طريقة كنافة المقلاة بالبطاطس سحور سريع ومشبع في رمضان بالخطوات

طريقة كنافة المقلاة بالبطاطس ، قد يندهش البعض من مسماها، ولا يتوقع المذاق الشهي لها، ولكن في الحقيقة هي نوع جديد من أنواع الكنافة الرمضانية، وهي مشبعة جدًا وتناسب وجبة السحور في شهر رمضان، وبالطبع طريقتها تختلف كثيرًا، عن طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا، وكذلك طريقة عمل الكنافة بالكريمة، وطريقة عمل الكنافة بالقشطة، وطريقة عمل الكنافة بالمكسرات، فكلها أنواع مختلفة في المذاق والطريقة والنكهة، وكذلك الاستخدام، فلن نتناول في وجبة السحور الرمضانية، الكنافة النابلسية الحمراء، أو الكنافة بالقشطة أو الكنافة بالكريمة، ولكن يمكن تناول الكنافة بالبطاطس الشهية المميزة، ولا شك أنها سوف تحوز على إعجاب أبنائك وأسرتك، خاصة وأنها مشبعة للغاية، وبها الكثير من الفوائد الغذائية والألياف، التي تساعد على الصيام لفترات طويلة، دون الشعور السريع بالجوع مرة أخرى، وهو ما يميز وصفتنا. مقادير الكنافة بالمقلاة 2 كوب من الكنافة المقطعة.

4 حبات من البطاطس المسلوقة (اهرسيها جيدًا).

½ كوب من الشوفان المطحون (يمكنك استخدام دقيق الشوفان الجاهز، إذا كان متوفرًا لديك).

1 ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

صفار حبة بيض واحدة.

¼ كوب من الزيت.

جبنة موزاريلا للحشو مع أي نوع جبنة أخرى (يمكنك تنفيذ طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، وعمل جبنة موزاريلا بالمنزل، وتوفير نفقاتك). طريقة كنافة المقلاة بالبطاطس في إناء عميق، قومي بوضع البطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها، ثم اغمريها بالمياه، واتركيها على نار متوسطة للسلق. انزعي المياه من البطاطس بعد أن يتم سلقها جيدًا، ثم اهرسيها جيدًا. أضيفي الملح والفلفل، ثم الشوفان والزيت، مع صفار البيضة إلى البطاطس، ثم اخلطي البطاطس بالمكونات هذه جيدًا، حتى تتخلل البطاطس كلها، ويكون لديك بطاطس مهروسة ذات قوام متماسك. أحضري مقلاة واسعة مقاس 32، قومي برش القليل من الزيت، ثم وزعي طبقة الكنافة في المقلاة من الأسفل، بطريقة تجعلها متساوية جيدًا. امسكي البطاطس المهروسة بيدك، وافرديها فوق طبقة الكنافة بالتدريج، واحرصي ألا تنزعي طبقة الكنافة السفلي. قومي بوضع طبقة من الجبنة الموزاريلا، والجبنة الكيري الناعمة، وإذا كنت تحبين القشطة ضعي طبقة من القطشة. افردي طبقة أخرى من البطاطس فوق طبقة الجبنة، واحرصي على فردها بطريقة متساوية. قومي بوضع طبقة أخيرة من الكنافة بالأعلى، واحرصي على وضعها بالتساوي، وتغطية طبقة البطاطس كاملة، ثم قومي برش طبقة من الزيت فوق الطبقة العلوية من الكنافة. الآن قومي بوضع المقلاة على نار هادئة، وقومي بتغطيتها لمدة 10 دقائق إلى ربع الساعة، ثم قومي بوضع مقلاة أخرى أكبر حجمًا، بحيث تمكنك من قلبها على الجانب الآخر، لتنضج من كل الاتجاهات. بعد أن تقومي بتعديل وضع المقلاة على الجهة الأخرى، اتركيها ربع ساعة أخرى. قومي برفع كنافة البطاطس عن النار، وضعيها في صحن التقديم الواسع، واستمتعي بمذاق طريقة كنافة المقلاة بالبطاطس، لسحور رمضاني سريع ومشبع ومغذي أيضًا، وكل المكونات في منزلك دون عناء، ورمضان كريم. الوسوم

طريقة كنافة المقلاة بالبطاطس ، قد يندهش البعض من مسماها، ولا يتوقع المذاق الشهي لها، ولكن في الحقيقة هي نوع جديد من أنواع الكنافة الرمضانية، وهي مشبعة جدًا وتناسب وجبة السحور في شهر رمضان، وبالطبع طريقتها تختلف كثيرًا، عن طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا، وكذلك طريقة عمل الكنافة بالكريمة، وطريقة عمل الكنافة بالقشطة، وطريقة عمل الكنافة بالمكسرات، فكلها أنواع مختلفة في المذاق والطريقة والنكهة، وكذلك الاستخدام، فلن نتناول في وجبة السحور الرمضانية، الكنافة النابلسية الحمراء، أو الكنافة بالقشطة أو الكنافة بالكريمة، ولكن يمكن تناول الكنافة بالبطاطس الشهية المميزة، ولا شك أنها سوف تحوز على إعجاب أبنائك وأسرتك، خاصة وأنها مشبعة للغاية، وبها الكثير من الفوائد الغذائية والألياف، التي تساعد على الصيام لفترات طويلة، دون الشعور السريع بالجوع مرة أخرى، وهو ما يميز وصفتنا. مقادير الكنافة بالمقلاة 2 كوب من الكنافة المقطعة.

4 حبات من البطاطس المسلوقة (اهرسيها جيدًا).

½ كوب من الشوفان المطحون (يمكنك استخدام دقيق الشوفان الجاهز، إذا كان متوفرًا لديك).

1 ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

صفار حبة بيض واحدة.

¼ كوب من الزيت.

جبنة موزاريلا للحشو مع أي نوع جبنة أخرى (يمكنك تنفيذ طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، وعمل جبنة موزاريلا بالمنزل، وتوفير نفقاتك). طريقة كنافة المقلاة بالبطاطس في إناء عميق، قومي بوضع البطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها، ثم اغمريها بالمياه، واتركيها على نار متوسطة للسلق. انزعي المياه من البطاطس بعد أن يتم سلقها جيدًا، ثم اهرسيها جيدًا. أضيفي الملح والفلفل، ثم الشوفان والزيت، مع صفار البيضة إلى البطاطس، ثم اخلطي البطاطس بالمكونات هذه جيدًا، حتى تتخلل البطاطس كلها، ويكون لديك بطاطس مهروسة ذات قوام متماسك. أحضري مقلاة واسعة مقاس 32، قومي برش القليل من الزيت، ثم وزعي طبقة الكنافة في المقلاة من الأسفل، بطريقة تجعلها متساوية جيدًا. امسكي البطاطس المهروسة بيدك، وافرديها فوق طبقة الكنافة بالتدريج، واحرصي ألا تنزعي طبقة الكنافة السفلي. قومي بوضع طبقة من الجبنة الموزاريلا، والجبنة الكيري الناعمة، وإذا كنت تحبين القشطة ضعي طبقة من القطشة. افردي طبقة أخرى من البطاطس فوق طبقة الجبنة، واحرصي على فردها بطريقة متساوية. قومي بوضع طبقة أخيرة من الكنافة بالأعلى، واحرصي على وضعها بالتساوي، وتغطية طبقة البطاطس كاملة، ثم قومي برش طبقة من الزيت فوق الطبقة العلوية من الكنافة. الآن قومي بوضع المقلاة على نار هادئة، وقومي بتغطيتها لمدة 10 دقائق إلى ربع الساعة، ثم قومي بوضع مقلاة أخرى أكبر حجمًا، بحيث تمكنك من قلبها على الجانب الآخر، لتنضج من كل الاتجاهات. بعد أن تقومي بتعديل وضع المقلاة على الجهة الأخرى، اتركيها ربع ساعة أخرى. قومي برفع كنافة البطاطس عن النار، وضعيها في صحن التقديم الواسع، واستمتعي بمذاق طريقة كنافة المقلاة بالبطاطس، لسحور رمضاني سريع ومشبع ومغذي أيضًا، وكل المكونات في منزلك دون عناء، ورمضان كريم.

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