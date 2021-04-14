طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ، نقدم في المقالة بسبوسة الحلواني الجاهزة بطريقة سهلة في البيت وبمكونات بسيطة، باستخدام دقيق السميد متماسكة وطرية وأحلى من المطاعم ومحلات الحلويات، تنال إعجاب أسرتك ويمكنك تقديمها إلي ضيوفك، نقدم بالتفاصيل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي حلويات رمضان زي الجاهزة وأحلى.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بالمقادير طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بالمقادير مقادير البسبوسة: 1/2 كيلو دقيق سميد.

علبة من الزبادي.

2 ملعقة كبار من السمنة. يمكنك الاطلاع علي مقالة مشروبات رمضان جديدة سهلة التحضير وغير تقليدية يمكنك إعدادها علي فطور سفرة رمضان. تحضير البسبوسة بالزبادي في وعاء فارع أضيفي دقيق السميد و مقدار ملعقتين كبار من السمنة وعلبة من الزبادي، وقومي بتقليب دقيق السميد والسمنة معاً جيداً، واستمري بالتقليب حتى تمتزج مكونات البسبوسة بالزبادي ويثقل قوامها .

ويثقل قوامها . في صينية مدهونة بالسمنة، أضيفي خليط البسبوسة بالزبادي وقومي بتسويتها في الصينية وتسوية وش البسبوسة بالزبادي بظهر الملعقة، واتركيها ترتاح قليلاً قبل دخولها الفرن .

وقومي بتسويتها في الصينية وتسوية وش بظهر الملعقة، واتركيها ترتاح قليلاً قبل دخولها الفرن . وأدخليها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي، وبعد تحضير البسبوسة بالزبادي، قومي بتحضير شربات البسبوسة بالزبادي. شربات البسبوسة كوب ونصف من السكر .

ماء. تحضير البسبوسة بالزباديشربات البسبوسة علي النار قومي بإذابة السكر في الماء حتى يثقل قوامها، وقومي بإضافتها علي البسبوسة بالزبادي فور خروجها من الفرن. طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية في البيت بسهولة بدون تكاليف. طريقة البسبوسة بجوز الهند علبة الزبادي.

بنفس مقدار علبة الزبادي دقيق سميد.

بنفس علبة الزبادي مقدار جوز هند.

نصف العلبة زيت.

علبة من السكر.

فنجان حليب سائل.

1/2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة البسبوسة بجوز الهند تردد قناة بانوراما فود الجديد لأشهي الأكلات والحلويات. طريقة التحضير قومي بتقليب جميع مكونات البسبوسة بالزبادي وجوز الهند في وعاء فارغ .

وجوز الهند في وعاء فارغ . في صينية بايركس، أضيفي ملعقة من الطحينة السائلة، ثم قومي بصب خليط البسبوسة بالزبادي وجوز الهند وقومي بفردها في صينية البايركس، وفردها ومساوتها بالملعقة، ويمكنك رش السمسم اختياري علي وش البسبوسة بالزبادي.

وجوز الهند وقومي بفردها في صينية البايركس، وفردها ومساوتها بالملعقة، ويمكنك رش السمسم اختياري علي وش ثم أدخليها الفرن مدة 35 دقيقة علي درجة حرارة 180 مئوية من فوق وتحت.

ثم قومي بتسقية البسبوسة بالشربات التي قمنا بتحضيرها، واستمتعي بأسهل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ، نقدم في المقالة بسبوسة الحلواني الجاهزة بطريقة سهلة في البيت وبمكونات بسيطة، باستخدام دقيق السميد متماسكة وطرية وأحلى من المطاعم ومحلات الحلويات، تنال إعجاب أسرتك ويمكنك تقديمها إلي ضيوفك، نقدم بالتفاصيل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي حلويات رمضان زي الجاهزة وأحلى.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بالمقادير طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بالمقادير مقادير البسبوسة: 1/2 كيلو دقيق سميد.

علبة من الزبادي.

2 ملعقة كبار من السمنة. يمكنك الاطلاع علي مقالة مشروبات رمضان جديدة سهلة التحضير وغير تقليدية يمكنك إعدادها علي فطور سفرة رمضان. تحضير البسبوسة بالزبادي في وعاء فارع أضيفي دقيق السميد و مقدار ملعقتين كبار من السمنة وعلبة من الزبادي، وقومي بتقليب دقيق السميد والسمنة معاً جيداً، واستمري بالتقليب حتى تمتزج مكونات البسبوسة بالزبادي ويثقل قوامها .

ويثقل قوامها . في صينية مدهونة بالسمنة، أضيفي خليط البسبوسة بالزبادي وقومي بتسويتها في الصينية وتسوية وش البسبوسة بالزبادي بظهر الملعقة، واتركيها ترتاح قليلاً قبل دخولها الفرن .

وقومي بتسويتها في الصينية وتسوية وش بظهر الملعقة، واتركيها ترتاح قليلاً قبل دخولها الفرن . وأدخليها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي، وبعد تحضير البسبوسة بالزبادي، قومي بتحضير شربات البسبوسة بالزبادي. شربات البسبوسة كوب ونصف من السكر .

ماء. تحضير البسبوسة بالزباديشربات البسبوسة علي النار قومي بإذابة السكر في الماء حتى يثقل قوامها، وقومي بإضافتها علي البسبوسة بالزبادي فور خروجها من الفرن. طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية في البيت بسهولة بدون تكاليف. طريقة البسبوسة بجوز الهند علبة الزبادي.

بنفس مقدار علبة الزبادي دقيق سميد.

بنفس علبة الزبادي مقدار جوز هند.

نصف العلبة زيت.

علبة من السكر.

فنجان حليب سائل.

1/2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة البسبوسة بجوز الهند تردد قناة بانوراما فود الجديد لأشهي الأكلات والحلويات. طريقة التحضير قومي بتقليب جميع مكونات البسبوسة بالزبادي وجوز الهند في وعاء فارغ .

وجوز الهند في وعاء فارغ . في صينية بايركس، أضيفي ملعقة من الطحينة السائلة، ثم قومي بصب خليط البسبوسة بالزبادي وجوز الهند وقومي بفردها في صينية البايركس، وفردها ومساوتها بالملعقة، ويمكنك رش السمسم اختياري علي وش البسبوسة بالزبادي.

وجوز الهند وقومي بفردها في صينية البايركس، وفردها ومساوتها بالملعقة، ويمكنك رش السمسم اختياري علي وش ثم أدخليها الفرن مدة 35 دقيقة علي درجة حرارة 180 مئوية من فوق وتحت.

ثم قومي بتسقية البسبوسة بالشربات التي قمنا بتحضيرها، واستمتعي بأسهل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي. طريقة التحضير

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