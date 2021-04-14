طريقة عمل الكنافة بالقشطة لتحلية رمضان كالمحترفين وتحدي

تتربع الكنافة على عرض الحلويات الرئيسية في شهر رمضان والتي يقبل الجميع على تناولها في الوطن العربي بكل طرقها المختلفة، حيث تتميز الكنافة عن غيرها من الحلويات بقوامها المتميز ولونها الذهبي الرائع، والتي يتم حشو بأكثر من طريقة وتقبل ربات البيوت على إعداد الكنافة في البيت لضمان جودتها بدلاً من الجاهزة، وتعتبر الكنافة بحشو القشطة من أشهر طرقها التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتحديداً الأطفال عن غيرها من طرقها التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم الآن متابعينا الكرام طريقة عمل الكنافة بالقشطة لتحلية رمضان كالمحترفين. مكونات عمل الكنافة بالقشطة: نصف كيلو من الكنافة.

كوب سمن ذائبة.

نصف كوب سكر. مكونات الحشو: 3 ملاعق كبيرة نشا.

كوبين لبن.

2 ملعقة كبيرة بودر كريم شانتيه.

كوب قشطة بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات الشربات: كوبين سكر.

كوب ماء.

نصف عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقة كبير سمنة. طريقة عمل الكنافة بالقشطة: نحضر القشطة في البداية من خلال أخذ كمية من اللبن ونذوب النشا والفانيليا وبودرة الكريم شانتيه ونصيفهم على مقدار اللبن الدافئ على النار ونقلب حتى يقل الخليط ويرفع من على النار ونضيف مقدار القشطة البلدي ونقلب جيداً ويترك الخليط ليبرد تماماً.

نحضر حلة صغيرة ونضع فيها السكر مع الماء ويرفع الخليط على النار المتوسطة حتى يغلي ويذوب السكر ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا وعسل الجلوكوز ويترك الخليط يغلي لدقائق حتى يعقد ويرفع من على النار ونقلب فيه السمن.

نخلط السمنة مع السكر والكنافة في وعاء جيداً، ثم نحضر صينية وندهنها بالسمن ونفرد فيها نصف كمية الكنافة ونضغط عليها جيداً ثم نوزع خليط القشطة وعليه باقي مقدار الكنافة ونضغط عليها برفق ونوزع باقي السمن.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف حتى تبدأ الكنافة تتحمر من الوجه والأطراف.

نخرج الكنافة ونسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة ونتركها لتبرد ثم تقطع وتقدم وبالهناء والشفاء. مكونات عمل الكنافة بالقشطة:مكونات الحشو:مكونات الشربات:طريقة عمل الكنافة بالقشطة: الوسوم

تتربع الكنافة على عرض الحلويات الرئيسية في شهر رمضان والتي يقبل الجميع على تناولها في الوطن العربي بكل طرقها المختلفة، حيث تتميز الكنافة عن غيرها من الحلويات بقوامها المتميز ولونها الذهبي الرائع، والتي يتم حشو بأكثر من طريقة وتقبل ربات البيوت على إعداد الكنافة في البيت لضمان جودتها بدلاً من الجاهزة، وتعتبر الكنافة بحشو القشطة من أشهر طرقها التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتحديداً الأطفال عن غيرها من طرقها التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم الآن متابعينا الكرام طريقة عمل الكنافة بالقشطة لتحلية رمضان كالمحترفين. مكونات عمل الكنافة بالقشطة: نصف كيلو من الكنافة.

كوب سمن ذائبة.

نصف كوب سكر. مكونات الحشو: 3 ملاعق كبيرة نشا.

كوبين لبن.

2 ملعقة كبيرة بودر كريم شانتيه.

كوب قشطة بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات الشربات: كوبين سكر.

كوب ماء.

نصف عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقة كبير سمنة. طريقة عمل الكنافة بالقشطة: نحضر القشطة في البداية من خلال أخذ كمية من اللبن ونذوب النشا والفانيليا وبودرة الكريم شانتيه ونصيفهم على مقدار اللبن الدافئ على النار ونقلب حتى يقل الخليط ويرفع من على النار ونضيف مقدار القشطة البلدي ونقلب جيداً ويترك الخليط ليبرد تماماً.

نحضر حلة صغيرة ونضع فيها السكر مع الماء ويرفع الخليط على النار المتوسطة حتى يغلي ويذوب السكر ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا وعسل الجلوكوز ويترك الخليط يغلي لدقائق حتى يعقد ويرفع من على النار ونقلب فيه السمن.

نخلط السمنة مع السكر والكنافة في وعاء جيداً، ثم نحضر صينية وندهنها بالسمن ونفرد فيها نصف كمية الكنافة ونضغط عليها جيداً ثم نوزع خليط القشطة وعليه باقي مقدار الكنافة ونضغط عليها برفق ونوزع باقي السمن.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف حتى تبدأ الكنافة تتحمر من الوجه والأطراف.

نخرج الكنافة ونسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة ونتركها لتبرد ثم تقطع وتقدم وبالهناء والشفاء. مكونات عمل الكنافة بالقشطة:مكونات الحشو:مكونات الشربات:طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

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