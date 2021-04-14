طريقة عمل السمبوسة بدون أن تشرب أي نقطة زيت بطريقة محترفة

تعتبر السمبوسة من أشهر أنواع المعجنات التي يكثر الإقبال عليها سواء كانت حلوة أو حادقة ، تقوم كثير من الأمهات بإعدادها بشكل جميل جذاب ولكن الخطأ الوحيد الذي يقعوا به هو إمتصاص كمية كبيرة من الزيت، لذلك حاولنا نقدم في هذا الموضوع طريقة عملها بدون أن تشرب أي نقطة زيت، حيث يمكن تحضيرها بالمكسرات أو باللحمة المفرومة أو بأي شئ آخر وفي جميع الحالات تمتاز بطعم لذيذ وتحفة، وهي أكلة سهلة وسريعة التحضير يعشقها الأطفال، واليوم سوف نعرض لكم طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة بمكونات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل السمبوسة بدون أن تشرب أي نقطة زيت

تتكون السمبوسة من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

عجينة سمبوسة.

حبة من البصل صغيرة الحجم.

طبق من البطاطس المسلوقة ( مقطعة إلى مربعات صغيرة ).

حبة من الجزر متوسطة الحجم ( مقطعة إلى قطع صغيرة في الحجم ).

علبة من الذرة المعلبة.

بازلاء خضراء.

الملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

بهارات لحمة حسب الرغبة.

زيت نباتي للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير طريقة سمبوسة اللحمة المفرومة دون أن تشرب أي نقطة زيت بهذه الطريقة وهي كما يلي:

في البداية نقوم بتحضير الحشوة بتقطيع البصلة إلى قطع صغيرة ثم نضعها في طاسة بها قليل من الزيت ونقلب فيها البصل على نار متوسطة حتى يذبل البصل تماماً. ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة بها ونقلبها حتى نتخلص من الماء الموجود بها. بعد ذلك نضيف عليها البازلاء والجزر المقطع والبطاطس المقطعة والذرة ثم نضع عليهم الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة ونقلبهم جيدا ونتركهم على نار هادئة حتى يتم النضج تماما. نقوم بفرد العجينة ونضع بها الحشوة في المنتصف ونغلقها جيدا ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية المطلوبة. لكى لا تشرب الزيت نقوم بتسخين الزيت جيدا ثم نضع به العجين ونقلبه على الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي ومن الممكن وضع كمية زيت قليلة جدا فقط لكي تتحمر أو يمكن استخدام المقلاة الهوائية. نخرج سمبوسة اللحمة من الزيت ونضعها على مناديل المطبخ لكى تشرب أي نقطة زيت وتقدم بالف هنا وشفا.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

طريقة عمل عجينة السمبوسك سهلة وبسيطة والآن سوف نعرض لكم مكوناتها وطريقة عملها وهي كما يلي:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الطريقة