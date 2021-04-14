جربي وصفة كيكة ياميش رمضان المبتكرة لتقديم حلوى غير تقليدية في رمضان

يعتبر ياميش رمضان من أشهر الكلمات في مصر التي يتم استخدامها للتعبير عن المكسرات والفواكه المجففة مثل المشمش المجفف والبرقوق المجفف واللوز والبندق والجوز وغيرها من المواد الغذائية الرمضانية، ويوجد العديد من الوصفات لتحضير ياميش رمضان، ولكن سنقدم لكم وصفة جديدة ومبتكرة لتتميزوا في العزومات، وهي كيكة ياميش رمضان، والتي لا تتطلب مجهود كبير أو وقت طويل، بل من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن أن تحضروها لأسرتكم. مكونات عمل كيكة ياميش رمضان 2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف كوب من السكر.

نصف كوب سمنة.

كوب واحد من اللبن.

3 بيضة.

رشة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من القراصيا.

نصف كوب مشمشية.

نصف كوب زبيب.

كيس من البيكنج باودر.

حليب. طريقة تحضير كيكة ياميش رمضان بالخطوات نحضر وعاء واسع وعميق ونقوم بخفق البيض مع الفانيليا والسكر به بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

نقوم بإضافة كلاً من الدقيق والبيكنج باودر إلى الخليط ونقلب بشكل جيد لكي تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة نصف الكمية من الياميش وهي القراصيا والزبيب والمشمشية، ونحرك المكونات كلها مع بعضها.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالسمنة من جميع الجوانب ثم نرش عليها الدقيق ليغطي السمنة كلها.

نقوم بصب الخليط الذي حضرناه في الصينية، وعلى الوجه نقوم بتوزيع النصف الآخر من الياميش.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة تصل إلى 45 دقيقة حتى تستوي.

في حالة كانت العجينة جافة جداً، نقوم بتزويدها بكمية قليلة من الحليب بالتدريج.

بعد أن تستوي نخرجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً.

تقدم بعد ذلك مع الشاي أو القهوة حسب الرغبة وبالهنا والشفا للجميع. مكونات عمل كيكة ياميش رمضانطريقة تحضير كيكة ياميش رمضان بالخطوات الوسوم

يعتبر ياميش رمضان من أشهر الكلمات في مصر التي يتم استخدامها للتعبير عن المكسرات والفواكه المجففة مثل المشمش المجفف والبرقوق المجفف واللوز والبندق والجوز وغيرها من المواد الغذائية الرمضانية، ويوجد العديد من الوصفات لتحضير ياميش رمضان، ولكن سنقدم لكم وصفة جديدة ومبتكرة لتتميزوا في العزومات، وهي كيكة ياميش رمضان، والتي لا تتطلب مجهود كبير أو وقت طويل، بل من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن أن تحضروها لأسرتكم. مكونات عمل كيكة ياميش رمضان 2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف كوب من السكر.

نصف كوب سمنة.

كوب واحد من اللبن.

3 بيضة.

رشة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من القراصيا.

نصف كوب مشمشية.

نصف كوب زبيب.

كيس من البيكنج باودر.

حليب. طريقة تحضير كيكة ياميش رمضان بالخطوات نحضر وعاء واسع وعميق ونقوم بخفق البيض مع الفانيليا والسكر به بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

نقوم بإضافة كلاً من الدقيق والبيكنج باودر إلى الخليط ونقلب بشكل جيد لكي تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة نصف الكمية من الياميش وهي القراصيا والزبيب والمشمشية، ونحرك المكونات كلها مع بعضها.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالسمنة من جميع الجوانب ثم نرش عليها الدقيق ليغطي السمنة كلها.

نقوم بصب الخليط الذي حضرناه في الصينية، وعلى الوجه نقوم بتوزيع النصف الآخر من الياميش.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة تصل إلى 45 دقيقة حتى تستوي.

في حالة كانت العجينة جافة جداً، نقوم بتزويدها بكمية قليلة من الحليب بالتدريج.

بعد أن تستوي نخرجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً.

تقدم بعد ذلك مع الشاي أو القهوة حسب الرغبة وبالهنا والشفا للجميع. مكونات عمل كيكة ياميش رمضانطريقة تحضير كيكة ياميش رمضان بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جربي وصفة كيكة ياميش رمضان المبتكرة لتقديم حلوى غير تقليدية في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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