي ويوضع اللب في وعاء جانبي مع البصل والثوم وزيت الزيتون بجانب الخبز. خطوات طبخ متبل الباذنجان المشوي: الوسوم

أكلات رمضانية خفيفة، نعاني في بعض الأوقات من ضيق الوقت لتحضير الإفطار في شهر رمضان نظرًا للكثير من الأسباب وتضطر في تلك الحالة لتناول طعام بسيط غير مغذي وغير صحي أو يمكن طلب الطعام الجاهز والذي قد لا يكون آمنًا ولكن ماذا عن بعض الوجبات الرمضانية البسيطة والتي لا تستغرق الكثير من الوقت لتحضيرها؟ صينية البطاطس مع قطع الدجاج صينية البطاطس مع قطع الدجاج وصفة سهلة تستغرق 60 دقيقة فقط وتصبح جاهزة ومناسبة لعدد خمسة أفراد ومكونات صينية الدجاج بالبطاطس هي: دجاج: كيلو جرام.

ثوم: 6 فصوص مقطعة.

بصل: 2 بصل مقطعة شرائح.

بطاطس: 4 حبات مقطعة أصابع.

فلفل أخضر: 2 حبة مقطعة أنصاف.

عصير ليمون: ½ كوب.

زيت زيتون: ½ كوب.

ملح: 1½ ملعقة صغيرة.

حبيبات فلفل أسمر: ¼ ملعقة صغيرة.

كركم: ملعقة حجمها صغير.

كزبرة جافة: ملعقة حجمها صغير.

أوريجانو: ملعقة حجمها صغير.

قرفة: ملعقة حجمها صغير. كيفية التحضير: نجهز الفرن على حرارة مناسبة أولاً.

نضع قطع الدجاج والبطاطس والبصل والثوم والفلفل الأخضر ومن ثم عصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء حجمه كبير.

بعد التقليب نضع التوابل المجهزة ونخلط بشكل متجانس.

في صينية الفرن نبطنها بورق ألومنيوم ونضع الخليط السابق بها ويغطى بورق ألومنيوم ونتركها في الفرن حتى 60 دقيقة. الباذنجان المتبل المشوي كيفية التحضير:الباذنجان المتبل المشوي من الوصفات السهلة جدًا في التحضير ومدة التجهيز حيث تحتاج إلى 20 دقيقة فقط ومكونات الباذنجان المتبل المشوي: باذنجان: 2 حبة حجمها كبير.

فلفل حار: قرن واحد.

بصل: حبة بحجم كبير.

ثوم: 3 فصوص متوسطة.

عصير ليمون: 4 ملاعق.

طحينة: ¼ كوب.

كمون: ¼ ملعقة حجمها صغير.

زيت زيتون: 2 ملعقة حجمها كبير.

بابريكا وملح وفلفل أسمر حسب الرغبة. خطوات طبخ متبل الباذنجان المشوي: نبدأ بتسخين شواية الفرن وتجهيز الرف العلوي.

نحضر الباذنجان ويقطع طوليًا إلى جزئين ونستخدم الزيت لمسح سطح الباذنجان ونضيف الملح والفلفل للتتبيل من الخارج.

نضع الباذنجان في صينية مناسبة ومعه البصل المقطع جوانح مع الفلفل الحار.

توضع صينية الباذنجان في الفرن أسفل الشواية وبعد ربع ساعة عندما يلين الباذنجان نرفعه من النار.

يترك حتى يبرد قبل استخراج لبه الداخلي ويوضع اللب في وعاء جانبي مع البصل والثوم وزيت الزيتون بجانب الخبز. خطوات طبخ متبل الباذنجان المشوي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكلات رمضانية خفيفة وسريعة التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.