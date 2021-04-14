طريقة عمل فطيرة الدجاج لسحور رمضاني خفيف وسريع

إليكم طريقة عمل فطيرة الدجاج للسحور رمضان من احلي واجمل الوصفات الشهية والخفيفة والمفيدة للجسم تعد فطيرة الدجاج من الأكلات الخليجية المميزة أساسا تصنع الفطائر من الدقيق والماء والملح ولكل ربه منزل إضافات خاصة بها على العجين أو إضافة المكونات المرغوب بها لفطيرة الدجاج حتى تكسبها مذاق وشكل مشهي خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف نقدم لكى سيدتي الوصفة الأصلية لتحضير فطيرة الدجاج بالمنزل. طريقة عمل فطيرة الدجاج ومقاديرها طريقة عمل فطيرة الدجاج ومقاديرها المقادير:- 1 حبه بصل مقطع شرائح.

3 فصوص ثوم مفروم.

زيت زيتون للقلي.

3 أكواب صدور دجاج مطبوخ ومقطع الى شرائح.

1 كوب من صلصة الطماطم أو (معجون الطماطم).

ملح حسب الرغبة.

نصف معلقة فلفل اسود مطحون.

نصف كوب بقدونس مفروم.

2 كوب حليب.

1 كوب زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

5 حبات بيض.

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر. طريقة تحضير وصفة فطيرة الدجاج ضعي مقلاة على نار متوسطة ثم ضيفي الدجاج مع التقليب المستمر حتى يطهى و يصير لونه ذهبي. ثم ضيفي معجون الطماطم و الملح والبقدونس المفروم والفلفل وقلبي الخليط جيدا حتى يمتزج ببعضه. احضري خلاط كهربائي وضعي فيه الحليب مع الزيت والزبدة والبطاطس المهروسة والبيض ثم اخفقي كل المكونات السابقة جيدا. اسكبي الخليط في وعاء اخر ثم ضيفي إليه الدقيق والبيكنج باودر والقليل من الملح. بعد إضافة الدقيق قومي يعجنن العجينة حتى تصير عجينة متماسكة ناعمة غير ملتصقة باليدين. اتركي العجينة لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح حتي تكون سهلة الفرد. افردي نصف العجينة على سطح مرشوش بالدقيق. احضري صينية خبز مدهونة بقليل من الزبدة وأفردي نصف العجينة بداخلها. ثم قومي بتوزيع طبقة من خليط الدجاج فوق العجينة المفرودة بالتساوي ثم ضيفي الجبن الكريمي أو الجبنه الموزاريلا أو الزيتون أو الفلفل الاخضر حسب مع ترغبين. ثم أفردي باقي العجين وضعيه فوق الحشو. اخفقي بيضه في بولا مع القليل من الفلفل الأسود والخل وادهني بها وجه الفطيرة ورشي عليها القليل من السمسم. ادخلي الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت لمده نصف. طريقة تحضير وصفة فطيرة الدجاج الوسوم

إليكم طريقة عمل فطيرة الدجاج للسحور رمضان من احلي واجمل الوصفات الشهية والخفيفة والمفيدة للجسم تعد فطيرة الدجاج من الأكلات الخليجية المميزة أساسا تصنع الفطائر من الدقيق والماء والملح ولكل ربه منزل إضافات خاصة بها على العجين أو إضافة المكونات المرغوب بها لفطيرة الدجاج حتى تكسبها مذاق وشكل مشهي خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف نقدم لكى سيدتي الوصفة الأصلية لتحضير فطيرة الدجاج بالمنزل. طريقة عمل فطيرة الدجاج ومقاديرها طريقة عمل فطيرة الدجاج ومقاديرها المقادير:- 1 حبه بصل مقطع شرائح.

3 فصوص ثوم مفروم.

زيت زيتون للقلي.

3 أكواب صدور دجاج مطبوخ ومقطع الى شرائح.

1 كوب من صلصة الطماطم أو (معجون الطماطم).

ملح حسب الرغبة.

نصف معلقة فلفل اسود مطحون.

نصف كوب بقدونس مفروم.

2 كوب حليب.

1 كوب زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

5 حبات بيض.

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر. طريقة تحضير وصفة فطيرة الدجاج ضعي مقلاة على نار متوسطة ثم ضيفي الدجاج مع التقليب المستمر حتى يطهى و يصير لونه ذهبي. ثم ضيفي معجون الطماطم و الملح والبقدونس المفروم والفلفل وقلبي الخليط جيدا حتى يمتزج ببعضه. احضري خلاط كهربائي وضعي فيه الحليب مع الزيت والزبدة والبطاطس المهروسة والبيض ثم اخفقي كل المكونات السابقة جيدا. اسكبي الخليط في وعاء اخر ثم ضيفي إليه الدقيق والبيكنج باودر والقليل من الملح. بعد إضافة الدقيق قومي يعجنن العجينة حتى تصير عجينة متماسكة ناعمة غير ملتصقة باليدين. اتركي العجينة لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح حتي تكون سهلة الفرد. افردي نصف العجينة على سطح مرشوش بالدقيق. احضري صينية خبز مدهونة بقليل من الزبدة وأفردي نصف العجينة بداخلها. ثم قومي بتوزيع طبقة من خليط الدجاج فوق العجينة المفرودة بالتساوي ثم ضيفي الجبن الكريمي أو الجبنه الموزاريلا أو الزيتون أو الفلفل الاخضر حسب مع ترغبين. ثم أفردي باقي العجين وضعيه فوق الحشو. اخفقي بيضه في بولا مع القليل من الفلفل الأسود والخل وادهني بها وجه الفطيرة ورشي عليها القليل من السمسم. ادخلي الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت لمده نصف. طريقة تحضير وصفة فطيرة الدجاج

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