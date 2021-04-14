اسهل طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات طري ولذيذ وبأقل التكاليف

الجلاش عبارة عن عجينة رقيقة ومن الممكن أن يتم تقديم وصفات كثيرة باستخدام الجلاش، سواء كانت هذه الوصفات حادق أو حلو ولكل وصفة منهم حشوات عديدة، ولكن من أكثر الوصفات المحببة ويكون عليها إقبال كثير من الناس هي وصفات الجلاش الحلو، فيمكن أن تكون محشية بالمكسرات أو المهلبية أو الكاسترد أو الشوكولاته وغيرها الكثير من الحشوات، حيث أن الجلاش عامة من الأكلات السريعة والتي لا تأخذ وقت في تحضيرها. طريقة عمل الجلاش طريقة عمل الجلاش المكونات : لفة أو لفتين من الجلاش.

كوب كبير من الزبدة أو السمنة الذائبة.

كمية من الزبيب.

كمية من جوز الهند.

كمية من المكسرات وهي عبارة عن(الفستق والبندق وعين الجمل). مكونات الشربات : كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير الجلاش قبل البدء في عمل الجلاش لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع وعاء على النار، وبه كمية الماء والسكر ثم نتركهم علي النار لمدة عشرون دقيقة حتي يتم تذويب السكر، ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وبعد دقيقتين يتم رفعه من النار ونتركه حتي يبرد.

نحضر طبق ونضع به كمية السمنة المطلوبة ويتم ذوبانها جيدا.

يتم تجهيز صينية ونقوم بندهنها بقطعة من الزبدة، ثم نضع نصف كمية لفة الجلاش وبين كل طبقتين من الجلاش نقوم بدهنها بالسمنة الذائبة، وبعد وضع نصف كمية الجلاش نقوم بإضافة جميع المكسرات بشرط أن تكون مجروشة، ثم نضع النصف المتبقي من لفة الجلاش وبعد ذلك نقوم بدهن الطبقة الأخيرة بالسمنة ويتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات أو مثلثات.

يتم إدخال هذه الصينية في الفرن علي درجة حرارة 160 درجة مئوية، ونتركها لمدة تلت ساعة حتي تصل إلي اللون الذهبي المفضل.

بعد إخراج صينية الجلاش من الفرن نقوم بإضافة الشربات إليها ويتم تغطيتها، وبعد ذلك يتم تقديمها بالطريقة المفضلة لدي الأشخاص. طريقة تحضير الجلاش الوسوم

الجلاش عبارة عن عجينة رقيقة ومن الممكن أن يتم تقديم وصفات كثيرة باستخدام الجلاش، سواء كانت هذه الوصفات حادق أو حلو ولكل وصفة منهم حشوات عديدة، ولكن من أكثر الوصفات المحببة ويكون عليها إقبال كثير من الناس هي وصفات الجلاش الحلو، فيمكن أن تكون محشية بالمكسرات أو المهلبية أو الكاسترد أو الشوكولاته وغيرها الكثير من الحشوات، حيث أن الجلاش عامة من الأكلات السريعة والتي لا تأخذ وقت في تحضيرها. طريقة عمل الجلاش طريقة عمل الجلاش المكونات : لفة أو لفتين من الجلاش.

كوب كبير من الزبدة أو السمنة الذائبة.

كمية من الزبيب.

كمية من جوز الهند.

كمية من المكسرات وهي عبارة عن(الفستق والبندق وعين الجمل). مكونات الشربات : كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير الجلاش قبل البدء في عمل الجلاش لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع وعاء على النار، وبه كمية الماء والسكر ثم نتركهم علي النار لمدة عشرون دقيقة حتي يتم تذويب السكر، ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وبعد دقيقتين يتم رفعه من النار ونتركه حتي يبرد.

نحضر طبق ونضع به كمية السمنة المطلوبة ويتم ذوبانها جيدا.

يتم تجهيز صينية ونقوم بندهنها بقطعة من الزبدة، ثم نضع نصف كمية لفة الجلاش وبين كل طبقتين من الجلاش نقوم بدهنها بالسمنة الذائبة، وبعد وضع نصف كمية الجلاش نقوم بإضافة جميع المكسرات بشرط أن تكون مجروشة، ثم نضع النصف المتبقي من لفة الجلاش وبعد ذلك نقوم بدهن الطبقة الأخيرة بالسمنة ويتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات أو مثلثات.

يتم إدخال هذه الصينية في الفرن علي درجة حرارة 160 درجة مئوية، ونتركها لمدة تلت ساعة حتي تصل إلي اللون الذهبي المفضل.

بعد إخراج صينية الجلاش من الفرن نقوم بإضافة الشربات إليها ويتم تغطيتها، وبعد ذلك يتم تقديمها بالطريقة المفضلة لدي الأشخاص. طريقة تحضير الجلاش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات طري ولذيذ وبأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.