وصفات اكلات رمضان 2021 شهية وسهلة التحضير بالخطوات والتفاصيل

وصفات اكلات رمضان 2021 , شهر رمضان من الشعور العظيمة التي تجمع بين العائلات والأصدقاء، وبالطبع تريد ست البيت تقديم وجبات جديدة وشهية يمكن تقديمها في تلك المناسبات، سواء أكانت وجبات رئيسية و جانبية أو مقبلات والتي تساعد في ظهور سفرتها بالشكل الجيد، وبالطبع في المقام الأول يسعد أفراد أسرتها بالاستمتاع بتناول وجبات شهية ولذيذة، لذا سنقدم لكي سيدتي أفكار أكلات رمضانية شهية وسريعة التحضير. وصفات اكلات رمضان 2021 وصفات اكلات رمضان 2021 الوصفة الأولى: دجاج محشي بالأرز المكونات عدد 2 دجاجة كل منهما 900 جرام.

ثلاث أكواب من الأرز المصري (منقوع ومصفى من الماء).

4 أكواب من الماء الساخن.

500 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير تبلي الدجاج جيدًا بعد تصفيته تمامًا من الماء ثم اسلقي الدجاج بالطريقة المعتادة.

أضيفي ملعقتان كبيرتان من الزيت وعندما يصبح ساخن أضيفي اللحم مع التحريك وبالطبع لا تنسي إضافة التوابل حتى يتغير لونها بنيًا وناضجة.

انشلي الدجاج من ماء السلق وأضيفي له الأرز المصفى ثم أضيفي الملح والفلفل واتركيه على نار هادئة حتى يصبح الأرز ناضج تمامًا.

الآن قومي بسكب الأرز في وعاء عميق ثم أضيفي اللحم المفروم والمكسرات إن توفرت.

ثم امزجي كل المكونات جيدًا ثم قومي بحشو الدجاج بها.

ضعي الدجاج في صينية مدهونة بالسمن ثم ادخليه الفرن حتى يصبح باللون الذهبي ثم قدميه مع المقبلات.

لذا تلك الوصفة تعد من أسهل وصفات اكلات رمضان 2021 . الوصفة الثانية (صينية البطاطس بالدجاج) الوصفة الثانية (صينية البطاطس بالدجاج) المكونات دجاجة مقطعة من النصف.

4 ثمرات من البطاطس مقطعة دوائر.

ثمرتان من البصل مقطع شرائح.

ثمرة من الفلفل مقطعة دوائر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

4 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من كلًا من (الفلفل الأسود، بابريكا، بهارات مشكله، كركم، ملح). طريقة التحضير اسكبي زيت الزيتون في قاع الصينية ثم ضعي شرائح البطاطس+ البصل + الفلفل، ثم ضعي الدجاجة.

اسكبي كل البهارات وعصير الليمون وكل المكونات المتبقية في وعاء عميق ويمزج جيدًا.

تبلي الخليط السابق بالصينية بخليط البهارات ثم اسكبي 2 كوب الماء.

غطي صينية بورق من الألمونيوم وادخليه الفرن حتى تصبح ناضجة ويحمر وجهها. الوصفة الثالثة: صينية بطاطس بالبشاميل الوصفة الثالثة: صينية بطاطس بالبشاميل المكونات 8 ثمرات من البطاطس مقطعة شرائح متوسطة الحجم.

كوب ونصف من الجبن الموزريلا.

2 كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود وأخرى من الفلفل الأبيض.

ويمكن إضافة اللحم المفروم العصاج الجاهز. طريقة التحضير ضعي الزبدة في وعاء على النار وعندما تصبح ساخنة اضيفي فيها الدقيق وحركي كل المكونات جيدًا.

أضيفي الحليب مع التحريك بسرعة حتى لا يصاب بالتكتلات ويصبح القوام سائل ومتجانس.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والأبيض.

ضعي كمية قليلة من البشاميل في قاع الصينية ثم كمية من البطاطس ثم كمية من البشاميل والجبن، وهكذا حتى يتشكل طبقات من البطاطس.

ثم أضيفي طبقة من البشاميل والجبن على الوجه، ثم ادخليها الفرن حتى تصبح ناضجة تمامًا. طريقة التحضير الوسوم

وصفات اكلات رمضان 2021 , شهر رمضان من الشعور العظيمة التي تجمع بين العائلات والأصدقاء، وبالطبع تريد ست البيت تقديم وجبات جديدة وشهية يمكن تقديمها في تلك المناسبات، سواء أكانت وجبات رئيسية و جانبية أو مقبلات والتي تساعد في ظهور سفرتها بالشكل الجيد، وبالطبع في المقام الأول يسعد أفراد أسرتها بالاستمتاع بتناول وجبات شهية ولذيذة، لذا سنقدم لكي سيدتي أفكار أكلات رمضانية شهية وسريعة التحضير. وصفات اكلات رمضان 2021 وصفات اكلات رمضان 2021 الوصفة الأولى: دجاج محشي بالأرز المكونات عدد 2 دجاجة كل منهما 900 جرام.

ثلاث أكواب من الأرز المصري (منقوع ومصفى من الماء).

4 أكواب من الماء الساخن.

500 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير تبلي الدجاج جيدًا بعد تصفيته تمامًا من الماء ثم اسلقي الدجاج بالطريقة المعتادة.

أضيفي ملعقتان كبيرتان من الزيت وعندما يصبح ساخن أضيفي اللحم مع التحريك وبالطبع لا تنسي إضافة التوابل حتى يتغير لونها بنيًا وناضجة.

انشلي الدجاج من ماء السلق وأضيفي له الأرز المصفى ثم أضيفي الملح والفلفل واتركيه على نار هادئة حتى يصبح الأرز ناضج تمامًا.

الآن قومي بسكب الأرز في وعاء عميق ثم أضيفي اللحم المفروم والمكسرات إن توفرت.

ثم امزجي كل المكونات جيدًا ثم قومي بحشو الدجاج بها.

ضعي الدجاج في صينية مدهونة بالسمن ثم ادخليه الفرن حتى يصبح باللون الذهبي ثم قدميه مع المقبلات.

لذا تلك الوصفة تعد من أسهل وصفات اكلات رمضان 2021 . الوصفة الثانية (صينية البطاطس بالدجاج) الوصفة الثانية (صينية البطاطس بالدجاج) المكونات دجاجة مقطعة من النصف.

4 ثمرات من البطاطس مقطعة دوائر.

ثمرتان من البصل مقطع شرائح.

ثمرة من الفلفل مقطعة دوائر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

4 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من كلًا من (الفلفل الأسود، بابريكا، بهارات مشكله، كركم، ملح). طريقة التحضير اسكبي زيت الزيتون في قاع الصينية ثم ضعي شرائح البطاطس+ البصل + الفلفل، ثم ضعي الدجاجة.

اسكبي كل البهارات وعصير الليمون وكل المكونات المتبقية في وعاء عميق ويمزج جيدًا.

تبلي الخليط السابق بالصينية بخليط البهارات ثم اسكبي 2 كوب الماء.

غطي صينية بورق من الألمونيوم وادخليه الفرن حتى تصبح ناضجة ويحمر وجهها. الوصفة الثالثة: صينية بطاطس بالبشاميل الوصفة الثالثة: صينية بطاطس بالبشاميل المكونات 8 ثمرات من البطاطس مقطعة شرائح متوسطة الحجم.

كوب ونصف من الجبن الموزريلا.

2 كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود وأخرى من الفلفل الأبيض.

ويمكن إضافة اللحم المفروم العصاج الجاهز. طريقة التحضير ضعي الزبدة في وعاء على النار وعندما تصبح ساخنة اضيفي فيها الدقيق وحركي كل المكونات جيدًا.

أضيفي الحليب مع التحريك بسرعة حتى لا يصاب بالتكتلات ويصبح القوام سائل ومتجانس.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والأبيض.

ضعي كمية قليلة من البشاميل في قاع الصينية ثم كمية من البطاطس ثم كمية من البشاميل والجبن، وهكذا حتى يتشكل طبقات من البطاطس.

ثم أضيفي طبقة من البشاميل والجبن على الوجه، ثم ادخليها الفرن حتى تصبح ناضجة تمامًا. طريقة التحضير

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