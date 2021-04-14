ما العلاقة بين استخدام الأجهزة الذكية وسرطان القولون

بالرغم من أن كثير من الدراسات المختلفة خرجت تدافع عن الأجهزة الحديثة والذكية، وتنفي ارتباطها بالأمراض الصحية، إلا أن دراسات طبية حديثة أكدت عكس ذلك، وهاهي دراسة جديدة ترتبط بين استخدام تلك الأجهزة وسرطان القولون، إليكم التفاصيل.

استخدام الأجهزة الذكية وسرطان القولون:

كشف فريق من العلماء في إسبانيا مؤخرًا أن استخدام الهاتف الذكي في السرير يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذلك وفقا لما نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي.

أكد العلماء وهم من معهد برشلونة للصحة العالمية، ووفقا لبياناتهم البحثية، أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الذكية باستمرار عند الخلود إلى النوم هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويعز العلماء السبب في ذلك إلى الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية المعروف بكونه يؤثر سلبا على الرؤية ويشيخ العينين بشكل أسرع، وبحسب ما أفاد به العلماء، قد يكون هناك عواقب سلبية خطيرة أخرى يسببها هذا الضوء، ويمكن أن يكون له تأثيرًا كبيرًا بخصوص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

تفاصيل الدراسة:

حلل العلماء بيانات 2000 شخص بهدف دراسة تأثيرات الضوء الأزرق على الصحة، فوجدوا أن الأشخاص الذين يتعرضون لتأثير الضوء الأزرق سواء عن طريق استخدام الهواتف الذكية أو عند طريق أجهزة الكمبيوتر معرضون لخطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 60 في المئة أكثر من الأشخاص الأقل تعرضًا.

خطورة ضوء الأجهزة الذكية:

ووفقا لما أفاده العلماء، فإن ضوء الأجهزة الذكية يحد من إنتاج الميلاتونين في الجسم، الذي يُطلق عليه اسم هرمون النوم، إذ يزداد تركيزه في الجسم عادة في الليل، مما يمنحنا الشعور بالنعاس والرغبة في النوم السليم.

ومن جهة أخرى، فإن انخفاض إنتاجه في الجسم يضعف تأثير تحفيز النوم، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الساعة البيولوجية، وكل هذا له تأثير سلبي للغاية على التوازن الهرموني للشخص، والذي يربطه العلماء بزيادة خطر الإصابة بالسرطان من خلال تأكيدهم على أن الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يرتبط بالعمل الليلي واضطرابات الساعة البيولوجية.

نصائح للوقاية من سرطان القولون:

لتفادي مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم نصح العلماء بالتالي:

ضرورة ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.

الحفاظ على وزن صحي.

التركيز على تناول الألياف الموجودة في الخضروات والبقوليات.

الإقلاع عن التدخين.

عدم الإفراط في استهلاكك اللحوم الحمراء وتجنب النقانق.

الابتعاد عن الكحول.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.