احلي طريقة عمل الكنافة بالمانجو في 30 دقيقة بمكونات بسيطة وسهلة

الكنافة بالمانجو تعد من أحلي وألذ الحلويات العربية المشهورة في بلاد الوطن العربي، وهي من أكثر أنواع الحلويات التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان، وتباع هذه الكنافة في محلات الحلويات بأسعار عالية جدا لذلك ولهذا السبب من الضروري أن تقوم كل سيدة بالتعرف علي الطريقة الصحيحة لعمل الكنافة بالمانجو وتكون أفضل من المحلات. طريقة عمل الكنافة بالمانجو طريقة عمل الكنافة بالمانجو المكونات : نصف كيلو من الكنافة.

كوب كبير من السمنة أو الزبدة المذابة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كيلو من المانجو المجمدة ومقطعة علي شكل مكعبات صغيرة. مكونات عمل الشربات : ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

نصف كيلو من السكر البودر.

كوب وربع من الماء. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو في البداية يتم وضع الكنافة بعد شرائها في الفريزر لمدة يوم، حتي يسهل تفتيتها وهي مجمدة.

في اليوم التالي يتم وضع نصف كيلو من الكنافة في طبق كبير ونضيف إليها أربع ملاعق كبيرة من السكر البودر، ونضيف كوب كبير من الزبدة المذابة ثم نقوم بمزجهم مع بعض حتي تمتص الكنافة من الزبدة والسكر.

وفي هذه الخطوة يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي يتم تسخين الفرن حين الإنتهاء من عمل الكنافة.

يتم تجهيز صينيتين متشابهين في الحجم ويكون حجمهم صغير، ونقوم بوضع كمية قليلة من الزبدة في كلا منهم.

يتم تقسيم كمية الكنافة إلي قسمين ونقوم بوضع حوالي ربع كيلو من الكنافة في كل صينية منهم ونقوم بفردها جيدا.

نقوم بوضع الصينيتين داخل الفرن وعندما تأخذ الكنافة اللون الذهبي يتم إخراجها مباشرة حتي تبرد تماما.

ولطريقة عمل الشربات نقوم بتحضير إناء ويتم وضعه علي النار ونقوم بوضع كمية السكر والماء، ونتركهم لمدة ربع ساعة لكي يتم تذويب السكر، وبعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون ثم نتركه حتي يبرد.

بعد أن تم تبريد الكنافة والشربات نحضر طبق لتقديم الكنافة، ونقوم بوضع طبقة من الكنافة ثم نضيف إليها كمية قليلة من الشربات، ومن الممكن أن نضيف طبقة أخري من الكريمة أو الكريم شانتيه، وبعد ذلك يتم وضع مكعبات المانجو ثم نضيف في النهاية الكنافة ويمكن أن يتم تزيينها بوضع الكريمة والمانجو ويتم تقديمها بهذا الشكل. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو الوسوم

الكنافة بالمانجو تعد من أحلي وألذ الحلويات العربية المشهورة في بلاد الوطن العربي، وهي من أكثر أنواع الحلويات التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان، وتباع هذه الكنافة في محلات الحلويات بأسعار عالية جدا لذلك ولهذا السبب من الضروري أن تقوم كل سيدة بالتعرف علي الطريقة الصحيحة لعمل الكنافة بالمانجو وتكون أفضل من المحلات. طريقة عمل الكنافة بالمانجو طريقة عمل الكنافة بالمانجو المكونات : نصف كيلو من الكنافة.

كوب كبير من السمنة أو الزبدة المذابة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كيلو من المانجو المجمدة ومقطعة علي شكل مكعبات صغيرة. مكونات عمل الشربات : ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

نصف كيلو من السكر البودر.

كوب وربع من الماء. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو في البداية يتم وضع الكنافة بعد شرائها في الفريزر لمدة يوم، حتي يسهل تفتيتها وهي مجمدة.

في اليوم التالي يتم وضع نصف كيلو من الكنافة في طبق كبير ونضيف إليها أربع ملاعق كبيرة من السكر البودر، ونضيف كوب كبير من الزبدة المذابة ثم نقوم بمزجهم مع بعض حتي تمتص الكنافة من الزبدة والسكر.

وفي هذه الخطوة يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي يتم تسخين الفرن حين الإنتهاء من عمل الكنافة.

يتم تجهيز صينيتين متشابهين في الحجم ويكون حجمهم صغير، ونقوم بوضع كمية قليلة من الزبدة في كلا منهم.

يتم تقسيم كمية الكنافة إلي قسمين ونقوم بوضع حوالي ربع كيلو من الكنافة في كل صينية منهم ونقوم بفردها جيدا.

نقوم بوضع الصينيتين داخل الفرن وعندما تأخذ الكنافة اللون الذهبي يتم إخراجها مباشرة حتي تبرد تماما.

ولطريقة عمل الشربات نقوم بتحضير إناء ويتم وضعه علي النار ونقوم بوضع كمية السكر والماء، ونتركهم لمدة ربع ساعة لكي يتم تذويب السكر، وبعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون ثم نتركه حتي يبرد.

بعد أن تم تبريد الكنافة والشربات نحضر طبق لتقديم الكنافة، ونقوم بوضع طبقة من الكنافة ثم نضيف إليها كمية قليلة من الشربات، ومن الممكن أن نضيف طبقة أخري من الكريمة أو الكريم شانتيه، وبعد ذلك يتم وضع مكعبات المانجو ثم نضيف في النهاية الكنافة ويمكن أن يتم تزيينها بوضع الكريمة والمانجو ويتم تقديمها بهذا الشكل. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

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