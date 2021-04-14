طريقة عمل الكنافة الملفوفة أصابع ومحشية بالمكسرات

تعتبر الكنافة من الحلويات المشهورة والمعروفة في الكثير من الدول المختلفة وتقدم بأكثر من طريقة ويمكن أن يتم تحضيرها بدون إضافة أي حشو ويمكن أيضاً تحضيرها بالحشو فهناك الكنافة المحشية بالمكسرات والكنافة المحشية بالقشطة والكنافة المحشية بالجبن وتقدم الكنافة في مختلف المناسبات والعزومات ومع حلو شهر رمضان المبارك تكاد لا تخلو سفرة المائدة من طبق حلويات الكنافة ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة الملفوفة أصابع والمحشية بالمكسرات اللذيذة والمتنوعة بطريقة سهلة للغاية. طريقة عمل الكنافة الملفوفة أصابع والمحشية بالمكسرات طريقة عمل الكنافة الملفوفة أصابع والمحشية بالمكسرات أولاً: المكونات نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمن السايح.

مكسرات حسب الرغبة (جوز هند، زبيب، فول سوداني مفروم، فسدق مفروم)

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. مكونات الشربات كوب ونصف من الماء.

اثنان كوب من السكر.

عصرة ليمون. ثانياً طريقة التحضير يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة. لتحضير الشربات نقوم بوضع إناء على النار ثم نضع الماء ثم نضع السكر ونتركه على النار حتي يذوب السكر تماماً بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون ونتركه يغلي وبعد أن يصبح القوام متماسك وثقيل نقوم برفع الإناء من على النار ونضعه جانباً. نقوم بوضع الكنافة ونضع عليها السمنة ونترك القليل من كمية السمن لدهن الصينية ثم نقوم بخلط الكنافة والسمن مع بعضهم جيداً ثم نقوم بأخذ القليل من الكنافة ووضعه على الأصابع ونفرده ثم نضع القليل من المكسرات ونلفها بشكل دائري مع الضغط عليها جيداً وهكذا حتي تنتهي كل كمية الكنافة. نقوم بإحضار صينية مناسبة الحجم وندهنها بالسمن ونقوم بوضع الكنافة الملفوفة أصابع في الصينية بشكل متساوي ثم ندخل الصينية الفرن وعندما تتحول الكنافة للون الذهبي نخرج الصينية من الفرن. نقوم بوضع الشربات على الكنافة وهي سخنة وتقدم بالصحة والهنا. الوسوم

تعتبر الكنافة من الحلويات المشهورة والمعروفة في الكثير من الدول المختلفة وتقدم بأكثر من طريقة ويمكن أن يتم تحضيرها بدون إضافة أي حشو ويمكن أيضاً تحضيرها بالحشو فهناك الكنافة المحشية بالمكسرات والكنافة المحشية بالقشطة والكنافة المحشية بالجبن وتقدم الكنافة في مختلف المناسبات والعزومات ومع حلو شهر رمضان المبارك تكاد لا تخلو سفرة المائدة من طبق حلويات الكنافة ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة الملفوفة أصابع والمحشية بالمكسرات اللذيذة والمتنوعة بطريقة سهلة للغاية. طريقة عمل الكنافة الملفوفة أصابع والمحشية بالمكسرات طريقة عمل الكنافة الملفوفة أصابع والمحشية بالمكسرات أولاً: المكونات نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمن السايح.

مكسرات حسب الرغبة (جوز هند، زبيب، فول سوداني مفروم، فسدق مفروم)

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. مكونات الشربات كوب ونصف من الماء.

اثنان كوب من السكر.

عصرة ليمون. ثانياً طريقة التحضير يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة. لتحضير الشربات نقوم بوضع إناء على النار ثم نضع الماء ثم نضع السكر ونتركه على النار حتي يذوب السكر تماماً بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون ونتركه يغلي وبعد أن يصبح القوام متماسك وثقيل نقوم برفع الإناء من على النار ونضعه جانباً. نقوم بوضع الكنافة ونضع عليها السمنة ونترك القليل من كمية السمن لدهن الصينية ثم نقوم بخلط الكنافة والسمن مع بعضهم جيداً ثم نقوم بأخذ القليل من الكنافة ووضعه على الأصابع ونفرده ثم نضع القليل من المكسرات ونلفها بشكل دائري مع الضغط عليها جيداً وهكذا حتي تنتهي كل كمية الكنافة. نقوم بإحضار صينية مناسبة الحجم وندهنها بالسمن ونقوم بوضع الكنافة الملفوفة أصابع في الصينية بشكل متساوي ثم ندخل الصينية الفرن وعندما تتحول الكنافة للون الذهبي نخرج الصينية من الفرن. نقوم بوضع الشربات على الكنافة وهي سخنة وتقدم بالصحة والهنا.

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