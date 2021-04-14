طريقة تحضير الهريسة السورية بخطوات بسيطة في المنزل بأقل التكاليف

طريقة تحضير الهريسة السورية، حيث الهريسة السورية من الوصفات اللذيذة التي تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضيرها، والتي تعد واحدة من الحلويات الشرقية اللذيذة، ومن الوصفات المحببة التي يمكنك تحضيرها في منزلك بسهولة، وتصبح ضيافة رائعة لضيوفك، وفي هذا المقال سنتعرف على مكونات الهريسة السورية وطريقة تحضيرها، تعد الهريسة من الوصفات الغير مكلفة فغالبا ما تكون مقاديرها موجودة في كل منزل، ويمكنك تحضيرها في العزومات، أو تحضريها لأطفالك، وللهريسة العديد من الوصفات منها وصفة الهريسة السورية بالفسدق الحلبي وهى ما سنتحدث عنها في هذا المقال.، لذا تابعوا موقعنا ليصلكم كل جديد.

طريقة تحضير الهريسة السورية

من الجدير بالذكر أن حلوى الهريسة من أفضل وأسهل الحلويات التي يمكن عملها في المنزل بأسهل الوصفات وأقل تكاليف ويمكن عملها في رمضان فتكون من أخف الحلويات لذا نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير تحضير الهريسة السورية:

4 أكواب من السميد.

كوبين من السكر الناعم.

كوبين من اللبن البودرة.

كوبين من جوز الهند أو أقل حسب الرغبة .

كوبين زيت ذرة.

كوبين من الماء البارد.

ملعقتين من البيكنج بودر.

فستق حلبي مطحون المقدار حسب الرغبة.

طريقة تحضير الهريسة

في وعاء عميق نضع كل من السميد والسكر ثم نضيف الحليب وجوز الهند، نخلطهم جيدا وبعد ذلك نضيف كل من الماء والزيت والبيكنج بودر، ونستمر في خلط المكونات جيدا، ندهن صينية بالزبد ونضع فيها خليط الهريسة ثم نفرد الخليط في الصينية ثم نضع فستق الحلبي عليها، لا يتم وضع الصينية في الفرن مباشرة ولكن توضع جانبا لمدة ثلاثة ساعات وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وبعد أن نحصل على اللون الذهبي نضيف عليها الشربات ثم تقدم بعد ذلك، وبألف هنا .