طريقة تحضير مندي الدجاج السعودي في المنزل أفضل من المطاعم، بمناسبة شهر رمضان الكريم تسعى كل ربة منزل لتقديم اشهى المأكولات على الإفطار وتبحث كل ام عن وصفة سهلة وسريعة وطيبة المذاق جداً، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير مندي الدجاج السعودي في المنزل لكي ولعائلتك أفضل من المطاعم.

2 دجاجه متوسطه الحجم مقطعه

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

2 حبة فلفل أخضر متوسط الحجم.

4 حبات هال.

10 حبات فلفل أسود.

5 فصوص ثوم.

3 ورق غار.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

3 حبات قرنفل.

نصف ملعقة صغيرة لومي مجفف.

2 مكعب مرقة الدجاج.

6 أكواب ماء.

2 أكواب أرز بسمتي.

1ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

2 ملعقة كبيرة لبن الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نقوم بإحضار مقلاة بها زيت ونضعها على النار حتى يسخن الزيت ثم نقوم بإضافة البصل ويقلب جيداً حتى يتحول إلى اللون الذهبي ثم يضاف الثوم والفلفل ويقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة الهال وحب الفلفل الأسود والكمون المطحون والقرنفل مع ورق الغار والكزبرة واللومي المجفف والدجاج وتقلب جميع المكونات مع بعضها جيداً لمدة 5 دقائق. ثم نضيف 2 مكعب مرقة الدجاج والماء ويستمر الطهو على حرارة متوسطة حتى ينضج الدجاج بالكامل. نقوم برفع الدجاج من المرقة ونتركه قليلا. الآن نقوم بإضافة الأرز إلى المرقة ونتركه على درجة حرارة هادئه حتى ينضج الأرز بالكامل. نقوم بوضع الدجاج في صينية الفرن ثم نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع به معجون الطماطم واللبن الزبادي والكركم مع الفلفل الأسود وتخلط جيداً ثم نقوم بدهن الدجاج بواسطة فرشاة المطبخ. نقوم بإدخال الصينية في الفرن ويكون ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى يصبح الجلد محمراً. الآن نقوم بإحضار صينية التقديم ونضع بها الأرز ثم نضع قطع الدجاج أعلى الأرز ويفضل تقديم الصلصة الحارة والمخللات إلى جانبه.

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