أفضل سحور في رمضان للحصول علي وجبة متوازنة صحية دون الإحساس بالعطش

أفضل سحور في رمضان وطريقة اختيار تلك الوجبة بعناية هو أمر يهم جميع المواطنين و المواطنات في الفترة الحالية تزامنا مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث تعد وجبة السحور هي الوجبة التي تمد الإنسان بالقوة و تحمل مشقة الصيام خلال فترة الصيام الطويلة التي تصل إلي اكثر من 15 ساعة، وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم “تسحروا فإن في السحور بركة”، رواة البخاري ومسلم ، والحديث يدل علي أن الصائم مأمور بالسحور لان فيه خيراً كثيراً وبركة عظيمة في دينية ودنيوية، وذكره الرسول صلي الله عليه وسلم من باب الحض علي السحور والترغيب فيه.

أفضل أنواع السحور في رمضان

من خلال المقال يمكنك التعرف علي افضل الأكلات السعودية الشعبية، يجب علي الإنسان تناول وجبات متوازنة تحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من كربوهيدرات وبروتينات وفيتامينات ومعان وبعض المواد الأخري، وفي وجبة الإفطار يعتمد الإنسان كثراُ علي ليروي عطشه وتناول كميات كبيرة من السوائل لذلك يجب أن يتم تعويض الجسم بوجبة غذائية متوازنة في السحور لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة له ولتجنب العطش والجوع أثناء الصيام، وتعد البروتينات من اهم العناصر الغذائية التي ينصح بها حيث يتم هضمها ببطء في الجسم، وتعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة وتعمل البروتينات علي المحافظة علي كتلة العضلات وتعمل علي تقوية المناعة، ومن اهم مصادر البروتينات هي البيض واللحوم والفول ومنتجات الألبان والجبن والزبادي، كما تعمل علي استقرار مستوي السكر في الدم أثناء الصيام ، كما يمكن تناول بعض الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان أو القمح أو السميد و العدس حيث تعطي إحساس بالشبع لفترة أطول.

يجب أن يكون هناك علي مائدة الطعام بشكل أساسي أي نوع من أنواع الخضروات مثل الخيار أو الطماطم والفلفل وغيرها من الخضروات المحببة لديك.

يمكن أن يتم وضع أي نوع من الخضروات الأخرى المفضلة إليك مثل الخس أو الكرفس أو تناول شوربة الخضروات.

يفضل تناول أنواع الفاكهة التي تحتوي علي البروتينات مثل البطيخ و الشمام والجريب فروت والفراولة والتفاح.

تناول السوائل و المياه بالقدر المعقول حيث أن تناول الكثير من الماء ليس له فائدة ولن يتم تخزينه بالجسم.

يفضل تناول كوب من الزبادي بعد الانتهاء من وجبة السحور.

أفضل أنواع السحور في رمضان لمقامة العطش