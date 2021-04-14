طريقة عمل محشي كوسا والباذنجان بألذ وأشهى محشي ممكن تجربوه طعم ولا أروع

محشي كوسا والباذنجان ، من الأكلات الشرقية الرئيسية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنه لا يخلو من مائدة وخاصة في شهر رمضان الكريم، حيث تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي. فهو من الأكلات المرغوبة، والتي تنال إعجاب الجميع. ويتميز محشي كوسا والباذنجان بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على الكوسا والباذنجان المعروف بفائدتهم الصحية وقيمتهم الغذائية العالية، نظرا لاحتوائهم على عناصر غذائية عديدة كالحديد والبروتين والفيتامينات والألياف الغذائية. كما يتميز المحشي بمذاقه الشهي والخاص والمميز الذي يميزه عن باقي الأكلات. ويتميز أيضا بسهولة تحضيره ويمكن لكل ست بيت تحضيره في المنزل بسهولة وبطريقة مضمونة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها لما له من فوائد جمة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات محشي كوسا والباذنجان وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات محشى كوسا والباذنجان

يتكون محشي كوسا والباذنجان من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كيلو كوسا.

كيلو باذنجان.

3 كوب أرز مصري مغسول جيدا ومنقوع نصف ساعة.

نصف كيلو لحم مفروم خشن.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة مرق دجاج بودرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب من زيت الزيتون مع زيت نباتي.

شرائح طماطم.

ربع كوب زيت زيتون.

مقادير الصلصة

ماء ساخن.

معجون طماطم.

ملعقة كبيرة دبس فلفل حلو.

ملعقة صغيرة مرق دجاج بودرة.

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير محشي كوسا والباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقوم بتنظيف الكوسا والباذنجان وتفريغهم من اللب وغسلهم جيدا.

نحضر الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الأرز المنقوع والمغسول والمصفى جيدا واللحم المفروم والبهارات المشكلة ومرق الدجاج والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون والزيت النباتي ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

نقوم بحشو الكوسا والباذنجان بالحشوة مع ترك مساحة فارغة في أول الحبات بمقدار عقدة الإصبع.

نحضر حلة كبيرة، ونرص فيها شرائح طماطم في القاع، ثم نقوم برص الكوسا والباذنجان المحشي في الحلة.

نضح الحلة على النار ونتركها حتى تسخن.

نحضر صلصة الطماطم، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الماء الساخن ومعجون الطماطم ودبس الفلفل الحلو ودبس الرمان والملح ومرق الدجاج والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا.

نسكب الصلصة في الحلة بعدما تسخن جيدا بحيث تغمر الصلصة المحشي، ونترك المحشي يغلي على نار عالية لمدة 10 دقائق تقريبا.

عندما يغلي المحشي نضيف ربع كوب من زيت الزيتون، ثم نخفض النار على أقل درجة، ونغطي الحلة مع تركها مفتوحة قليلا، ونترك المحشي على النار لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعة وربع.

عندما ينضج المحشي نرفع الحلة من على النار، ونقدم المحشي في طبق التقديم، ونسكب الصلصة المتبقية في طبق آخر.

ثم يقدم ساخن وبالهنا والشفا.

فوائد محشي كوسا والباذنجان

يحتوي محشي الباذنجان والكوسا على فوائد كثيرة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: