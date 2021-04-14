طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة زي المحلات

طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة، نقدم لكم في هذه المقالة طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة بطريقة سهلة ومن خلال مكونات بسيطة، يمكنك تحضيرها خلال دقائق قليلة، حيث تعتبر القطايف طبق هام وأساسي في كافة المناسبات حيث يمكنك تحضيرها بشكل سريع في غضون دقائق، إذا فاجأك أحد الضيوف في منزلك فإن طبق القطايف هو الطبق المناسب وخاصة فى شهر رمضان الكريم، والتي لا تخلو أي سفره من وجود هذا الطبق المميز بها. طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة مكونات عجينة القطايف دقيق بمقدار 2 كوب.

سميد بمقدار ½ كوب.

بيكنج باودر بمقدار ملعقة كبيرة.

قشطة بمقدار ثلاثة أكواب.

حليب بمقدار أربعة أكواب.

خل بمقدار ملعقتان.

مستكة بمقدار خمسة فصوص.

زيت ذرة.

يمكنك إضافة القليل من الفستق للتزيين. كيفية تحضير القطايف بالقشطة الكدابة قومِ بوضع الدقيق في إناء كبير، ثم قومِ بوضع السميد ثم الباودر.

ثم قومِ بإضافة الماء بشكل تدريجي.

قومِ بخلط المكونات بشكل جيد حتى تحصلِ على قوام مناسب.

قومِ بترك العجينة لمدة لا تتعدى ال 10 دقائق.

قومِ بعد ذلك بتسخين المقلاة، ثم قومِ بوضع عجينة السائلة الخاصة بالقطايف على شكل داوئر.

بعد ذلك قومِ بتشكيل العجين حسب الرغبة.

عليكِ الانتظار قليلاً حتى تجف كرات العجين. كيفية تحضير القطايف بالقشطة الكدابة أما بالنسبة إلى طريقة تحضير القشطة فهو كالتالي: قومِ بوضع الحليب على نار متوسطة حتى يغلي تماماً.

ثم قومِ بإضافة القليل من الخل حتى تتكون تكتلات في اللبن.

بعد ذلك قومِ بتصفية الحليب.

ثم قومِ بتقليب كافة المكونات حتى تحصلِ على قشطة ذات قوام ناعم.

بعد ذلك قومِ بإضافة القشطة داخل القطايف مع مراعاة غلقها جيداً، ثم تقلي فى زيت ساخن، ويتم إخراجها ووضعها فى الشربات البارد والثقيل,

ويمكنكِ رش القليل من الفستق للتزيين. الوسوم

طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة، نقدم لكم في هذه المقالة طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة بطريقة سهلة ومن خلال مكونات بسيطة، يمكنك تحضيرها خلال دقائق قليلة، حيث تعتبر القطايف طبق هام وأساسي في كافة المناسبات حيث يمكنك تحضيرها بشكل سريع في غضون دقائق، إذا فاجأك أحد الضيوف في منزلك فإن طبق القطايف هو الطبق المناسب وخاصة فى شهر رمضان الكريم، والتي لا تخلو أي سفره من وجود هذا الطبق المميز بها. طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة طريقة عمل القطايف بالقشطة الكدابة مكونات عجينة القطايف دقيق بمقدار 2 كوب.

سميد بمقدار ½ كوب.

بيكنج باودر بمقدار ملعقة كبيرة.

قشطة بمقدار ثلاثة أكواب.

حليب بمقدار أربعة أكواب.

خل بمقدار ملعقتان.

مستكة بمقدار خمسة فصوص.

زيت ذرة.

يمكنك إضافة القليل من الفستق للتزيين. كيفية تحضير القطايف بالقشطة الكدابة قومِ بوضع الدقيق في إناء كبير، ثم قومِ بوضع السميد ثم الباودر.

ثم قومِ بإضافة الماء بشكل تدريجي.

قومِ بخلط المكونات بشكل جيد حتى تحصلِ على قوام مناسب.

قومِ بترك العجينة لمدة لا تتعدى ال 10 دقائق.

قومِ بعد ذلك بتسخين المقلاة، ثم قومِ بوضع عجينة السائلة الخاصة بالقطايف على شكل داوئر.

بعد ذلك قومِ بتشكيل العجين حسب الرغبة.

عليكِ الانتظار قليلاً حتى تجف كرات العجين. كيفية تحضير القطايف بالقشطة الكدابة أما بالنسبة إلى طريقة تحضير القشطة فهو كالتالي: قومِ بوضع الحليب على نار متوسطة حتى يغلي تماماً.

ثم قومِ بإضافة القليل من الخل حتى تتكون تكتلات في اللبن.

بعد ذلك قومِ بتصفية الحليب.

ثم قومِ بتقليب كافة المكونات حتى تحصلِ على قشطة ذات قوام ناعم.

بعد ذلك قومِ بإضافة القشطة داخل القطايف مع مراعاة غلقها جيداً، ثم تقلي فى زيت ساخن، ويتم إخراجها ووضعها فى الشربات البارد والثقيل,

ويمكنكِ رش القليل من الفستق للتزيين.

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