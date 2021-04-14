أصابع الجلاش بالمكسرات اللذيذة بطريقة ممتازة وسريعة احلى من الجاهز

أصابع الجلاش بالمكسرات ، تعتبر من الحلويات الجميلة التى يتم إعدادها في أي وقت وخاصة في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والأفراح وشهر رمضان المبارك، وهذا النوع من الحلويات يتم تحضيره بعدة طرق مختلفة على حسب رغبة كل شخصية، منها على شكل أصابع أو في صينية دائرية أو على شكل مثلثات بالمكسرات أو بالبسبوسة أو بالكنافة، ومن الأفضل أن تكون شربات الجلاش خفيفة قليلاً حتى لا تكون مسكرة، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات الجلاش الأصابع بالمكسرات وكيفية تحضيرها بطريقة صحيحة.

مكونات أصابع الجلاش بالمكسرات

يتكون الجلاش الأصابع من عدد من المكونات الغير مكلفة وهي كما يلي:

لفة جلاش جاهز أو بيتي.

سمنة حسب الحاجة.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الفول السوداني.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبيب.

2 ملعقة كبيرة من اللوز.

ملعقة كبيرة من القرفة ( يمكن الاستغناء عنها ).

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير الجلاش في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

نفرد العجين وندهن كل طبقة جلاش بالسمنة. نقوم بوضع جميع المكسرات مع بعض وهي الفول السوداني والقرفة وجوز الهند واللوز ونخلطهم جيداً. نضع كمية مناسبة من المكسرات في الورقة ونلفها على شكل أصابع بحجم مناسب. نضع العجين في صينية مدهونة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي البراق. ثم نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد ونقدمها بالف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات