لطالما كانت وجبات الدجاج المقلي المقرمشة من ألذ واقرب الأكلات لقلوب محبي الطعام ومن ضمن الوجبات المحببة لقلوب الكثيرين من الدجاج هي طريقة ناجتس الدجاج المشوي للرجيم ونقدم لكم اليوم المكونات الخاصة وطريقة تحضير ناجتس الدجاج المشوي كما قدمنا لكم سابقاً وجبات شهية من الدجاج كطريقة تحضير أصابع الدجاج بالجبن اللذيذة وطريقة عمل سكالوب الدجاج المقرمش وهي وصفات سهلة وبسيطة يمكنكم التعرف عليها من خلال مقالاتنا وتنفيذها في بيوتكم ، ووجبة اليوم تتكون من صدور الدجاج والكورن فليكس والجبن البارميزان والدقيق والبيض ويمكن شراء مكوناتها من أي محل تجاري.

المقادير الخاصة بطريقة ناجتس الدجاج المشوي للرجيم

كما تعودنا أ نقدم لكم اشهي الوجبات مثل طريقة عمل سكالوب الدجاج المقرمش من قبل نقدم لكم اليوم مقادير ناجتس الدجاج المشوي كالآتي :

مقدار نصف كيلو جرام من صدور الدجاج مقطع لمكعبات كبيرة الحجم.

مقدار كوب من الكورن فليكس مطحون خشن.

مقدار نصف كوب من جبن البارميزان المطحون.

مقدار نصف كوب من الدقيق.

عدد ثلاث حبات بيض مخفوقة في إنآء صغير.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف كوب من الكاتشب الحار.

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طريقة التحضير الوجبة

نتعرف معاً علي طريقة ناجتس الدجاج المشوي للرجيم كالآتي :

نحتاج لتسخين الفرن في درجة حرارة 220 مئوية ونقوم بإعداد المتطلبات في هذه الأثناء.

نقوم بتحضير وعاء خلط كبير.

نضع مسحوق الكورن فليكس مع الجبن البارميزان ومعلقة الملح وملعقة الفلفل الأسود بالوعاء.

نقوم بإضافة ملعقة زيت ذرة كبيرة للخليط السابق مع التقليب الجيد.

نقوم بوضع الدقيق في طبق مفتوح ونقلب قطع الدجاج فيه.

نقوم بعد ذلك بغمس قطع الدجاج الملفوفة بالدقيق في البيض المخفوق.

نقوم بعد ذلك بغمس الدجاج من بعد البيض في إنآء خلط الكورن فليكس المعد مسبقاً.

نقوم برص القطع أخيراً في صينية واسعة مغطاة بورق الزبدة.

نضع الصينية في الفرن الساخن المعد سابقاً لمدة ربع ساعة حتي ينضج الدجاج.

نقوم بإخراج الصينية ووضع القطع في طبق تقديم مع الصوص و الكاتشب والمقبلات.

ينصح بتقديم هذا الطبق مع مقبلات مثل الخيار المخلل المنزلي ، ونتعرف أيضاً علي طريقة أخري لإعداد وجبات الدجاج مثل الاستير فراي.