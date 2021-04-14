طريقة تحضير الحليب المكثف بدون زبدة في المنزل بأقل تكلفة

الحليب المكثف من الوصفات التي تتسم بمذاقها الرائع، وتضيف نكهة مميزة للحلويات عندما تضاف عليها، وللحليب المكثف العديد من الأصناف التي يضاف اليها، وتقوم المحلات باضافة الحليب المكثف للكريبات والفطائر بأطعمتها المختلفة، الحليب المكثف يباع في العديد من المحلات التجارية ويكون معبأ في برطمانات محكمة الغلق، والعديد من السيدات تشتري هذه العبوات وهى لا تعلم أن بامكانها اعداد الحليب المكثف في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، ويمكن اعداده بالزبدة أو بدون الزبدة، وفي هذا المقال سنوضح طريقة تحضير الحليب المكثف بدون الزبدة، بالاضافة الى الوصفات التي يستخدم فيها الحليب المكثف. الحليب المكثف بدون زبدة الحليب المكثف بدون زبدة نقدم لكم عبر موقعنا مقادير الحليب المكثف 4 أكواب من الحليب البودرة.

كوبين من السكر.

كوبين من الماء. طريقة تحضير الحليب المكثف بدون زبدة نضع مقدار الحليب والسكر والماء في الخلاط الكهربائي ونقوم بخلطه جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

نضع المزيج بعد أن يختلط جيدا في اناء على النار، ويظل على النار حتى يزداد في كثافته، مع التقليب المستمر.

بعد أن يبرد الحليب المكثف نقوم بوضعه بداخل برطمان زجاجي، ونحكم غلقه، ويصبح جاهز للاستخدام. أستخدامات الحليب المكثف يستخدم الحليب المكثف في الكثير من الوصفات المتعددة سواء كانت حلو أو حادق، فهو يدخل في كلاهما، وله أستخدامات متعددة منها مايلي:

يستخدم في تخفيف صوص الشوكولاته.

أستخدامه في اعداد العك بدون بيض.

تحضير الحلويات المتنوعة مثل حلوى جوز الهند.

اضافته على سلطة الفواكه.

يمكن اضافته على العصائر والتمتع بمذاق الرائع والمميز، مثل اضافته على عصير الفراولة.

يضاف عند احضار الأيس كريم بالفانيليا ويجعل طعمه مميز.

يمكن أستخدام الحليب المكثف في العديد من الوصفات سواء كانت حلو أو حادق مثل أستخدامه في التتبيلات المختلفة للحمة والفراخ. الوسوم

الحليب المكثف من الوصفات التي تتسم بمذاقها الرائع، وتضيف نكهة مميزة للحلويات عندما تضاف عليها، وللحليب المكثف العديد من الأصناف التي يضاف اليها، وتقوم المحلات باضافة الحليب المكثف للكريبات والفطائر بأطعمتها المختلفة، الحليب المكثف يباع في العديد من المحلات التجارية ويكون معبأ في برطمانات محكمة الغلق، والعديد من السيدات تشتري هذه العبوات وهى لا تعلم أن بامكانها اعداد الحليب المكثف في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، ويمكن اعداده بالزبدة أو بدون الزبدة، وفي هذا المقال سنوضح طريقة تحضير الحليب المكثف بدون الزبدة، بالاضافة الى الوصفات التي يستخدم فيها الحليب المكثف. الحليب المكثف بدون زبدة الحليب المكثف بدون زبدة نقدم لكم عبر موقعنا مقادير الحليب المكثف 4 أكواب من الحليب البودرة.

كوبين من السكر.

كوبين من الماء. طريقة تحضير الحليب المكثف بدون زبدة نضع مقدار الحليب والسكر والماء في الخلاط الكهربائي ونقوم بخلطه جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

نضع المزيج بعد أن يختلط جيدا في اناء على النار، ويظل على النار حتى يزداد في كثافته، مع التقليب المستمر.

بعد أن يبرد الحليب المكثف نقوم بوضعه بداخل برطمان زجاجي، ونحكم غلقه، ويصبح جاهز للاستخدام. أستخدامات الحليب المكثف يستخدم الحليب المكثف في الكثير من الوصفات المتعددة سواء كانت حلو أو حادق، فهو يدخل في كلاهما، وله أستخدامات متعددة منها مايلي:

يستخدم في تخفيف صوص الشوكولاته.

أستخدامه في اعداد العك بدون بيض.

تحضير الحلويات المتنوعة مثل حلوى جوز الهند.

اضافته على سلطة الفواكه.

يمكن اضافته على العصائر والتمتع بمذاق الرائع والمميز، مثل اضافته على عصير الفراولة.

يضاف عند احضار الأيس كريم بالفانيليا ويجعل طعمه مميز.

يمكن أستخدام الحليب المكثف في العديد من الوصفات سواء كانت حلو أو حادق مثل أستخدامه في التتبيلات المختلفة للحمة والفراخ.

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