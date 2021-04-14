افضل انواع المقبلات رمضان سهلة التحضير

افضل مقبلات رمضان، مع حلول شهر رمضان الكريم، ومع اجواء تجمع العائلة على سفرة الطعام، نقدم لكم افضل الوصفات عبر موقعنا ثقفنى لتزين مائدة الطعام بافضل الوصفات سهلة وسريعة التحضير، دون مجهود شاق او دفع مبالغ مالية، مقبلات باردة، يمكن ان تقدم مع مختلف الاطباق، المقبلات هى اطباق جانبية تقدم بجانب الاطباق الرئيسة يمكن التنوع بها.

سفرة رمضان، ترغب كل ربة منزل فى تحضير افضل سفرة تحتوى على قيم غذائية متنوعة للحفاظ على صحة افراد العائلة وتقديم اكل شهى ولذيذ، متنوع من حلو وحادق وتقديم افكار جديدة نقدم لكم ذلك كل يوم وصفة جديدة ومختلفة من حلويات رمضان، ومن اطباق حادق اليوم وصفة انواع مقبلات.

مقبلات سريعة التحضير

تزداد ربة المنزل حيرة وتفكير فى تحضير سفرة كل يوم خلال اجمل 30 يوم من اجمل ايام العام فى شهر رمضان المبارك، ومع تجمع العائلة ترغب فى تقديم افكار متنوعة ومختلفة كل يوم، من اطباق الحلويات مثل الكنافة، نقدم بعض وصفات المقبلات يمكن تحضيرها وتقديمها على مائدة رمضان.

طريقة تحضيرالمتبل الشامى

المتبل الشامى هو البذنجان المشوى مقادير.

عدد2 باذنجان. عدد 3ملاعق من عصير الليمون. ربع كوب من الطحينة. عدد1 علبة زبادى. عدد2 ثوم مهروس. نص ملعقة صغيرة من الملح. عدد معلقة من الزيت.

طريقة عمل متبل شامى.

اولا نقوم بشوى البذنجان فى الفرن.

بعد الشوى نقوم بازالة القشرة الخارجية ونقوم بوضع حبات البذنجان فى وعاء عميق.

نقوم بااضافة عصير الليمون ونقوم بهرس البذنجان بالشوكة.

ثم نقوم بااضافة الملح+ الثوم المهروس+الطحينة + الزبادى، ونخلط حتى تتجانس المكونات.

يمكن بدل هرس البذنجان بالشوكة طريقة اخرى ان يتم وضع جميع المكونات فى محضر الطعام ويخلط جميع المكونات معا.

طريقة تحضير اصابع البطاطس بالجبنة

اولا مقادير بطاطس بالجبنة.

عدد 4 من البطاطس. ملح+ فلفل اسود. بقدونس مفروم. 2 ملاعق من الزبدة. عدد 2 صفار بيض. نص كوب من البقسماط الناعم. جبن مبشور حسب الرغبة.

طريقة التحضير بطاطس بالجبنة.

نقوم بغسل البطاطس جيدا ونضعها على النار باضافة الماء ونتركها حتى تنضج.

نقوم بتقشير البطاطس، ثم نهرسها جيدا ونضيف اليها الملح+ الفلفل الاسود، ونضيف اليها الزبدة.

ونضيف اليها الجبن المبشور+ البقدونس+ وقليل من البقسماط.

نضع الابيض ونضيف الية قليل من الملح والفلفل الاسود ويخفق جيدا، ونحضر طبق اخر ونضع البقسماط الناعم.

ونضع اصابع البطاطس فى البيض ثم البقسماط ثم نضعها فى الزيت ونقلب حتى يصبح لونها ذهبى.

وتقدم بجانب اطباق المكرونة، الفراخن وتقدم مع صوص الكاتشب، مقبلات رمضان، كثيرة تابعونا نقدم لكم وصفات متنوعة.