كل اسرار كفتة الحاتى المشوية فى الفرن بالخلطة السحرية بكل تكاتها و أسرارها

كفتة الحاتى المشوية الكفته تعتبر من ضمن الاكلات المفضلة عند الجميع يقوموا بتناوله وصنعها داخل المنزل ولكن الكفته تختلف تماما في كل منزل فيوجد بعض الأشخاص يقومون في تناول الكفتة المشوية وبعض الاشخاص الاخرين يقوم بتناول الكفته داخل الفرن ولكن كل طريقه تعتبر مميزة، لان الكفته بشكل عام هي من ضمن الانواع الاكثر تداولا في جميع البيوت المصرية. كل اسرار كفتة الحاتى المشوية فى الفرن المكونات 750 جرام من اللحمة المفرومة( ويفضل أيضا أن تكون مفرومه ناعمه)

2 بصلة مفرومة (ويجب ايضا ان تكون مصفاه من كمية المياه التي تتواجد بها).

ملعقة كبيرة من البقسماط.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير قومي بوضع اللحمة المفرومة مع البصلة المصفاة من المياه، والبيكنج بودر والبقسماط والملح والفلفل الأسود.

قومي باضافة البقدونس المفروم.

ثم نخلطهم جيدا و نضع هذا المزيج داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ثم نقوم بعمل أصابع من الكفته وابدا بوضع هذه الأصابع.

في الشوايه واتركيها لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بوضع الشوايه وقومى بتقديم هذه الكفتة. مع الطحينة. طريقة عمل الكفتة في الفرن المكونات:- 500 جرام من اللحمة المفرومة.

250 جرام من الدهن.

بصلة مفرومة.

ملعقة من الملح.

جوزة الطيب

فلفل أسود.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة تحضير الكفتة في الفرن نبدأ بوضع اللحمة المفرومة مع الدهن.

ثم نقوم بإضافة البصلة المفرومة، والملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب.

نقلت هذه المكونات جيدا ثم نقوم بعمل أصابع من الكفته ونبدأ برصها داخل الصينية

نقوم بإدخال هذه الصنية في الفرن انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم باخراجها نقوم بتناول الكفتة مع الأرز البسمتي والسلطة الوسوم

كفتة الحاتى المشوية الكفته تعتبر من ضمن الاكلات المفضلة عند الجميع يقوموا بتناوله وصنعها داخل المنزل ولكن الكفته تختلف تماما في كل منزل فيوجد بعض الأشخاص يقومون في تناول الكفتة المشوية وبعض الاشخاص الاخرين يقوم بتناول الكفته داخل الفرن ولكن كل طريقه تعتبر مميزة، لان الكفته بشكل عام هي من ضمن الانواع الاكثر تداولا في جميع البيوت المصرية. كل اسرار كفتة الحاتى المشوية فى الفرن المكونات 750 جرام من اللحمة المفرومة( ويفضل أيضا أن تكون مفرومه ناعمه)

2 بصلة مفرومة (ويجب ايضا ان تكون مصفاه من كمية المياه التي تتواجد بها).

ملعقة كبيرة من البقسماط.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير قومي بوضع اللحمة المفرومة مع البصلة المصفاة من المياه، والبيكنج بودر والبقسماط والملح والفلفل الأسود.

قومي باضافة البقدونس المفروم.

ثم نخلطهم جيدا و نضع هذا المزيج داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ثم نقوم بعمل أصابع من الكفته وابدا بوضع هذه الأصابع.

في الشوايه واتركيها لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بوضع الشوايه وقومى بتقديم هذه الكفتة. مع الطحينة. طريقة عمل الكفتة في الفرن المكونات:- 500 جرام من اللحمة المفرومة.

250 جرام من الدهن.

بصلة مفرومة.

ملعقة من الملح.

جوزة الطيب

فلفل أسود.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة تحضير الكفتة في الفرن نبدأ بوضع اللحمة المفرومة مع الدهن.

ثم نقوم بإضافة البصلة المفرومة، والملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب.

نقلت هذه المكونات جيدا ثم نقوم بعمل أصابع من الكفته ونبدأ برصها داخل الصينية

نقوم بإدخال هذه الصنية في الفرن انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم باخراجها نقوم بتناول الكفتة مع الأرز البسمتي والسلطة

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